Tuyển sinh đại học đợt 2: Ít thí sinh ảo

Bị móc túi trong ngày làm thủ tục 6 giờ 30 phút sáng nay, cùng với đông đảo thí sinh, phụ huynh đứng xem bảng hướng dẫn địa điểm phòng thi tại Hội đồng thi trường ĐH Sư phạm TP.HCM, thí sinh Võ Thị Huyền (quê ở Quảng Ngãi, dự thi ngành Sư phạm mầm non) đã bị kẻ gian trà trộn vào đám đông lấy đi một chiếc ĐTDĐ trị giá hơn 2 triệu đồng. Chung cảnh ngộ, chị Nguyễn Thị Vững (quê ở Bình Định, đưa con dự thi vào khoa Sư phạm hóa của trường ĐH Sư phạm TP.HCM) cho biết vào lúc 4 giờ sáng nay, chị xuống xe tại ngã tư An Sương thì bị kẻ gian móc túi mất hơn 600.000 đồng. Theo anh Bạch Trọng Nhân, tình nguyện viên tiếp sức mùa thi của trường tại khu vực Hội đồng thi Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, trong kỳ thi tuyển sinh đợt 1, cũng tại khu vực này đã có một số trường hợp thí sinh bị kẻ gian móc túi, lấy cắp ba lô… “Có gì thắc mắc, thí sinh, phụ huynh có thể gặp trực các tình nguyện viên hoặc lực lượng an ninh, bảo vệ để được giúp đỡ, tránh tình trạng tụ tập quá đông trước các hội đồng thi, để phòng kẻ gian trà trộn hoạt động, đảm bảo an toàn trong những ngày thi” – anh Nhân khuyên.