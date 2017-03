Tuyển sinh đại học: Sẵn sàng cho giờ G

Hôm nay là ngày cao điểm của những hoạt động chuẩn bị cho thi ĐH-CĐ đợt 1, khối A. Về cơ bản, các trường đã hoàn thành mọi khâu chuẩn bị để sẵn sàng khởi động.







Nhóm sinh viên Trường ĐH Luật đang tập trung làm

thẻ giữ đồ cho thí sinh. (Ảnh Nguyễn Hường)

TPHCM: Nhiều hoạt động hỗ trợ thí sinh



Vừa xuống xe ô tô được sinh viên tình nguyện chỉ đường...

(Ảnh VietNamNet)

Cần Thơ: Trên 108.000 thí sinh thi



Ngày mai (3/7) thí sinh thi khối A sẽ làm thủ tục dự thi. (Ảnh LAD)

Vinh: Trên 75.000 thí sinh dự thi

Đà Nẵng: Hơn 60% cán bộ coi thi ĐH là sinh viên

Theo Nguyễn Hường - Nguyễn Hiền ( VNN)



Cô Trịnh Thị Thu Hương, phó trưởng phòng đào tạo của ĐH Luật Hà Nội cho biết: Cho đến ngày hôm nay, mọi công việc chuẩn bị cho thí sinh khối A thi đã hoàn tất. Quan trọng nhất là công tác bảo quản, vận chuyển đề thi, trường đã phối hợp với phòng PA83 và công an các quận. Trung bình mỗi điểm thi của trường sẽ có hai đồng chí công quan quận bảo vệ, giám sát công tác tổ chức thi.Công việc của các chiến sỹ sẽ bắt đầu từ rất sớm, lúc 5 giờ sáng, kiểm tra khu vực thi, áp tải đề thi và kết thúc lúc 5 giờ chiều, sau khi hướng dẫn trật tự an ninh và đưa bài thi về kho.ĐH Luật huy động hơn 30 sinh viên năm thứ 4 cho đơt thi thứ nhất và gần 100 bạn cho đợt thi thứ hai. Còn lại, các cán bộ giáo viên của trường sẽ tham gia coi thi...Cô Thu Hương chia sẻ nỗi lo lắng của những người đầu tàu: “Chỉ cần một chút sai sót nhỏ cũng làm các công tác khác của kỳ thi bị ảnh hưởng. Vì vậy chúng tôi cố gắng làm chu đáo từ việc nhỏ nhất.Ở Trường ĐH Giao thông vận tải chiều 1/7, các cán bộ phòng đào tạo đang khẩn trương hoàn tất mọi khâu cuối cùng trước giờ G. Học viện Báo chí tuyên truyền (HVBCTT) sẽ thi vào đợt hai nhưng cho đến lúc này, mọi sự chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất.Năm nay, HVBCTT vẫn có 3 khu vực thi: Hà Nội, Vinh (thí sinh 4 tỉnh Bắc trung bộ), Quy Nhơn (5 tỉnh duyên hải miền Trung). Thí sinh ở khu vực Quy Nhơn đã được gửi trong hội đồng coi thi liên trường cùng với đầy đủ hồ sơ cần thiết. Ở Hà nội, trường có 6 cụm thi. Đề thi và bài thi sẽ do công an trực tiếp vận chuyển đến các hội đồng thi và nhập kho.Thầy Đoàn Phúc Thanh, Trưởng phòng đào tạo HVBCTT cho biết, mặc dù cán bộ coi thi là giảng viên hay sinh viên đều đã được tập huấn kỹ nhưng văn bản hướng dẫn này sẽ cụ thể hóa toàn bộ quy chế, quy định thi ĐH-CĐ của Bộ GD-ĐT thành các hoạt động của giám thị trong phòng thi để đảm bảo việc thi cử được thuận lợi nhất.Năm nay, ban đề thi, ban thanh tra ở các trường sẽ đồng hành cùng các cán bộ coi thi để đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho mọi thí sinh.Đến cuối ngày 1/7 ĐHQG Hà Nội, ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế Quốc dân…mọi công tác an ninh, vệ sinh và y tế đều đã được sắp xếp cụ thể đến từng tên cán bộ phụ trách và thông tin liên lạc.Năm nay, số thí sinh đăng ký dự thi vào các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP. HCM với số lượng là 653.840, tăng hơn năm ngoái trên 70.400 thí sinh. Theo đó, số thí sinh đăng ký thi đợt 1 cao nhất với số lượng 246.522 thí sinh, đợt 2 có 215.947 thí sinh và đợt 3 thi CĐ có 191.371 thí sinh đăng kí.Trong đó Hội đồng thi ĐH Công nghiệp TP.HCM có số lượng thí sinh dự thi đông nhất, đợt 1 có 39.395 thí sinh dự thi; đợt 2 có 27.177 thí sinh dự thi.Theo thống kê, ở 3 đợt thi ĐH, CĐ năm 2011, địa bàn TP. HCM có 561 điểm thi, nhà trường sắp xếp các điểm thi thuộc khu vực nội thành, tạo điều kiện cho thí sinh đi lại dễ dàng, thuận tiện.Năm nay, một số trường đại học lớn trên địa bàn TP.HCM như ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Ngân hàng, ĐH Sư phạm, ĐH Bách khoa, ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Hồng Bàng, ĐH Kỹ thuật Công nghệ đã sử dụng mạng xã hội Zing Me làm kênh Tiếp sức mùa thi trực tuyến. Thay vì phải vất vả tìm đến các điểm tiếp sức, các thí sinh có thể dễ dàng sử dụng internet để tiếp cận các kênh tiếp sức mùa thi này một cách nhanh chóng.PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, cho biết trong hai đợt thi tuyển sinh ĐH năm nay cụm thi Cần Thơ có 108.974 thí sinh (kể cả ĐH Y dược Cần Thơ) dự thi, so với năm 2010 tăng 5.437 thí sinh.Ông Tuấn cũng cho biết Trường ĐH Cần Thơ đã sắp xếp 58 điểm thi, gồm 43 điểm thi là các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Cần Thơ, một điểm tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang và 15 điểm trong Trường ĐH Cần Thơ.đợt 1 có gần 47.000 thí sinh đăng ký dự thi và đợt 2 có hơn 38.550 thí sinh đăng ký dự thi. Riêng Trường đại học Quy Nhơn có 29.332 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 3.000 thí sinh so với năm trước.Để tổ chức tốt kỳ thi, thời gian qua, Trường ĐH Quy Nhơn cũng đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh triển khai tốt các bước chuẩn bị cho kỳ thi. Trường đã phối hợp với Sở GD-ĐT Bình Định khảo sát chọn 63 địa điểm thi với 1.277 phòng thi tại các trường học trên địa bàn TP Quy Nhơn (50 điểm thi) và 2 huyện Tuy Phước (6 điểm thi), An Nhơn (7 điểm thi); tuyển chọn hơn 4.500 lượt cán bộ coi thi, 277 lượt cán bộ, chiến sĩ công an bảo vệ, 114 lượt cán bộ y tế phục vụ cho kì thi..Tổng số thí sinh đăng ký dự thi cả 2 đợt của 40 trường ĐH năm 2011 là gần 75.700, tăng hơn 10.000 hồ sơ so với năm 2010. Trong đó, thí sinh đăng ký dự thi vào Trường ĐH Vinh đến từ 39 tỉnh thành với 37.341 em (năm 2010 là 28.159 thí sinh) tăng 9.182 thí sinh; có 38.354 em dự thi vào 39 trường ĐH ở Hà Nội (năm 2010 là 37.500 em) tăng 854 thí sinh.Đến thời điểm này mọi công việc chuẩn bị cho kì thi đã hoàn tất.ĐH Đà Nẵng cho biết, để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2011 nhà trường đã bố trí 2.290 cán bộ coi thi (bao gồm cả cán bộ coi thi dự trữ) trong đợt 1. Trong đó, có 1.540 cán bộ coi thi là sinh viên năm cuối, chiếm tỷ lệ 63%.Đợt thi thứ 2, ĐH Đà Nẵng bố trí 1.114 CBCT (cả dự trữ). Trong đó, có 694 cán bộ của trường và 420 sinh viên năm cuối. Ngoài ra, bố trí 526 cán bộ giám sát cho cả 2 đợt thi.ĐH Đà Nẵng cũng đã có kế hoạch phối hợp với lực lượng công an TP Đà Nẵng góp phần đảm bảo an ninh, trật tự cho kỳ thi. Theo đó, trong đợt 1 sẽ có 92 công an địa phương tham gia công tác trong kỳ thi tuyển sinh ĐH 2011 tại 46 điểm thi. Đợt 2 có 44 công an địa phương công tác tại 22 điểm thi. Đồng thời, bố trí 1 nhân viên y tế túc trực tại mỗi điểm thi.Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2011có trên 59.000 thí sinh đăng ký dự thi tại ĐH Đà Nẵng. Trong đó, có hơn 40.000 thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 và hơn 19.000thí sinh đăng ký dự thi đợt 2.