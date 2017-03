Tuyển sinh Cử nhân Kinh tế Tài chính 2+2 ĐH Massey tại ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

Đại học Massey (http://www.massey.ac.nz/) thành lập năm 1927, được AACSB (Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học) kiểm định và chứng nhận thuộc Top 5% các trường đại học Kinh doanh cao cấp và được trường Đại học Giao thông Thượng hải xếp hạng thuộc TOP 500 trường đại học lớn và uy tín trên thế giới.

Chương trình đào tạo áp dụng khung chương trình Cử nhân Kinh doanh của Trường ĐH Massey (360 tín chỉ tương tương 24 môn học), vì thế bằng và bảng điểm do Trường ĐH Massey cấp và không có sự khác biệt so với sinh viên học tập hoàn toàn tại New Zealand.

Sinh viên sẽ có 2 năm học tại Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN để nâng cao tiếng Anh và học các môn cơ sở ngành. Việc học 2 năm tại VN sẽ chuẩn bị hành trang tốt nhất về ngoại ngữ, văn hóa để sinh viên du học thuận lợi hơn, không bỡ ngỡ khi sang nước ngoài. Hơn nữa, 2 năm tại Việt Nam sẽ tiết kiệm cho sinh viên tới 60% tổng chi phí so với việc đi du học 4 năm tại New Zealand. Đặc biệt, chương trình còn có nhiều học bổng cho các sinh viên xuất sắc từng môn học và xuất sắc nhất trong cả quả trình học 2 năm tại VN.











Ông Bruce Grahan, Giám đốc chương trình quốc tế ĐH Massey.



Trong thời gian 2 năm sau của chương trình, các em sẽ được chuyển tiếp sang New Zealand với một trong 3 lựa chọn về chuyên ngành: Kinh tế; Tài chính; hoặc cả Kinh tế và Tài chính (ngành kép). Đây cũng là cơ hội để các em khám phá và trưởng thành trong nền văn hóa New Zealand, là một trong những đất nước nước nổi tiếng yên bình và có nền giáo dục phát triển cao nhất thế giới. ĐH Massey có 3 khu học xá lớn tại thủ đô Wellington và 2 thành phố lớn Auckland và Palmerton.

Điều kiện tuyển sinh của chương trình như sau:

Đạt điểm sàn kỳ thi Đại học của Bộ GD-ĐT (tất cả các khối)

Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS ≥ 4.5; hoặc TOEFL iBT≥ 51. Các thí sinh chưa có chứng chỉ sẽ tham gia kỳ thi tiếng Anh đầu vào ngày 03/10/2011. Vì chương trình học bao gồm 1 năm học tiếng Anh với các giảng viên Việt Nam và New Zealand, nên các thí sinh có trình độ tiếng Anh cơ bản cũng có thể yên tâm theo học.

Đặc biệt, trong kỳ tuyển sinh khóa 3, các em có cơ hội nhận được các học bổng khuyến khích sau: học bổng trị giá 6.000.000 VNĐ cho các ứng viên có chứng chỉ tiếng Anh IELTS ≥ 5.5 hoặc TOEFL iBT ≥ 61; học bổng khuyến khích trị giá 2.000.000 VNĐ cho các ứng viên trúng tuyển vào đại học công lập; học bổng khuyến khích trị giá 2.000.000 VNĐ cho các thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi đầu vào.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế - Trường Đại học Kinh tế (ĐHQGHN)

Phòng 501, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 04 3 754 99 01 - Hotline: 0947 004 809; Website: http://www.cite.edu.vn/



Theo Dân trí