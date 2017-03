Tuyển sinh CĐ - ĐH 2012: Nhu cầu nhân lực trong ngành CNTT và Công nghệ cao

Báo Pháp Luật TP.HCM

Báo Pháp Luật TP.HCM

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Ông Nguyễn Hoàng Anh

Ông Hồ Đức Sinh,





Các khách mời tham dự buổi giao lưu trực tuyến sáng nay. Ảnh: P.Điền



Phạm Thị Nga

Email: ngavip..@gmail.com

Gia đình em sống ở nước Nga, mẹ em dự định sau khi em thi đậu đại học sẽ cho em sang đó học. Em rất muốn đi sang đó để học mở mang thêm kiến thức, học thêm nhiều điều mới lạ và được sống gần bố mẹ. Nhưng em băn khoăn không biết có nên đi không vì em học không giỏi lắm chỉ ở mức khá thôi. Em mong sẽ được tư vấn. Xin chân thành cảm ơn!



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư, Giảng viên Khoa Toán - Tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM).



Xin chúc mừng vì em có điều kiện để sang Nga du học. Thầy cũng từng ở đó 10 năm. Điều kiện học tập rất lý tưởng. Thầy cô giáo đôn hậu và nhiệt tình. Dân tộc Nga quả là một dân tộc vĩ đại. Nền khoa học của Nga cũng thuộc loại tiên tiến, em không sợ bị lạc hậu, chỉ cần em có đam mê để học hỏi và nghiên cứu lâu dài. Em còn trẻ, việc học của PTTH chỉ mới xóa "mù chữ" thôi, Môi trường mới sẽ giúp em học tốt.



Lữ Minh Tiến

tieulong893...@gmail.com

Thầy cô cho em hỏi về cao đẳng nghề. Em có tham khảo trên mạng thì về bằng cao đẳng nghề là do Bộ Lao Động -Thương Binh Xã hội cấp. Em thấy một số trường đại học năm 2012 xét tuyển điểm thi đại học cho bậc CĐ nghề và Tốt nghiệp: Sẽ cấp bằng Cử nhân Cao đẳng hệ chính quy. Vậy hai thông tin trên thì thông tin nào sẽ đúng? Mong thầy cô trả lời giúp em. Em cảm ơn thầy cô!





Nguyễn Hoàng Anh , Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề CNTT iSpace



Chào em. Học chương trình cao đẳng nghề, sau khi tốt nghiệp các em sẽ nhận bằng cao đẳng nghề chính quy do Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã hội cấp có giá trị toàn quốc. Bậc Cao đẳng nghề chỉ xét tuyển, điều kiện là thí sinh có bằng tốt nghiệp THPT. Thân chào em!



Trần Thị Thanh

I_LOVE...@yahoo.com.

Năm sau em thi đại học, em đã quyết định thi khối A1 & D1 nhưng vẫn chưa biết chọn ngành nghề nào phù hợp với bản thân. Em muốn lựa chọn ngành liên quan đến ngoại ngữ, giao tiếp, tiếp xúc với nhiều người, không bị gò bó (nhưng em không thích nghề hướng dẫn viên du lịch). Em mong được thầy cô tư vấn giúp em chân thành cảm ơn!



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



Nếu em thi khối A1 và D1, tức là có môn ngoại ngữ. Việc sử dụng ngoại ngữ có thể là các nghề khác ngoài hướng dẫn viên du lịch: Ngoại giao, Báo chí, Truyền hình, Luật sư,...





PGS.TS. Nguyễn Đình Phư, Giảng viên Khoa Toán - Tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) đang trả lời câu hỏi của bạn đọc. Ảnh: Huyền Vi





Nguyễn Việt Hà - Email:

nguyenvietha_1996...@yahoo.com.vn)

Chào Hội đồng tư vấn, với trình độ Anh văn khá, Tin học tốt & trình độ vẽ tạm ổn liệu em có đủ khả năng để làm đồ họa vi tính được hay không? Các thầy cô có thể miêu tả một số yêu cầu về ngành nghề này được không ạ?.Em xin cảm ơn!



Nguyễn Hoàng Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề CNTT iSpace



Chào em! Với những miêu tả về bản thân, em có tố chất tốt để học nghề Thiết kế đồ họa. Nếu cộng với một chút đam mê và chịu khó học hỏi, thầy tin rằng em sẽ phát triển tốt với nghề nghiệp đang rất "hot" này. Thiết kế đồ họa là sự kết hợp giữa tư duy sáng tạo, thiên hướng mỹ thuật của người thiết kế với tính đa dụng của công cụ đồ họa máy tính.







Hoàng Hà

hoangha...@yahoo.com.vn

Xin chào thầy Sinh, em được biết CPS Việt Nam là một trong những công ty hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao (cụ thể là công nghệ sửa chữa điện thoại di động). Vậy để cập nhập những công nghệ mới việc đầu tiên công ty mình phải làm gì?

Ông Hồ Đức Sinh,

Trà My

my_cheery@ymail.com.

Em là người hướng ngoại, năng động, có khả năng giao tiếp tốt và ngoại hình khá. Em muốn được tư vấn ngành nghề có tính chất công việc như: được đi nhiều nơi, thời gian làm việc tự do ( không phải giờ hành chính ), được tiếp xúc với những người lịch sự, trình độ văn hóa tốt . Hiện em đang băn khoăn một số ngành sau: Tiếp viên hàng không; Truyền thông; Ngoại giao. Xin thầy cô tư vấn cho em về ưu nhược điểm của ba ngành trên, đặc biệt đối với nữ.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Nguyễn Trọng Hiếu

khisboy.cute...@gmail.com

Thưa quý thầy cô, nếu em học ngành Công nghệ thông tin thì có dễ tìm được việc làm hay không, và xin việc ở đâu?

Ông Nguyễn Hoàng Anh,



Ông Nguyễn Hoàng Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề CNTT iSpace đang tư vấn các câu hỏi liên quan đến nhân lực của ngành CNTT. Ảnh: Huyền Vi



Lâm Sơn

lamsonhoabinh@yahoo.com.vn.

Xin chào các thầy cô, em vừa trải qua một kì thi đại học không thành công, em muốn thay đổi hướng đi của mình, xin thầy cô tư vấn giúp em nghề nấu ăn. Trường nghề nào đào tạo nghề này mà mức hoc phí vừa phải thôi, học xong em đi làm để phụ giúp gia đình.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư





Khả Doanh -

oanhkhadoanh...@gmail.com

Kính chào quý ban tư vấn, em vừa thi đại học và hiện đang chờ kết quả thi từ trường. Em nghe nói khi học ngành CNTT thì sau này sẽ chia ra rất nhiều chuyên ngành. Xin hỏi quý thầy cô, trong tương lai nhu cầu ở chuyên ngành nào là cao và em nên đi theo chuyên ngành nào thì có được mức thu nhập tương đối nhất ạ? Xin cảm ơn.

Lương Thị Nhung

Trường Cao đẳng nghề CNTT iSpace



Bà Lương Thị Nhung, Trưởng Phòng tuyển sinh Trường Cao đẳng nghề CNTT iSpace đang trả lời câu hỏi của bạn đọc. Ảnh: Huyền Vi



Tuyết Lan

tuyetlan_2304...@yahoo.com.vn

Chào Hội đồng tư vấn, em đã tìm hiểu về chương trình học tại trường Ispace, em thấy rất thích vì chủ yếu là học thực hành và được giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp nhưng em hơi e ngại vì em là con gái mà học công nghệ thông tin không biết có khó đi làm không thầy? Em cảm ơn.

Ông Nguyễn Hoàng Anh

Phạm Phú Quý

congtuhaohoa_maiyeuem1993@yahoo.com.

Em chào Ban tư vấn, em muốn chọn ngành Công nghệ Ô tô (Cơ khí động lực) nhưng em bị bệnh đỗ mồ hôi tay. Vậy thưa Ban tư vấn em có nên chọn ngành đó không?

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Minh Trường

minhtruong2003...@gmail.com

Cho em gửi câu hỏi này đến đại diện trường ISPACE: Em đang là sinh viên CNTT và rất thích khi tìm hiểu về khóa học an ninh mạng của trường, xin chỉ cho em cách để nhận học bổng của chương trình này . (Vì là sinh viên nên tụi em thích những chương trình ưu đãi cho sinh viên lắm, hay là nhân đợt giao lưu này, nhà trường có quà tặng cho tụi em đi ạ). Em cảm ơn nhiều!

Ông Nguyễn Hoàng Anh







Ông Hồ Đức Sinh, Chủ tịch, Giám đốc điều hành công ty CPS Việt Nam . Ảnh: Huyền Vi





Đỗ Ngọc Lân

Family...@ gmail.com.

Em năm nay đã 22 tuổi, em cũng có đi thi đại học nhưng không đỗ nên em chán quá đi làm công nhân cho một công ty, lương tháng ba cọc ba đồng chỉ đủ nuôi sống bản thân. Em muốn các chuyên gia định hướng nghề giúp em trong tương lai. Em đang làm việc tại Hải Dương . Xin chân thành cảm ơn.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Thu Ngọc

chimenbay...@yahoo.com.vn

Tôi có con trai vừa thi đại học xong, cháu thi không tốt nên đang tìm trường để cho cháu học. Cháu có khiếu về mỹ thuật và muốn học về đồ họa. Tôi thì lo chuyện việc làm khi cháu nó học xong vì mấy cái mỹ thuật đó tôi thấy tương lai không rõ ràng. Cháu có nói đến trường Ispace nào đấy có thể học mà có lương. Vui lòng cho tôi thông tin cụ thể về trường này.

Ông Nguyễn Hoàng Anh,

Lâm Quốc Bảo

lam_bao...@yahoo.com.vn

Xin chào hội đồng tư vấn, em có một thắc mắc. Người thành công trong ngành Công nghệ cao cần những tố chất gì ạ? Em rất cảm ơn.

Ông Hồ Đức Sinh

Chủ tịch, Giám đốc điều hành công ty CPS Việt Nam

Đoàn Phong

dphong…doan...@yahoo.com.vn.

Xin chào Hội đồng tư vấn, em có ý định học nghề tại iSpace. Điều em đang quan tâm là nếu em tham gia học tại Ispace thì thời lượng thực hành là khoảng bao nhiêu % khóa học ạ? Trong quá trình học trường có tổ chức cho sinh viên đi thực tế và sinh viên phải trang bị những thiết bị gì khi tham gia khóa học?

Cô Lương Thị Nhung

Trưởng Phòng tuyển sinh Trường Cao đẳng nghề CNTT iSpace

Vũ Thị Kim Luyến

vukimluyen...@yahoo.com.vn

Em có một câu hỏi muốn được sự giúp đỡ và giải đáp. Em dự định sẽ học đại học Tại chức hoặc Trung cấp, vậy thầy cô cho em biết thông tin của hệ đào tạo này được không ? Và chọn con đường học này thì có tương lai không? Khi tốt nghiệp ra trường thì có thể xin được việc làm không?

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư







Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến. Ảnh: Huyền Vi







Trần Trâm Anh -

Email:

tran_tram...@yahoo.com.vn







Thầy cô cho em hỏi điều kiện để được học trường Ispace? Em nghe mấy bạn em nói phải thi đầu vào có đúng không ạ? Em cảm ơn.









Ông Nguyễn Hoàng Anh











Nguyễn Thị Lan Anh

lananh_11a6_kuun...@yahoo.com.





Thưa quý thầy cô, sang năm là em đã lên lớp 12 nhưng em đang rất lo lắng về lực học của mình. Em chỉ đạt học sinh khá mà lại ở nông thôn nhưng em muốn theo học ngành Y, em chỉ học được tốt môn Toán và Sinh, môn Hoá thì không tốt lắm. Em học khá tệ ba môn Lý, Hóa và Anh. Vậy thầy cô có thể tư vấn cho em là em nên theo học ngành nào và em có khả năng theo ngành Y được không ạ? Em xin cảm ơn quý thầy cô





PGS.TS. Nguyễn Đình Phư









Anh Hoàng -

anhcheptrai...@yahoo.com.vn







Em muốn hỏi liệu trường Kinh tế học xong có khó xin việc quá không? Trường đại học Kinh tế ĐHQG Hà Nội có chất lượng thực sự không, vì học phí của trường ở khoa" Quản trị kinh doanh là khá cao" gần 1 triệu/tháng.







PGS.TS. Nguyễn Đình Phư





Nguyễn Trọng Trường -

nguyenchetviem_tk...@yahoo.com.vn





Em vừa tốt nghiệp lớp 12 xong, hiện đang muốn tìm một trường đào tạo nghề Công nghệ thông tin trên địa bàn TP.HCM. Và mong thầy cho em một số lời khuyên khi theo học ngành này? Em chân thành cảm ơn.







Ông Nguyễn Hoàng Anh



Chào em. Học nghề nào thì cũng cần phải có lòng đam mê nghề thì mới thành công được. Đối với ngành CNTT, do tính đặc thù là công nghệ thay đổi thường xuyên, nên đòi hỏi các chương trình đào tạo phải có tính cập nhật cao, và người học phải chủ động nhiều hơn để tự học. Nếu đăng ký vào iSpace, em có thể chọn theo học tại Quận 5 hoặc tại Thủ Đức. Nộp hồ sơ trực tiếp tại các cơ sở này, hoặc đăng ký trực tuyến trên website: http://ispace.edu.vn/ nhà trường.



Cẩm Tiên -

timnguoiyeuphu...@yahoo.com





Em muốn tư vấn về vấn đề chọn trường vì năm nay em lên 12 em rất lo lắng vì chưa tìm được trường nào. Sở thích và cá tính của em là không thích gò bó với công việc thích đi đây đi đó, khá nhạy bén và năng động thích tiếp xúc và mở mang nhiều, trong học tập thì em học cũng không được khá nhưng tạm ổn 2 môn Toán và Hóa. Em thì muốn chọn vào trường điểm cũng tương đối không cao lắm vì sức học của em không cao, và em cũng muốn biết lên 12 em phải nắm chắc và cố gắng những môn học nào để thi vào trường phù hợp với mình.







PGS.TS. Nguyễn Đình Phư









Nhiều câu hỏi của các bạn đọc gửi đến cũng làm cho các chuyên gia tư vấn phải suy nghĩ, đắn đo trước khi trả lời. Ảnh: Huyền Vi





Nguyễn Thị Thương

cogai_tomboy_1509...@yahoo.com.vn.

Thưa quý thầy cô, em là học sinh 12, vừa thi đại học xong, nhưng em thi đại học là vì bố mẹ bắt em thi ngành Y để làm bác sĩ. Trong khi em lại có ý định học nghề nấu ăn để trở thành đầu bếp, nhưng em cũng đã lựa chọn thi đại học, bây giờ chắc không đậu , em muốn đi con đường của em nhưng bố em bắt em thi lại. Em giải thích như thế nào đi nữa bố cũng không chịu hiểu. Vậy em phải làm sao đây? Xin thầy cô tư vấn giúp em.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Đăng Khoa

ngochaidangkhoa...@yahoo.com.vn

Xin chào thầy cô trường Ispace, em đọc thấy trường có đào tạo chuyên ngành An ninh mạng và Quản trị mạng. Kiến thức hai ngành này có gì khác nhau ạ? Trong tương lai thì ngành nào sẽ dễ xin việc và có thu nhập cao hơn ạ? Xin cảm ơn.

Ông Nguyễn Hoàng Anh

Lê Chiêu Nhật Quang

surile1006...@yahoo.com

Em có ý định đăng ký học ở trung tâm CPS, Em muốn hỏi là thời gian tham gia khóa học là bao lâu, giáo viên giảng dạy như thế nào và học viên được trung tâm hổ trợ những gì trong suốt quá trình học và sau khi học? Em xin cám ơn các thầy ạ.

Ông Hồ Đức Sinh



Ông Hồ Đức Sinh - Chủ tịch, Giám đốc điều hành công ty CPS Việt Nam đang suy tư với câu hỏi của bạn đọc. Ảnh: Huyền Vi



Nguyễn Văn Cường

ncuong661...@gmail.com

Cho em hỏi tốt nghiệp cao đẳng nghề có được tiếp tục học liên thông đại học không? Nếu tốt nghiệp trung bình cần những điều kiện gì để liên thông? Sau khi tốt nghiệp liên thông thì bằng đại học sẽ là loại bằng gì?

Cô Lương Thị Nhung

Trưởng Phòng tuyển sinh Trường Cao đẳng nghề CNTT iSpace

Minh Trường

pak_2367...@yahoo.com.vn

Em năm nay lên lớp 10, em rất yêu thích môn Tâm lí học nhưng không biết thi khối nào để học đại học ngành này? Học tâm lí sau này ra trường sẽ làm trong lĩnh vực nào? Em cảm ơn.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



Phan Việt Thắng

lattungthung....@yahoo.com.vn

Em học hết lớp 12, đi làm được hai năm, nhưng nay em muốn kiếm một nghề để học cho có tương lai sau này. Mong các thầy cô tư vấn giúp em nên học nghề gì theo xu hướng hiện nay ạ? Em xin cảm ơn nhiều.

Ông Hồ Đức Sinh

Nguyễn Hoàng Phúc

myloves_1993...@yahoo.com

Em rất thích ngành thiết kế đồ hoạ nhưng không có năng khiếu vẽ. Liệu em có thể theo học ngành này và tương lai nghề nghiệp của ngành này ra sao?

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh

Các chuyên gia tư vấn tại buổi giao lưu. Ảnh: Huyền Vi



Trần Thu Huệ

thuhue…@yahoo.com.vn

Em xin cảm ơn quý thầy cô đã tư vấn giúp em tuần vừa qua. Thưa quý thầy cô, lần trước em có hỏi quý thầy cô về việc chọn ngành nghề cho tương lai. Thầy Nguyễn Đình Phư có nói là bây giờ quá sớm để em chọn nghề sau này, và thầy còn nói biết đâu em thi hoa hậu sẽ được giải...mà em sợ nghề này ba mẹ em sẽ không cho em theo. Em rất yêu thích nghề Tài chính và nghề Hoa hậu mà thầy Phư nói. Vậy em nên học khối nào để chọn được nghề phù hợp sau này? Em trân thành cảm ơn!

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư





Hải Phong

haiphong...@gmail.com

Thưa thầy Hoàng Anh (em đang ở miền Trung) bạn em đã từng học ở trường íSpace tư vấn học CNTT ở iSpace rất tốt, nhưng em băn khoăn không biết cụ thể như thế nào? Mong thầy tư vấn cụ thể giúp em nhé. Em chân thành cảm ơn!

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh

Long

long_111yeumaiemthoi...@yahoo.com.vn

Thưa quý thầy cô, sang năm em sẽ thi đại học, em đang tính thi Bách Khoa khoa Cơ khí, em muốn hỏi thấy cô về tương lai phát triển của ngành này, khi em ra trường không biết xã hội có còn nhiều nhu cầu không ạ?

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Hải Minh

haiminh_phong...@yahoo.com.vn

Thưa các thầy, em đã từng học trung cấp ngành CNTT nay em muốn học lên cao hơn. Em xin hỏi, hiện tại ở trường iSpace có chương trình đào tạo nào chuyên sâu nhu cầu xã hội cần? Mong thầy Hoàng Anh tư vấn giúp em với. Em xin cảm ơn!

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh

Thanh Huyền

poe_poo_kute...@yahoo.com.vn

Dạ thưa thầy! Em năm nay lên lớp 10 vẫn chưa biết chọn ban nào để học. Em đặt nguyện vọng 1 là khối B nhưng sợ trường có ít học sinh khối B quá thì không cho học. Em học văn cũng được có 7.5 trong kì thi tuyên sinh lớp 10. Em muốn làm dược sĩ nhưng cũng muốn làm thông dịch viên do dễ tìm việc làm hơn. Thầy cho em biết tỉ lệ chọi đại học khối A, B, D khối nào cao hơn? Em thi học khối A có làm Dược được không? Làm dược tìm việc làm có dễ không? Em cám ơn thầy nhiều lắm!

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư







PLO

Đây là cơ hội để các bậc phụ huynh, học sinh cùng giao lưu với các thầy giáo, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT tư vấn học tập, lựa chọn nghề phù hợp và dự báo nhu cầu xã hội trong ngành CNTT.Các chuyên gia, nhà giáo tư vấn trong chương trình gồm:- Giảng viên Khoa Toán - Tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM)., Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề CNTT iSpaceChủ tịch, Giám đốc điều hành công ty CPS Việt Nam- Email:- Email:Theo đó, các ý tưởng sáng tạo được hình thành trong suy nghĩ hay bản vẽ phác thảo trên giấy sẽ được chuyển tải thành hình ảnh, âm thanh đa chiều với những sắc diện khác nhau. Thiết kế đồ họa cũng là một nghề có thể linh hoạt về thời gian, người thiết kế chủ động trong sắp xếp công việc để vừa hoàn thành sản phẩm vừa tận hưởng những phút giây hoa trong sáng tạo nghệ thuật.- Email:Chủ tịch, Giám đốc điều hành công ty CPS Việt NamChào bạn Hoàng Hà!Điện thoại di động là sản phẩm công nghệ cao, công nghệ liên tục thay đổi, vì vậy để đáp ứng được nhu cầu của người học và tính ứng dụng thực tiễn trong đào tạo, CPS Việt Nam liên tục cập nhật các công nghệ mới. Khi một sản phẩm mới ra đời, đội ngũ kỹ sư, giáo viên của CPS Việt Nam đều trực tiếp nghiên cứu, tìm ra các điểm khác biệt, sau đó biên soạn giáo trình phù hợp để đưa vào phục vụ đào tạo. Chương trình đào tạo Kỹ thuật sửa chữa điện thoại di động tại CPS Việt Nam cứ 6 tháng thì sẽ được điều chỉnh một lần để phù hợp với xu thế phát triển của các dòng smartphone mới ra đời.- Email:Cả ba nghề này chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của Trà My, vì nếu muốn đi nhiều nơi thì làm nghề Tiếp viên hàng không, muốn làm việc tự do theo thời gian chỉ có Phóng viên làm việc ở nước ngoại và cuối cùng là nghề được tiếp xúc với các VIP thì có Ngoại giao hoặc Phóng viên thời sự. Em hãy dung hòa, có thêm bớt chút đỉnh... yêu cầu để học ngoại ngữ và nghiệp vụ, khi em giỏi thì cơ hội sẽ tới!- Email:Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề CNTT iSpaceChào em! Theo số liệu dự báo của Trung tâm Dự báo nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, TP.HCM giai đoạn 2012 - 2015 mỗi năm cần khoảng 8.000 - 10.000 lao động có tay nghề trong lãnh vực CNTT. Tốt nghiệp ngành này, em có thể làm việc trong các cơ quan Nhà nước, hoặc các doanh nghiệp. Vì nhu cầu lớn như vậy, nên tại iSpace, nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên tốt nghiệp ngành này.- Email:Em thân mến! Không vào ĐH chưa phảỉ là chấm hết sự nghiệp của một con người. Em thích nghề nấu bếp thì liên hệ với các Trường dạy nghề của các Quận, huyện (các Trung tâm dạy nghề thường có chính sách xã hội nên học phí không cao). Nếu có thể em hãy vào học nghề này tại Trường Du lịch, ra trường em sẽ phát huy được sở trường chế biến các món ăn cho nhiều người, trong đó cả du khách từ nhiều nước. Chúc Em thành công.Email:, Trưởng Phòng tuyển sinhChào Doanh. Tôi cảm thấy vui vì em đã có định hướng về tương lai thông qua việc tìm hiểu khá kĩ về ngành học và nhu cầu nhân sự của ngành đó. Đúng như thông tin mà em đã tìm hiểu, ngành CNTT được chia ra các chuyên ngành và theo dự báo về nhân lực ngành này, thời gian tới lĩnh vực an ninh mạng - bảo mật là chuyên ngành có nhu cầu cao. Thu nhập từ ngành này cũng có nhiều dấu hiệu cho thấy sẽ tạo sức hút lớn với các bạn đam mê công nghệ thông tin. Hiện Trường cao đẳng nghề CNTT iSpace cũng đang tuyển sinh và đào tạo chuyên ngành này, em có thể tham khảo thông tin chi tiết hơn tại website: http://ispace.edu.vn / của trường em nhé. Thân mến!- Email:Chào em. Có rất nhiều bạn nữ theo học CNTT tại trường. Có một điều thú vị là hầu như tất cả các bạn nữ tốt nghiệp các chương trình nghề trong lãnh vực CNTT tại iSpace thời gian vừa qua đều cùng một lúc nhận được nhiều lời mời từ doanh nghiệp khi bảo vệ tốt nghiệp. Em hãy tự tin thể hiện bản lĩnh của mình trong ngành nghề này nhé. Chúc em thành công.- Email:Em bị đổ mồi hôi tay là do rối loạn thần kinh thực vật. Mỗi tối trước khi ngủ em nên nằm sấp và nhờ người massage vào hai dải lườn bên cạnh cột sống. Hãy tác động từ 30-60 ngày như vậy bệnh này sẽ bớt và khỏi. Còn nghề Cơ khí ôtô đâu có làm tay không, người ta thường đeo găng ( vớ) khi làm việc. Em cứ mạnh dạn lên nhé!- Email:Chào em. Hiện tại, Trường đang thực hiện chuỗi thảo công nghệ chủ đề "Dân IT phải biết bảo mật" tại các trường ĐH, CĐ, TC có đào tạo về CNTT. Tại các buổi hội thảo này, ngoài việc được chia sẽ các kiến thức và kỹ năng về công nghệ, các bạn sinh viên tham dự còn được nhận quà tặng của chương trình, và có cơ hội nhận các suất học bổng chương trình đào tạo chuyên viên An ninh thông tin. Ngoài ra, iSpace đang có chương trình ưu đãi học phí đặc biệt đối với khóa học này, thời hạn đến hết tháng 7/2012. Em tìm hiểu trực tiếp trên website: http://ispace.edu.vn / nhà trường nhé, mục "Thông báo tuyển sinh 2012".- Email:Em thân mến! Không riêng gì Em mà mấy triệu cán bộ, công nhân nước ta cũng lay lắt bao nhiêu năm nay vì lương không đủ. Nhìn chung, kể cả bố mẹ và người thân của em, phải bươn chải làm nhiều nghề thì thu nhập mới đủ sống. Nếu em làm công nhân thì đúng là còn vất vả hơn. Tình trạng suy thoái kinh tế hiện nay cũng là dịp "tát nước theo mưa" mà các ông chủ, bà chủ trả lương thấp,v.v... Định hướng nghề hay nhất là em phải học để có tay nghề cao và biết sáng tạo. Khi em có tay nghề cao thì tự nó sẽ nuôi sống em và giúp em có thu nhập tốt hơn bây giờ.- Email:Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề CNTT iSpaceXin chào anh. Nghề Thiết kế hiện đang là nghề cần nhiều nhân lực, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp cao, với mức lương ra trường tốt nếu sinh viên học nghiêm túc về nghề nghiệp này. Nếu con trai của anh có khiếu về mỹ thuật, thì đó là tố chất tốt để thành công với nghề này. Chương trình đào tạo nghề Thiết kế đồ họa tại iSpace ngoài đào tạo chuyên sâu về các phần mềm thiết kế, cũng đặc biệt chú trọng đến yếu tố mỹ thuật và tính phù hợp của từng ấn phẩm thiết kế. Do cách đào tạo thiên nhiều vào thực hành, và đặc biệt quan tâm đến sản phẩm đầu ra của sinh viên, nên Nhà trường đã kết hợp với một số Công ty thiết kế lớn và có uy tín để cùng tham gia đào tạo. Cơ hội sinh viên nhận lương trong quá trình học là từ yếu tố này đem lại. Anh có thể yên tâm nếu muốn cho con mình theo học về nghề Thiết kế đồ họa, và tại iSpace. Chúc anh sức khỏe và thành công.- Email:Chào bạn Quốc Bảo!Để làm việc trong ngành công nghệ cao, điều đầu tiên cần có đó là phải đam mê công nghệ, yêu thích các môn học như Toán, Lý, Hóa, Sinh, ngoại ngữ...Bên cạnh đó, bạn cần có đức tính kiên trì, bình tĩnh, không nóng vội, cẩn trọng trong những việc nhỏ nhất...Chúc bạn thành công với con đường mình đã chọn.- Email:Chào Phong, cảm ơn em đã quan tâm đến thông tin tuyển sinh của Trường cao đẳng nghề CNTT iSpace. Vấn đề em hỏi, tôi xin trả lời như sau: tại iSpace, thời lượng thực hành chiếm 70% chương trình học. Việc thực hành diễn ra ở từng môn học, từng giai đoạn học và thông qua học kì trải nghiệm của sinh viên. Tại học kì này, các bạn được làm việc thực tế như một nhân viên ở xưởng thực tập chuyên dụng theo đúng chuyên ngành học của các bạn. Việc đó đảm bảo cho sinh viên iSpace ra trường có thể làm được việc ngay.Trong thời gian học tại trường, sinh viên được kiến tập và thực tập tại các doanh nghiệp để cọ xát môi trường làm việc thực tế. Nhà trường cũng chú trọng bồi dưỡng cả kiến thức chuyên môn và kỹ năng cho sinh viên. Những buổi học về kỹ năng mềm (kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, ...) đến các buổi giao lưu trực tiếp với các diễn giả, các doanh nhân thành đạt, các nghệ sĩ thành công, ... sẽ tạo cho sinh viên thêm sự tự tin và kỹ năng giao tiếp tốt để làm việc. Trường chỉ tổ chức xét tuyển (đậu tốt nghiệp THPT là học được bậc cao đẳng) và sinh viên được trang bị kiến thức trong thời gian học tại trường em nhé. Thân mến chào em.- Email:Hiện nay một số trường Đại học có đào tạo hệ tại chức. Em xem mình cần học ngành gì rồi liên hệ với Trường phù hợp bằng cách vào trang web. Việc học là sự nghiệp cả đời, mình có thể học kiểu hàn lâm trong các nhà trường, có khi chỉ học theo kiểu tự đọc tài liêu, tự nghiên cứu vẫn thành tài. Nếu em theo đuổi và hết mình vì nghề thì nghề đó là tương lai của em.Chào em. Điều kiện tham gia các chương trình đào tạo tại iSpace là có bằng tốt nghiệp THPT đối với bậc Cao đẳng, và hoàn thành chương trình lớp 12 đối với bậc Trung cấp. Trường chỉ xét tuyển, không thi tuyển đầu vào đối với tất cả các nghề, ngoại trừ chương trình đào tạo An Ninh Mạng thí sinh phải thi đầu vào, ngày và địa điểm thi sẽ được thông báo trực tiếp đến các thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào trường. Chúc em thành công.- Email:Em đang ở nông thôn mà học tốt hai môn Toán - Sinh vậy cũng tốt rồi. Nếu thi khối B, Em đừng để môn Hóa bị điểm liệt. Nghề Y, trước hết phải có tình yêu thương đồng loại vì nó là một nghề độc hại. Em có thể học Tây Y và cũng có thể học Đông Y vì vậy việc không giỏi một môn nào đó hoàn toàn không ảnh hưởng nhiều đến nghề nghiệp. Em hãy dũng cảm lên và chuẩn bị tốt, vì vẫn còn những 12 tháng nữa cơ mà!Email:Em thân mến! Tên Trường chỉ là tên trường, nếu mình vào mà không chịu học. ĐH Kinh Tế ĐHQG Hà Nội chắc cũng mới thành lập gần đây. Mức học phí này có thể dùng cho việc mời các Giáo sư, chuyên gia nước ngoài giảng dạy. Trường Kinh tế Tài chánh Tp. Hồ Chí Minh còn thu gấp 04 lần như thế mà có rất nhiều sinh viên theo học. Đầu tư cho học tập là đầu tư cho tương lai nên em hãy cân nhắc để theo học. Việc tốt nghiệp ra trường có xin được việc làm hay không lại khó dự báo vì nó phụ thuộc vào nhiệu yếu tố khách quan và chủ quan. Trước hết em phải tự tin để vào học thật giỏi rồi tính tiếp nhé!Email:Email:Hiện cả nước có mấy trăm trường Đại học, chưa kể Cao đẳng và các trường nước ngoài. Em hãy chọn nghề và trường phù hợp với năng lực của em.- Email:May ra chỉ có mẹ của em mới thuyết phục được ông bố khó tính này. Nhưng chung quy cũng là vì tính sĩ diện của người làm cha và có một phần lo cho em. Các thầy cô không thể khuyên em làm trái ý bố mẹ. Nếu em thích làm đầu bếp thì lẳng lặng đi học rồi về làm một bữa ăn thật ngon lành mời bố mẹ, xem bố phát biểu thế nào?- Email:Chào em! Hiển nhiên An ninh mạng là nghề có thu nhập cao, và cơ hội thăng tiến tốt hơn, Tuy nhiên, nếu đã theo An ninh mạng, em phải theo học đến cùng. Tại iSpace có các chương trình đào tạo bài bản và chuyên sâu trong lãnh vực này. Nghề An ninh mạng ngoài việc phải hiểu rõ về hệ thống máy tính và mạng, em còn phải biết sâu về hạ tầng hệ thống mạng và các giải pháp (cứng, mềm) để triển khai một hệ thống an toàn thông tin, cũng như một số kỹ thuật đặc thù khác.- Email:- Chủ tịch, Giám đốc điều hành công ty CPS Việt NamChào bạn Nhật Quang! Thời gian học khóa đào tạo Kỹ thuật viên Sửa chữa Điện thoại di động tại CPS Việt Nam là từ 5 - 9 tháng (9 tháng áp dụng cho học viên học buổi tối).Giáo viên đều là các kỹ sư công nghệ, có thâm niên trực tiếp sửa chữa điện thoại di động từ 3 - 12 năm kinh nghiệm. 100% giáo viên của CPS Việt Nam đều đã trải qua khóa huấn luyện về nghiệp vụ sư phạm.Học viên được học tập tại CPS Việt Nam được hỗ trợ 100% tài liệu học tập, máy điện thoại thực hành, truy cập kho tài liệu, phần mềm miễn phí tại địa chỉ www.cps.net.vn. Sau khi kết thúc khóa học, học viên được trang bị thêm khóa học miễn phí: Khởi nghiệp kinh doanh điện thoại di động và các học viên khá, giỏi sẽ được CPS Việt Nam giới thiệu việc làm. Bạn có thể tham khảo chương trình đào tạo tại địa chỉ: http: //daotao.cps.vn/training.html. Chúc Nhật Quang thành công với con đường mình đã chọn.- Email:Chào Cường! Theo thông tư liên tịch số 27 ký giữa Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội với Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ngày 28/10/2010 về việc hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học thì sinh viên tốt nghiệp cao đẳng nghề được phép thi liên thông lên đại học.Thời gian đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng nghề lên trình độ đại học được thực hiện từ một năm rưỡi đến hai năm học (điều 6). Nếu tốt nghiệp loại khá trở lên, thí sinh được phép thi liên thông ngay sau khi tốt nghiệp. Nếu tốt nghiệp loại trung bình, thí sinh cần có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc thực tế theo đúng chuyên ngành.Sau khi tốt nghiệp liên thông, bằng đại học các bạn nhận được có thể là đại học chính quy hoặc đại học vừa học vừa làm dựa theo hệ đào tạo ban đầu thí sinh đăng ký dự thi.- Email:Hiện có hai hướng về Tâm lý: Tâm lý giáo dục được đào tạo tại Khoa Tâm lý- Trường ĐH Sư Phạm. Tốt nghiệp ĐH ngành này có thể làm giáo viên dạy tâm lý. Hướng thứ hai là Tâm lý người bệnh, thường được đào tạo tại các trường ĐH Y khoa. Học xong có thể chữa bệnh cho nhiều người tâm thần bất an, bệnh hoang tưởng và tâm lý sợ chết,... Em liên hệ qua trang web của các trường này nhé !- Email:Chào Việt Thắng!Có rất nhiều nghề để em có thể lựa chọn, quan trọng là nghề đó phải phù hợp với khả năng và sở thích của em. Em có thể tham khảo 2 địa chỉ sau đây để chọn cho mình một nghề tương lai:1- Thư viện Ngành - Nghề: http://www.tuvantuyensinh.vn/news/96-thu-vien-nga%CC%80nh---nghe.html2. Học nghề dễ tìm việc làm: http://www.tuvantuyensinh.vn/news/96-thu-vien-nga%CC%80nh---nghe/7470-nghe-de-tim-viec-lam.htmlChúc bạn thành công với nghề mình sẽ chọn.- Email:Chào em! Cần cù bù khả năng. Có cố gắng thì thành công chắn chắn sẽ tới. Nghề thiết kế đồ họa tương tác nhiều với máy tính. Nếu em đam mê máy tính thì đó cũng là một tố chất tốt để theo học. Đây là một nghề "hot" và đang có nhu cầu nhân lực tốt. Em có thể theo học. Em tìm hiểu thêm thông tin tại các cơ sở của trường nhé. Điện thoại: 08.62610303; 08.62678999- Email:Em thân mến ! Nếu em có ý định theo nghề Tài chính thì em chuẩn bị kiến thức khối A, C, D để thi vào một trong các trường: ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH kinh tế- Luật ( ĐHQG), ĐH Kinh tế Tài chính, ĐH Ngân hàng,.. Còn nếu em theo nghề Showbitz thì chỉ rèn luyện thân thể và liên hệ với các Trung tâm Người mẫu tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, em cũng có thể sang Venesuela ( Nam Mỹ) để học.- Email:Chào em. iSpace là trường chuyên về CNTT, nên người học có thể nhận được nhiều quyền lợi hơn khi theo học tại các trường khác. Em tham khảo thêm thông tin về trường trên website. Mong gặp lại em tại trường trong thời gian sớm nhất.- Email:Ngành cơ khí là một ngành then chốt của mọi nền kinh tế. Em hãy tham khảo thêm câu trả lời cho một vài bạn đã hỏi Chương trình Tư vấn. Em hãy cố gắng ôn tập và thi vào ĐH Bách khoa ngành cơ khí .- Email:Chào em. Nếu đã học trung cấp, em có thể học chuyển tiếp lên hệ cao đẳng hoặc đại học. Tại iSpace có chương trình học chuyển tiếp từ Trung cấp lên Cao đẳng nghề. Em liên hệ bộ phận tuyển sinh để được tư vấn trực tiếp nhé. Thân chào em.- Email:Trước mắt Huyền nên tập trung cho việc học hành thật tốt. Phía trước còn nhiều thời gian và nhiều điều kiện để cho em thực hiện nguyện vọng của bản thân. Nghề dược ở VN rất thịnh hành, ra đường chổ nào em cũng thấy quầy thuốc Tây.