Tuyển giáo viên: Sinh viên Sư phạm khó cạnh tranh với ngành khác

Khan hiếm học sinh giỏi thi vào ngành Sư phạm (Anh minh họa)



Theo Duy Anh (ANTĐ)

Kỳ tuyển sinh 2013, chỉ tính riêng số thí sinh Hà Nội đăng ký dự thi vào trường ĐH SP Hà Nội cũng đã tăng gần 1.500 hồ sơ. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, số lượng hồ sơ được đánh giá là tăng đột biến lên đến 10.000 bộ, năm trước số lượng hồ sơ chỉ có 7.500 bộ. Trường ĐH SP TPHCM năm nay nhận được 18.361 bộ hồ sơ, tăng 500 bộ so với năm 2011. Đây là dấu hiệu đáng mừng với ngành SP, khi 2 năm trước, tình trạng giảm sút lượng thí sinh dự thi ngành SP ở mức đáng báo động.Tuy vậy, số lượng đầu vào tăng nhưng chưa đồng nghĩa với chất lượng tăng. Chia sẻ vấn đề này, đại diện trường ĐH SP Hà Nội cho biết, cho dù là trường đầu ngành trong hệ thống các trường SP cả nước, là trung tâm lớn về đào tạo giáo viên chuẩn mực nhưng những năm gần đây, số lượng học sinh giỏi đăng ký dự thi vào trường không nhiều, học sinh các thành phố lớn cũng hiếm. Còn đại diện trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội thì cho rằng, số lượng học sinh thi vào ngành SP của trường cũng ngày càng giảm ở các thứ tiếng ít có nhu cầu sử dụng như tiếng Nga, tiếng Pháp.Điều đáng nói là việc ngành SP không đủ sức thu hút học sinh giỏi thi vào dẫn đến khả năng sinh viên SP chỉ có sức học trung bình. Hiệu trưởng trường Đại học SP Hà Nội, ông Nguyễn Văn Minh cho rằng không thể đào tạo một sinh viên trung bình thành một sinh viên xuất sắc chỉ sau 4 năm học, trừ khi sinh viên đó có biến đổi lớn về trí tuệ hoặc trước đó không có điều kiện học tập.Với nhiều địa phương, trừ các thành phố lớn, việc tuyển giáo viên không dễ. Để giải quyết bài toán thiếu giáo viên, thời gian qua các cơ sở giáo dục đã tuyển giáo viên từ nhiều nguồn với điều kiện chỉ cần có bằng cử nhân, kèm theo chứng chỉ nghiệp vụ SP, không cần tốt nghiệp trường SP. Tuy nhiên, điều này đang được đánh giá là một trong những nguyên nhân dẫn đến chất lượng giáo dục ở bậc phổ thông không cao. Đáng nói là theo một kết quả khảo sát mới đây của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục và khảo thí, trường ĐH Sư phạm Hà Nội thì trong số sinh viên tốt nghiệp các năm 2010, 2011, 2012 chỉ khoảng 30% sinh viên có việc làm hoặc chuẩn bị có việc làm.Thực tế, nếu xét tuyển, sinh viên tốt nghiệp các trường SP nhiều khi không được chọn do tổng điểm xét tuyển thấp hơn những sinh viên chuyên ngành khác có chứng chỉ SP. Theo khảo sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tại một số địa phương, để ưu tiên sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành SP, họ đã phải đưa ra chính sách ưu tiên cộng thêm 10 điểm cho sinh viên các trường ĐH SP.Lý giải sức cạnh tranh kém của sinh viên ngành SP, đại diện các trường này cho rằng một trong những nguyên nhân là do việc đánh giá nghiêm túc nên tỷ lệ sinh viên đạt loại giỏi không cao. Nếu xét về điểm giỏi, sinh viên SP sẽ thua sinh viên các ngành khác mặc dù nghiệp vụ được đào tạo trong 4 năm chắc chắn sẽ vững hơn đào tạo ngắn hạn để lấy chứng chỉ. Đây mới chỉ là một trong nhiều nguyên nhân và cũng không loại trừ lý do như Hiệu trưởng trường ĐH SP Hà Nội đã phân tích ở trên.Với đầu vào không cao thì đầu ra cũng không thể tạo đột biến. Mấy năm trở lại đây, nhiều người tỏ ra băn khoăn khi ngoài ĐH SP Hà Nội thì khá nhiều trường SP đều tuyển sinh bằng điểm sàn hoặc trên sàn không đáng kể. Các trường CĐ SP của các tỉnh Hưng Yên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hà Tĩnh, Thái Nguyên... cũng đưa ra điểm tuyển sinh dao động trong khoảng từ 10-13 điểm. Đầu vào thấp như vậy đối với ngành SP đang là vấn đề bức xúc đối với nền giáo dục.