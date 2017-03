Tuyển sinh Đại học-Cao đẳng 2010: Học ngành nào dễ kiếm việc?

Tham dự gồm các chuyên gia dự báo nguồn nhân lực và đại diện các đơn vị đào tạo ĐH, CĐ, gồm:

- Ông Nguyễn Thành Hiệp, Trưởng phòng dạy nghề, Sở Lao động-Thương binh xã hội TP.HCM.

- Tiến sĩ Nguyễn Hội Nghĩa, Trưởng Ban đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM.

- Thạc sĩ Nguyễn Minh Khoa, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An.

- Tiến sĩ Cao Việt Hiếu, Trưởng Phòng đào tạo Trường ĐH Bình Dương.

- Ông Trần Kim Tuyền, Trưởng Phòng đào tạo Trường CĐ Nghề TP.HCM

Toàn cảnh buổi tọa đàm với chủ đề “Học ngành nào dễ kiếm việc” do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức. Ảnh: Trương Hiệu

Dưới đây là câu trả lời của các chuyên gia cho bạn đọc của báo Pháp Luật TP.HCM:

Em có nguyện vọng sẽ theo học ở các dạy trường nghề. Xin cho biết hiện nay ở TP có những cơ sở dạy nghề nào để thí sinh lựa chọn? (Thanh Nguyên, học sinh)

Ông Nguyễn Thành Hiệp, Trưởng phòng dạy nghề, Sở Lao động-Thương binh xã hội TP.HCM trả lời: Trường CĐ Nghề TP.HCM (địa chỉ: 38 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1-TP.HCM. Hiện trường đào tạo trình độ CĐ nghề, các ngành: cắt gọt kim lọai, điện công nghiệp, chế biến thực phẩm, điện tử công nghiệp, quản trị mạng máy tính, quản trị cơ sở dữ liệu, lập trình máy tính, công nghệ ô tô, kế toán doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ điện tử, kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp, kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính, kỹ thuật máy lạnh & điều hòa không khí, thiết kế trang web. Đào tạo trình độ trung cấp nghề các ngành: điện công nghiệp, quản trị mạng máy tính, công nghệ ô tô, kế toán doanh nghiệp, kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính, kỹ thuật máy lạnh & điều hòa không khí, thiết kế trang web.

Trường CĐ Nghề Sài Gòn (địac chỉ: tòa nhà Quang Trung, lô 14, đường số 5, công viên phần mềm Quang Trung, quận 12-TP.HCM. Trường đào tạo trình độ CĐ nghề các ngành: lập trình máy tính, quản trị mạng máy tính, kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính, kế toán doanh nghiệp. Trường CĐ Nghề Việt Mỹ (địa chỉ: 21 Lê Quý Đôn, phường 6, quận 3-TP.HCM). Trường đào tạo các ngành: quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, quản trị khách sạn, kế toán doanh nghiệp, quản trị lữ hành, lập trình máy tính, quản trị cơ sở dữ liệu, quản trị mạng máy tính, thiết kế đồ họa, thiết kế trang web, biên-phiên dịch Anh văn thương mại, kế toán doanh nghiệp...

Trường CĐ Nghề Sài Gòn (địa chỉ: tòa nhà Quang Trung, lô 14, đường số 5, công viên phần mềm Quang Trung, quận.12-TP.HCM). Trường đào tạo trình độ CĐ nghề các ngành: lập trình máy tính, quản trị mạng máy tính, kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính, kế toán doanh nghiệp. Trường CĐ Nghề Công nghệ Thông tin iSPACE ( địa chỉ: 137C Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 9-TP.HCM), đào tạo trình độ CĐ nghề, các ngành: quản trị mạng máy tính, kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính, kế toán doanh nghiệp. Trình độ trung cấp nghề: quản trị mạng máy tính, kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính, kế toán doanh nghiệp. Trình độ sơ cấp nghề: sửa chữa máy tính, ỹ thuật phần cứng máy tính, quản trị hệ thống mạng, họa viên kiến trúc, điện tử.

Trường CĐ Nghề Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM (502 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Bình, quận 9-TP.HCM). Đào tạo Ttrình độ CĐ nghề, các ngành: điện công nghiệp, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa, điện tử công nghiệp, công nghệ ô tô, cắt gọt kim loại, hàn, may và thiết kế thời trang, kế tóan doanh nghiệp, quản trị mạng máy tính, quản trị doanh nghiệp, kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính, kỹ thuật xử lý nước. Trình độ trung cấp nghề: điện công nghiệp, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa, công nghệ ô tô, cắt gọt kim loại, hàn, may và thiết kế thời trang, kế tóan doanh nghiệp, quản trị mạng máy tính, kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính, kỹ thuật xử lý nước. Trình độ sơ cấp nghề: PLC khí nén, kỹ thuật hàn, điện công nghiệp, Kkế toán thuế, may.

Nói chung là có đến 30 trường CĐ nghề, trung cấp nghề, một khối lượng trường nghề đủ để chó thi sinh lựa chọn ngành nghề học phù hợp với sở thích năng khiếu của mình.

Trường ĐHKTCN Long An mới thành lập năm 2007, hiện nay bắt đầu tuyển sinh khóa 4, trường có những thế mạnh nào so với các trường ĐH khác đã thành lập và có kinh nghiệm lâu hơn? (Nhật Minh-Tiền Giang)

Thạc sĩ Nguyễn Minh Khoa, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An trả lời: Trường này được sự bảo trợ của các tập đoàn Kinh tế, xây dựng và bất động sản lớn tại TP.HCM, chủ tịch là là những thành viên Hội đồng quản trị của trường. Trường gắn với nhu cầu của doanh nghiệp (cơ sở 2 của trường 2,5 ha tại cụm công nhựa Đức Hòa Long An). Quy mô đào tạo hiện nay của trường gần 10.000 SVHS các hệ ĐH-CĐ và TCCN chính quy, vừa làm vừa học, liên thông, liên kết đào tạo thạc sĩ và ĐH vừa học vừa làm

Trường được tỉnh Long An giao cho nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực và nhân lực cấp cao cho tỉnh nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang công nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ trọng cao theo nhu cầu phát triển kinh tế tại địa phương và khu vực với những ngành nghề mà xã hội đang cần. Như vậy với tên gọi của trường là kinh tế công nghiệp thì chức năng đóng góp của trường trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh được nâng lên tầm cao mới. Trường mạnh dạng đầu tư xây dựng cơ bản, không thuê mướn cơ sở vật chất, đến nay đã xây dựng trên 25.000 m2 sàn xây dựng, đủ chỗ cho 15.000 SV theo học (không phải thuê mướn), Ký túc xá đủ chỗ cho 2.000 SV.

Trường vừa được Viện Tiêu Chuẩn Anh (British Standards Institution-BSI) cấp giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2008, vào ngày 26-02-2010. Nói cách khác là trường đã vận hành thống quản lý và kiểm định chất lượng quốc tế, đã có bước chuẩn bị lâu dài, đúng hướng với kế hoạch hành động của Bộ GDĐT là đổi mới quản lý trong giáo dục ĐH theo chỉ thị của Thủ tướng chính phủ.

Tháng 8-2008, trường nhận Cúp vàng thương hiệu nhãn hiệu do Phó chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Doan trao tặng. Năm 2009 Trường tiếp tục được Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam trao giải Doanh nghiệp tri thức ưu tú thời kỳ hội nhập. Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An Vinh dự nhận cúp vàng ISO lần thứ V, do Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam trao tặng ngày 17-01-2010 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Ngoài ra trường còn nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của UBND Tỉnh, các huy chương, kỷ niệm chương của các đơn vị: CLB Doanh nhân Đất Việt, Doanh nhân thời đại mới…

Đối với người học: học tại Trường ĐH KTCN Long An sẽ được các điều kiện thuận lợi sau đây: được đào tạo theo phương pháp giảng dạy tiên tiến nhất hiện nay với đội ngũ giảng viên, giáo sư là những thạc sĩ, tiến sĩ có danh tiếng, uy tín... được trường chọn lọc và mời giảng từ khắp các nơi trong nước và ngoài nước. Người học được dự các seminar do những nhân vật nổi tiếng trình bày, với các chuyên đề sát với thực tế cuộc sống để sinh viên tham gia học tập, nghiên cứu, thảo luận...Người học được sử dụng các công cụ tiên tiến như máy chiếu, internet, wireless, thư viện, phòng thí nghiệm, sân chơi thể thao...

Người học được xem là trung tâm thông qua các đội, nhóm, câu lạc bộ. Sinh viên được hưởng mức học phí thấp hơn các trường cũng điều kiện khác. Ngoài ra, sinh viên còn được vay vốn, học bổng...Được bồi dưỡng những kỹ năng mềm thường xuyên trong suốt quá trình đào tạo như tiếng Anh, Tin học, giao tiếp trong kinh doanh… bởi giảng viên nước ngoài mà không cần phải chi trả bắt kỳ một khoảng lệ phí nào.

Ông Nguyễn Thành Hiệp, Trưởng phòng dạy nghề, Sở Lao động-Thương binh xã hội TP.HCM. Ảnh: Trương Hiệu

Tốt nghiệp tại các trường nghề có khó xin việc hay không? Hiện tại và trong tương lai 5-10 năm tới ở TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai như cầu tuyển dụng học viên tốt nghiệp các hệ trung cấp, cao đẳng nghề , kể cả tốt nghiệp các ngành nghề bậc ĐH thì như thế nào? (Hồng Sơn-Đồng Nai, Thế Hùng-Bình Dương)

Ông Nguyễn Thành Hiệp, Trưởng phòng dạy nghề, Sở Lao động-Thương binh xã hội TP.HCM trả lời: Hiện nay nhu cầu lao động có tay nghề là rất cao. Do đó, học nghề sẽ có nhiều cơ hội có việc làm. Các trường nghề đều có bộ phận giới thiệu việc làm cho học sinh của mình khi tốt nghiệp. Một số trường còn được các nơi tuyển dụng đặt hàng cung ứng lao động trước khi học sinh tốt nghiệp; hoặc nhiều học sinh trong thời gian thực tập được doanh nghiệp nhận trước khi tốt nghiệp chính thức, và khi tốt nghiệp dĩ nhiên là vào làm việc ngay tại doanh nghiệp đó. Bạn cứ yên tâm vào học trường nghề nhé. Chúc các bạn thành công.

Về nhu cầu tuyển dụng các trình độ: tùy ngành nghề. Nhưng thường thì nhu cầu tuyển trình độ trung cấp nghề cao hơn trình độ CĐ nghề; nhu cầu trình độ CĐ nghề cao hơn trình độ ĐH. Về tiền lương thì tuỳ doanh nghiệp và tuỳ nghề. Tôi chỉ dám đưa ra một lĩnh vực du lịch-khách sạn-nhà hàng để các bạn tham khảo: nhề hướng dẫn viên nội địa: khoảng từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng (chưa kể các khoản hoa hồng nếu bạn là một hướng dẫn giỏi và nhiệt tình). Nghề hướng dẫn viên quốc tế: có thể trên 10 triệu đồng. Nghề lễ tân (các khách sạn 3 -5 sao): 5 triệu-8 triệu đồng. Các khách sạn 1- 3 sao: 3 - 4 triệu đồng. Nghề phục vụ bàn (các khách sạn 3-5 sao): 3-5 triệu đồng.

Xin ban tư vấn tuyển sinh Báo Pháp Luật TP.HCM cho biết, sau khi tốt nghiệp tại các trường nghề, thí sinh có được học lên liên thông (cao đẳng, đại học) hay không? Nếu được thì hiện nay ở những đơn vị nào có đào tạo liên thông? (Tuấn Phùng)

Ông Nguyễn Thành Hiệp, Trưởng phòng dạy nghề, Sở Lao động-Thương binh xã hội TP.HCM trả lời: Hiện nay chính sách liên thông đã được áp dụng. Cụ thể trong lĩnh vực dạy nghề: Từ sơ cấp nghề liên thông lên trung cấp nghề; từ trình độ công nhân kỹ thuật lành nghề (trước đây) liên thông lên trung cấp nghề; từ trung cấp nghề liên thông lên cao đẳng nghề. Riêng từ Cao đẳng nghề liên thông lên Đại học do bộ Giáo dục & Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

Tại TP.HCM, các trường trung cấp nghề nhận đào tạo liên thông từ sơ cấp nghề và công nhân kỹ thuật lên trung cấp nghề. Các trường Cao đẳng nghề nhận đào tạo liên thông từ trung cấp nghề lên cao đẳng nghề. Mời bạn liên hệ trực tiếp với các trường để được hướng dẫn chi tiết.

Em băn khoăn sau khi học nghề xong sẽ khó kiếm việc làm và tiền lương không cao, vậy xin ban tư vấn cho em hỏi nhu cầu lao động nghề ở TP.HCM như thế nào? Tiền lương ra sao? (Nhất Huy)

Em đang đứng trước nhiều lựa chọn và không biết nên chọn nghề nào để học cho phù hợp, vậy xin ban tư vấn tuyển sinh Báo Pháp Luật TP.HCM cho em hỏi hiện các trường dạy nghề có những ngành nghề nào? (Lam Sơn, TP.HCM)

Kính gửi ban tư vấn tuyển sinh báo Pháp Luật TP.HCM, hiện tại em là công nhân, nay em có nguyện vọng đi học nghề nhưng không biết như cầu xã hội ra sao? Mong Ban tư vấn cho em biết nhóm nghề nào được nhiều người theo học nhất? Nề nào đang có nhu cầu xã hội nhiều nhất? (Tú Trinh)

Năm nay ĐH Quốc gia TP.HCM có mở thêm nhưng ngành học mới, mục đích đào tạo những ngành này như thế nào? Dự báo nhu cầu nhân lực những ngành này sẽ ra sao? (Minh Quang, Đồng Nai)

Ông Nguyễn Hội Nghĩa, Trưởng ban đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM trả lời: Năm nay hệ thống ĐH quốc gia TP.HCM có mở thêm 8 ngành học mới: Kiến trúc (ĐH Bách khoa), Nhật Bản học, Hàn Quốc học, ngữ văn Tây Ban Nha (ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn), nuôi trồng thủy sản, công nghệ thực phẩm, tài chính ngân hàng và ngành y (ĐH Quốc tế).

Mục đích là các ngành này được đào tạo theo nhu cầu xã hội. Ví dụ ngành y đáp ứng nhu cầu cao về tỉ lệ bác sĩ trên số dân. Ngoài ra những ngành này được trường đào tạo có nhiều nét mới so với các trường khác. Về phương pháp giảng dạy: dạy bằng tiếng Anh, học theo tín chỉ. Về chương trình đào tạo: theo hướng đào tạo tiên tiến, xây dựng chương trình đào tạo vừa tham khảo chương trình khung của Bộ GD-ĐT vừa tham khảo chương trình của các trường ĐH nước ngoài để cập nhập những môn học mới.

Tiến sĩ Nguyễn Hội Nghĩa, Trưởng Ban đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM. Ảnh: Trương Hiệu

Xin cho biết những ngành học nào được ĐH Quốc gia TP.HCM xem là đào tạo theo hướng trở thành những chuyên gia nghiên cứu, chuyên gia đầu ngành phục vụ nền kinh tế phát triển hiện tại và tương lai? (Hồ Nam, TP.HCM)

Ông Nguyễn Hội Nghĩa, Trưởng ban đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM trả lời: ĐH Quốc gia TP.HCM bám sát hướng ưu tiên của đất nước. Một số ngành mũi nhọn: CNTT, công nghệ sinh học, tự động hóa, công nghệ vật liệu. Trường có phòng thí nghiệp công nghệ Nano, đây là phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia duy nhất trong cả nước. Tuyệt đại đa số các ngành của ĐH QG có đào tạo bậc học sau ĐH.

Được biết, hiện nay trong hệ thống ĐH Quốc Gia TP.HCM có Trường ĐH Quốc tế TP.HCM. Quan điểm trường ĐH quốc tế này như thế nào? Hình thức đào tạo có gióng với một trường ĐH của nước ngoài tại Việt Namhay không, học phí bao nhiêu? (Lê Tùng Dương, Khánh Hòa)

Ông Nguyễn Hội Nghĩa, Trưởng ban đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM trả lời: Trường ĐH Quốc tế có hai loại hình đào tạo. Loại thứ nhất: lấy bằng tốt nghiệp của các trường nước ngoài, học hai năm tại Việt Nam và hai năm ở nước ngoài. Học phí tại Việt Nam: 2500-3000USD/ năm, học phí tại trường nước ngoài tùy theo quy định của trường. Loại thứ 2: lấy bằng ĐH do Trường ĐH Quốc tế (thuộc ĐH Quốc Gia TP.HCM) cấp, học bốn năm tại Việt Nam, học phí: 1500 USD/năm. Hai hình thức đều đào tạo bằng tiếng anh trừ những môn lý luận chính trị, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng.

Tôi là phụ huynh có con em đang học phổ thông, con tôi có định hướng theo học nghề, vậy cho tôi hỏi trong một vài năm tới nhóm ngành nghề nào sẽ thu hút lao động và dễ kiếm được việc làm? (Bảo Huy, TP.HCM)

Ông Nguyễn Thành Hiệp-Trưởng phòng dạy nghề, Sở Lao động-Thương binh xã hội TP.HCM trả lời:Đó là các ngành cơ khí chế tạo (chính xác-tự động hoá), điện tử-CNTT-Viễn thông, chế biến thực phẩm (tinh chế), hoá chất, du lịch-nhà hàng-khách sạn, Marketing-bán hàng, tài chính-tín dụng-ngân hàng, giao thông-xây dựng, cơ khí sửa chữa, điện lạnh-điện công nghiệp, dệt-May-da giày…

Năm 2010, ĐH Quốc gia TP.HCM tuyển sinh những ngành nghề gì? Chỉ tiêu bao nhiêu? Tỷ lệ chọi một số ngành được cho là cao nhất của ĐH này trong năm 2009? (Phương, TP.HCM)

Ông Nguyễn Hội Nghĩa, Trưởng ban đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM trả lời: Bạn có thể tham khảo ở thông tin những điều cần biết tuyển sinh của ĐH Quốc gia TP.HCM. Tỉ lệ chọi, ngành kỹ thuật địa chất: 1/6,1; địa chất: 1/13,6; báo chí truyền thông: 1/12,3; QTKD: 1/6,7; kỹ thuật phần mềm: 1/5,6; kinh tế đối ngoại: 1/13,6.

Tiến sĩ Cao Việt Hiếu, Trưởng Phòng đào tạo Trường ĐH Bình Dương. Ảnh: Trương Hiệu

Hiện nay nhu cầu đào tạo gắn liền với nhu cầu tuyển dụng tại ĐH Bình Dương như thế nào? Xin cho biết đâu là những khối ngành nghề dễ ra trường tìm việc nhất? Mức thu nhập bình quân của sinh viên tốt nghiệp ĐH Bình Dương hiện nay là bao nhiêu? (Thế Phong, Bình Dương)

Ông Cao Việt Hiếu, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bình Dương trả lời: Bình Dương là một thành phố công nghiệp phát triển, thành phố biểu mẫu duy nhất tại Việt Nam, nhu cầu mọi mặt đều rất lớn. Bình Dương là một trường ĐH kinh tế sinh thái đa lĩnh vực, đào tạo liên tục từ dạy nghề, trung cấp, cao đẳng, ĐH đến sau ĐH và đáp ứng phần lớn nhân lực cho nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tại Bình Dương.

Trường chúng tôi mạnh nhất ở hai khối, khối kinh tế mạnh nhất ngành ngân hàng, quản trị kinh doanh, ngoại thương, marketing, du lịch và khối kỹ thuật mạnh nhất là ngành công nghệ sinh học, điện-điện tử. Những ngành thế mạnh của trường cũng chính là nhu cầu thực tế tại tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, thông tin trên cũng chỉ mang tính tham khảo, hiện tại, nhu cầu tuyển dụng tại tỉnh Bình Dương rất đa dạng, ngành nghề gì cũng đang rất thiếu nhân lực giỏi. Chính vì vậy, các bạn có thể đăng ký học bất cứ ngành nghề nào bản thân mình yêu thích và đam mê. Bởi không có gì chắc chắn một người học công nghệ thông tin thì sau khi ra trường sẽ làm một ngành liên quan đến công nghệ thông tin.

Ngoài việc trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng cho ngành học của mình, vào những học kỳ cuối, trường sẽ tổ chức một số môn học tự chọn, mỗi môn khoảng 30-45 tiết, sinh viên có thể đăng ký chọn học những ngành này để bổ sung kỹ năng cho ngành mình đang học cũng như mở rộng thêm kiến thức liên quan đến ngành học.

Trường chúng tôi đầu vào rất dễ, nhưng đầu ra được sàng lọc rất kỹ, và hầu như sinh viên nào sau khi ra trường cũng có việc làm. Mức lương trung bình là 5 triệu đồng và cũng có người làm 15-16 triệu đồng là bình thường.

Xin cho biết những năm qua, những ngành học nào của ĐH Quốc gia TP.HCM có số lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất? Đây có phải là sự chọn lựa chính đáng của thí sinh và phù hợp với xu hướng phát triển và nhu cầu nguồn nhân lực xã hội hay không? (Phan Thanh Hà, Bình Dương)

Ông Nguyễn Hội Nghĩa, Trưởng ban Đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM trả lời: Các ngành học có số lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất: điện-điện tử, công nghệ hóa- thực phẩm-sinh học, nhóm ngành (công nghệ thông tin) CNTT, địa chất, báo chí-truyền thông, đông phương học, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, kỹ thuật phần mềm, kinh tế đối ngoại.

Các ngành trên rất phù hợp với xu hướng phát triển và nhu cầu nguồn nhân lực xã hội. Ví dụ nhóm ngành CNTT: nhu cầu CNTT ngày càng nhiều, không những khu vực quốc doanh, mà ngoài quốc doanh nhu cầu CNTT rất cao. Ngay cả tiệm bán phở cũng quản lý kinh doanh, thanh toán bằng CNTT, Ngoài ra còn có dịch vụ viết thuê phần mềm cho cả các nước khác cho nên xã hội đang cần nguồn nhân lực về CNTT.

Trường ĐH Bình Dương hiện nay tuyển sinh vào đào tạo những ngành nghề gì, có học liên thông được không? Có ngành nào phù hợp cho những sinh viên có năng khiếu về hoạt động xã hội hay không? (Trung Thành, tỉnh Tây Ninh)

ĐH Bình Dương là trường tư hay trường công? Giá trị bằng cấp như thế nào? Chúng tôi muốn theo gia đình lập nghiệp ở Bình Dương, năm nay tôi thi ở khu vực phía Bắc rồi chuyển kết quả xét tuyển vào trường ĐH Bình Dương có được không? (Vương Huy, tỉnh Thái Bình)

Ông Cao Việt Hiếu, Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Bình Dương trả lời: Mọi thông tin chi tiết về tuyển sinh 2010 của trường Đại Học Bình Dương sẽ được cập nhật liên tục tại website: www.bdu.edu.vn. Bạn có thể tìm hiểu mọi thông tin cần biết tại đây.

ĐH Bình Dương có thể liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học và sau đại học, kể cả cho chương trình đào tạo từ xa. Ngoài hai thế mạnh là kinh tế và kỹ thuật, trường chúng tôi cũng đào tạo các ngành liên quan đến công tác xã hội như ngữ văn, xã hội học. Ngoài ra, những bạn ở các khối ngành nghề khác nếu có sở thích về hoạt động xã hội cũng sẽ được tạo điều kiện tối đa để thể hiện năng khiếu của mình thông qua các hoạt động xã hội tại trường.

ĐH Bình Dương là trường Tư thục. Bằng cấp do Bộ Giáo dục-Đào tạo cấp. Nếu bạn thi ở phía Bắc, chỉ cần điền đúng hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định của Bộ GD-ĐT (lưu ý: mục 2 tên trường dự thi, không ghi ngành nghề; mục 3 ngành nghề) thì sẽ được xét tuyển. Ở Thái Bình vào học ở đây cũng khá đông.

Thạc sĩ Nguyễn Minh Khoa, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An. Ảnh: Trương Hiệu

Loại hình đào tạo tiên tiến là gì? Chỉ tiêu tuyển, điều kiện tuyển ra sao? Chế độ chính sách ưu ái gì cho thí sinh có điểm thi cao vào hệ đào tạo tiến tiến? (Trần Thi Thơ, TP.HCM)

Ông Nguyễn Hội Nghĩa, Trưởng ban Đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM trả lời: Loại hình đào tạo tiên tiến: sử dụng chương trình đào tạo của các trường nước ngoài. Giảng viên được đào tạo nước ngoài. Gắn với đối tác nước ngoài có chất lượng cao. Bộ GD-ĐT hỗ trợ kinh phí để thực hiện chương trình này. Có các ngành áp dụng loại hình đào tạo tiên tiến: hệ thống năng lượng thuộc khoa điện- điện tử; công nghệ thông tin...

Các ngành này đều có chỉ tiêu 50. Điều kiện tuyển là kết quả học tập, kết quả thi ĐH và ngoại ngữ. Sinh viên học loại hình đào tạo này sẽ được nhận học bổng, mức học bổng tùy vào học lực của sinh viên và có cơ hội được học hai năm cuối tại các trường liên kết tại nước ngoài: Illinoiis, Portland State University, Oklahoma State University để lấy bằng quốc tế.

Nghe nói tại ĐH Bình Dương có hệ thống ký túc xá cho sinh viên nghèo, vậy giả cả và chi phí ở ký túc xá kèm chi tiêu tại đây khoảng bao nhiêu/năm? Trường có học bổng cho sinh viên học giỏi không? (Một thí sinh tại Tây Ninh)

Ông Cao Việt Hiếu, Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Bình Dương trả lời: Xung quanh trường có hơn 30 cơ sở ký túc xá, trong đó mỗi cơ sở trung bình từ 30-100 giường. Một phòng ở 4 em thì giá dao động từ 500.000 đồng-1.000.000 đồng. Với 10 em đến trường đầu tiên có số điểm đầu vào trên 25 trong năm học đầu tiên sẽ được học bổng toàn phần (miễn toàn bộ học phí). Những em đạt 29, 30 điểm, nhà trường sẽ tạo điều kiện cho các em nhận được các học bổng tại các trường ĐH ở Mỹ. Còn đối với những sinh viên từ năm thứ 2, thì học bổng toàn phần cho khối kinh tế là điểm tích lũy 9.0 trở lên và khối kỹ thuật là 8,0 trở lên.

Xin cho biết trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An năm nay tuyển sinh những ngành nghề gì? Ngành nghề nào được xem là có nhu cầu lao động lớn nhất tại Long An cũng như những tỉnh thành khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long? (Mai Vọng-Tiền Giang, Huyền Trang, tỉnh Long An)

Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An là trường tư thục hay trường công lập? Học phí cao hay thấp? Mức điểm tuyển được ưu tiên bao nhiêu điểm cho thí sinh vùng sâu vùng xa? Có chế độ miễn giảm cho sinh viên theo học tại đây? (Nhóm học sinh ở Cần Đước, tỉnh Long An)

Năm nay Trường ĐH Kinh tế công nghiệp Long An tổ chức thi hay xét tuyển? Muốn nộp hồ sơ NV1 vào trường này thì như thế nào? Tuyển sinh năm 2010 của trường có đặc điểm gì mới? (Hải Minh- Văn Lưu, tỉnh Long An)

Thạc sĩ Nguyễn Minh Khoa, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An trả lời: Trường chỉ tổ chức xét tuyển theo đề thi chung của Bộ, thời gian theo quy định. Nếu muốn nộp hồ sơ NV1 về trường thì các bạn phải chú ý ghi hồ sơ như sau: trong hồ sơ thi đại học, cao đẳng có mục 2 và mục 3. Nếu trường ĐHKTCN Long An không tổ chức thi thì bạn phải thi nhờ vào một trường đại học (có tổ chức thi) khác để có kết quả chuyển về trường. Trong đó trường bạn thi nhờ phải có khối thi giống như khối thi mà bạn muốn xét vào ngành học mà Trường ĐHKTCN Long có.

Ví dụ: Trường ĐHKTCN Long An có ngành Tài chính ngân hàng; mã ngành 403; khối tuyển sinh A, D1234, thì bạn tìm trường có khối thi giống như trên. Bạn ghi vào nội dung mục 2 của hồ sơ thi: tên trường thi nhờ, mã trường, địa chỉ, khối thi, không ghi mã ngành. Bạn ghi vào nội dung mục 3: tên trường ĐHKTCN Long An, mã trường, địa chỉ, khối thi, ghi mã ngành các bạn chọn. Sau khi thi ĐH-CĐ xong các em không cần làm gì thêm, chỉ chờ trường ĐHKTCN Long An thông báo kết quả xét tuyển NV1 vào khoảng thời gian từ 10-08-10 đến ngày 20-08-2010.

Sinh viên học ở trường ĐHKTCN Long An ra trường có dễ tìm việc làm không, có thể học tiếp sau đại học không? (Anh Khoa, tỉnh An Giang)

Thạc sĩ Nguyễn Minh Khoa, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An trả lời: Hiện nay, trường mở 6 ngành ĐH-CĐ, trung cấp 4 ngành: du lịch, tin học, xây dựng dân dụng và công nghiệp, kế toán, đang thực hiện đào tạo liên thông các ngành từ Trung cấp chuyên nghiệp lên CĐ và từ cao đẳng lên ĐH (các ngành chính quy đang đào tạo) là những ngành mà xã hội đang rất thiếu. Do vậy, các em yên tâm khi ra trường, nếu đạt các tiêu chuẩn tốt nghiệp mà trường đề ra.

Ngoài ra, các ngành trường có liên kết cũng là những ngành đang rất cần, cụ thể trong các khóa đào tạo vừa qua, với gần 1.500 sinh viên của các ngành như luật, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán, trường đã tổ chức tuyển sinh và đào tạo hầu hết là cán bộ, công nhân viên đang tham gia công tác trong tỉnh nhà.

Toàn cảnh buổi tọa đàm diến ra sáng ngày 7-3 tại Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: Trương Hiệu

Gia đình em thuộc diện nghèo, nên em có nguyện vọng theo học trường nghề, vậy trong quá trình học tập em có ưu đãi gì không? Và sau khi tốt nghiệp em có được giới thiệu việc làm hay không? (Minh Quân, quận Gò Vấp, TP.HCM)

Ông Nguyễn Thành Hiệp, Trưởng phòng Dạy nghề, Sở Lao động-Thương binh xã hội TP.HCM trả lời: Về chính sách đối với học sinh, sinh viên học nghề: Học bổng khuyến khích học nghề: Dành cho sinh viên (SV) Cao đẳng nghề và học sinh (HS) trung cấp nghề theo học hệ chính quy tại các trường Cao đẳng nghề (CĐN), Trung cấp nghề (TCN) công lập, tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài: SV, HS xếp loại khá nhận học bổng mức tối thiều bằng mức trần học phí hiện hành của nghề mà SV, HS đó phải đóng tại trường CĐN, TCN quy định. SV, HS xếp loại giỏi nhận học bổng cao hơn mức học bổng của SV, HS loại khá. SV, HS xếp loại xuất sắc nhận học bổng cao hơn mức học bổng loại giỏi. Các mức này do hiệu trưởng quy định.

Ngoài ra, có một số học bổng của các tổ chức xã hội như học bổng “Nhất nghệ tinh”. Điều kiện chi tiết sẽ được phổ biến tại trường các bạn theo học. Miễn, giảm học phí: Đối tượng hưởng là anh hùng LLVT nhân dân, anh hùng lao động trong kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B và con của họ theo học hệ chính quy từ 1 năm trở lên; học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng; cao đẳng lên đại học. Cụ thể: Miễn học phí đối với SV, HS học tại cơ sở đào tạo công lập. Hỗ trợ học phí đối với SV, HS học tại cơ sở đào tạo tư thục theo mức 200.000 đồng/ tháng; trợ cấp hàng tháng từ 180.000 đ - 355.000 đ (tùy theo đối tượng), và mỗi năm SV, HS được trợ cấp một lần 300.000 đồng (mua sách vở, quần áo). Tiền hỗ trợ này do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (nơi cư trú) quản lý và chi trả.

Vay tín dụng học nghề: Mức vốn cho vay tối đa là 860.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên. Lãi suất cho vay ưu đãi đối với học sinh, sinh viên là 0,5%/tháng. Các bạn liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc trường theo học sẽ được hướng dẫn chi tiết, cụ thể thủ tục vay.

Về giới thiệu việc làm: hiện nay nhu cầu lao động có tay nghề là rất lớn. Do đó, học nghề sẽ có nhiều cơ hội có việc làm. Các trường nghề đều có bộ phận giới thiệu việc làm cho học sinh của mình khi tốt nghiệp. Một số trường còn được các nơi tuyển dụng đặt hàng cung ứng lao động trước khi học sinh tốt nghiệp; hoặc nhiều học sinh trong thời gian thực tập được doanh nghiệp nhận trước khi tốt nghiệp chính thức, và khi tốt nghiệp dĩ nhiên là vào làm việc ngay tại doanh nghiệp đó. Bạn cứ yên tâm vào học trường nghề nhé. Chúc các bạn thành công.

Xin cho biết vài nét về Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An, địa chỉ liên hệ ở đâu? Chủ trương đào tạo của trường có đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường hay không? Trường có đào tạo những cấp học nào? Có liên thông từ trung cấp lên ĐH không? Điều kiện theo học? Trường có các cấp học nào và đang đào tạo các ngành nào, thời gian đào tạo? Phân bổ chỉ tiêu như thế nào cho các nguyện vọng và các ngành học? Thời gian đăng ký xét tuyển? Đối tượng nào được ưu tiên? (Như Hoài, tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Tùng, Thanh Trang, tỉnh Tiền Giang)

Thạc sĩ Nguyễn Minh Khoa, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An trả lời: Đây là trường đại học tư thục. Học phí không cao so với các trường cùng điều kiện tại TP.HCM. Đối tượng được cộng điểm ưu tiên khu vực theo Điều 33 Quy chế tuyển sinh khi nộp hồ sơ xét tuyển vào trường: theo khu vực: 1 cộng 3 điểm, khu vực 2- NT: cộng 2 điểm, khu vực 2 công 1 điểm và cộng điểm theo đối tượng quy định. Trường sẽ dành nhiều chỉ tiêu cho NV1 theo nguyên tắc xác định chuẩn bằng điểm sàn trúng tuyển như năm 2009, năm 2010 tùy vào số lượng đăng ký NV1 và điểm thi để xác định điểm trúng tuyển NV1 năm nay.

Nhà trường dành nhiều học bổng cho những sinh viên, học sinh gia đình nghèo vượt khó trong học tập, khá giỏi, gia đình trong diện chính sách…năm vừa rồi trường trao 300 suất học bổng cho sinh viên học sinh thuộc diện trên. Địa chỉ của trường tại: Quốc lộ 1A, Phường Khánh Hậu, TP. Tân An, Tỉnh Long An. ĐT: 072.3512826- (107); Fax: 072.3521825. Email: laudaotao@yahoo.com.vn. Chủ trương của trường là đào tạo gắn kết nhu cầu doanh nghiệp nên rất thuận lợi cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Trường đang đào tạo các cấp học như sau đại học, cao đẳng(Sáu ngành ĐH và CĐ chính quy: Khoa học máy tính(A,D1234), công nghệ kỹ thuật xây dựng(A,V), kế toán(A,D1234), quản trị kinh doanh(A,B,C,D1234), tài chính ngân hàng (A,D1234), tiếng Anh(D1)). Hệ Trung cấp chuyên nghiệp chính quy có các ngành tuyển đào tạo: kế toán, xây dựng dân dụng và công nghiệp, tin học, du lịch. Ngoài ra trường còn liên kết đào tạo thạc sĩ các ngành.

Nếu năm nay trúng tuyển vào ĐH Bình Dương nhưng vì điều kiện khó khăn thời gian đi làm không theo học chính quy được, chúng tôi có thể xin chuyên qua học từ xa tại trường này có được không? Hình thức học như thế nào? (Nguyệt, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Ông Cao Việt Hiếu, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bình Dương trả lời: Ở Bến Cát thì rất thuận tiện. Tính đến nay chúng tôi đã đào tạo được 11.000 sinh viên theo chương trình đào tạo từ xa. Thí sinh đến từ khắp nơi trên đất nước. Các phương pháp dạy gồm: online, offline, video conference, tùy theo điều kiện của mỗi vùng miền mà các bạn có thể chọn lựa phương pháp học phù hợp cho mình. Vào đầu năm 2010, trường đã liên kết với VNPT đưa cáp đến tất cả những vùng có nhu cầu học từ xa tại trường.

Học viên sẽ được phát tài liệu đầy đủ các môn học, các băng đĩa giáo trình do giảng viên tại trụ sở chính giảng dạy, định kỳ mỗi tháng 1-2 lần sẽ có giảng viên đến hướng dẫn, giải quyết thắc mắc của học viên. Trường sẽ tổ chức thi qua mạng hay thi tại chỗ tùy trường hợp.

Điều kiện rất đơn giản: tốt nghiệp PTTH hoặc có bằng trung cấp nghề. Học phí đại học từ xa chỉ bằng ¼ so với học phí chính quy.

Hiện tại Trường CĐ nghề TP.HCM tuyển sinh đào tạo những ngành nghề gì, đào tạo những hệ nào? Trường tuyển sinh quanh năm hay chỉ tuyển một lần trong năm? Thi tuyển hay xét tuyển? (Mộng Bình, Bá Hùng, TP.HCM)

Ông Trần Kim Tuyền, Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ nghề TP.HCM trả lời: Hiện trường CĐ Nghề TP.HCM đào tạo ba cấp trình độ: CĐ nghề, Trung cấp nghề và sơ cấp nghề. Ngoài ra trường cũng thường xuyên mở các lớp học nghề ngắn hạn thời gian học từ 1-2 tháng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động ngay của các doanh nghiệp.

Các ngành nghề đào tạo CĐ nghề gồm: cơ khí chính xác-CNC; điện công nghiệp; chế biến thực phẩm, điện công nghiệp, quản trị mạng máy tính, quản trị cơ sở dữ liệu, lập trình máy tính, công nghệ ô tô, cơ điện tử, kế toán doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, kỹ thuật lắp ráp máy tính, kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển tự động trong công nghiệp, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (điện lạnh). Riêng Trung cấp nghề có thêm ngành thiết kế trang web.

Trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển dựa vào điểm trung bình ba năm học THPT. Thường vào tháng 9 hàng năm, trường tiến hành khai giảng các ngành học thuộc trình độ CĐ và Trung cấp. Tuy nhiên, Trung cấp được xét tuyển thường xuyên.

Xin ban tư vấn tuyển sinh báo Pháp Luật TP.HCM cho biết, thời gian học nghề tại các trường là bao lâu? Và chi phí học tập có cao không? Đối tượng học nghề được hưởng những chính sách gì? (Ngọc Tú, Phạm Tùng, TP.HCM)



Ông Nguyễn Thành Hiệp, Trưởng phòng Dạy nghề, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.HCM trả lời: Về thời gian học:

- Trình độ cao đẳng nghề: tuyển học sinh có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tú tài hoặc tương đương. Thời gian học 3 năm học.

- Trình độ trung cấp nghề: Tuyển hai đối tượng: học sinh có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tú tài hoặc tương đương. Thời gian học 1 đến 2 năm học (tùy nghề). Học sinh có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Thời gian học 3 đến 4 năm học (tuỳ nghề), vì học sinh phải học thêm các môn văn hóa để đảm bảo nền tảng kiến thức như học sinh trung học phổ thông.

Về học phí: các bạn ở TP.HCM nên các bạn sẽ được nhận vào học các trường công lập của thành phố với mức học phí trường công lập như sau. Trình độ CĐ nghề: tối đa 200.000 đồng/tháng, 2.000.000đ/năm học (10 tháng). Trình độ trung cấp nghề: tối đa 160.000 đồng/tháng, 1.600.000đ/năm học (10 tháng). Về chính sách đối với học sinh, sinh viên học nghề: học bổng khuyến khích học nghề: đành cho sinh viên CĐ nghề và học sinh (HS) trung cấp nghề theo học hệ chính quy tại các trường CĐ nghề (CĐN), Trung cấp nghề (TCN) công lập, tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài: SV, HS xếp loại khá nhận học bổng mức tối thiều bằng mức trần học phí hiện hành của nghề mà SV, HS đó phải đóng tại trường CĐN, TCN quy định. SV, HS xếp loại giỏi nhận học bổng cao hơn mức học bổng của SV, HS loại khá. SV, HS xếp loại xuất sắc nhận học bổng cao hơn mức học bổng loại giỏi. Các mức này do hiệu trưởng quy định. Ngoài ra, có một số học bổng của các tổ chức xã hội như học bổng “Nhất nghệ tinh”, điều kiện chi tiết sẽ được phổ biến tại trường các bạn theo học.

Miễn, giảm học phí: đối tượng hưởng là anh hùng lực lượng nhân dân, anh hùng lao động trong kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B và con của họ theo học hệ chính quy từ một năm trở lên; học liên thông từ trung cấp lên CĐ; CĐ lên ĐH. Cụ thể: miễn học phí đối với SV, HS học tại cơ sở đào tạo công lập. Hỗ trợ học phí đối với SV, HS học tại cơ sở đào tạo tư thục theo mức 200.000 đồng/tháng; trợ cấp hàng tháng từ 180.000 - 355.000 đồng (tùy theo đối tượng), và mỗi năm SV, HS được trợ cấp một lần 300.000 đồng (mua sách vở, quần áo). Tiền hỗ trợ này do Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội (nơi cư trú) quản lý và chi trả. Vay tín dụng học nghề: mức vốn cho vay tối đa là 860.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên. Lãi suất cho vay ưu đãi đối với học sinh, sinh viên là 0,5%/tháng. Các bạn liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc trường theo học sẽ được hướng dẫn chi tiết, cụ thể thủ tục vay.

Ông Trần Kim Tuyền, Trưởng Phòng đào tạo Trường CĐ Nghề TP.HCM. Ảnh: Trương Hiệu

Em đã có bằng tốt nghiệp THCS có học nghề được không? Em phải làm thủ tục nhập học như thế nào? và thời gian đào tạo là bao lâu? (Quốc Dũng, TP.HCM)

Ông Trần Kim Tuyền, Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ nghề TP.HCM trả lời: Nếu tốt nghiệp THCS, bạn sẽ được xét tuyển vào học Trung cấp nghề với thời gian đào tạo là 3 năm (vừa học văn hóa vừa học nghề). Để được xét tuyển, trước tiên bạn có thể mua hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc tải hồ sơ trên trang web của trường tại địa chỉ sau: http://www.caodangnghehcm.edu.vn. Bạn gửi hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Số 38 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM; Số điện thoại liên hệ (08) 38.438.720, Fax: (08) 38.435.537.

Xin cho biết nhu cầu lao động đối với bậc đào tạo nghề hiện nay ra sao? Những ngành nghề nào được doanh nghiệp quan tâm nhất? Mức lương hiện nay bình quân là bao nhiêu, theo học nghề có cơ hội học lên các bậc cao hơn không? (Thanh Nguyên, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Mai Hạnh, tỉnh Long An)

Ông Trần Kim Tuyền, Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ nghề TP.HCM trả lời: Những ngành nghề mà trường đào tạo đều là những ngành mà xã hội quan tâm và đang cần. Bên cạnh đó những ngành mà doanh nghiệp quan tâm nhất là nhóm ngành cơ khí, điện, công nghệ thực phẩm và CNTT. Thường mức lương bình quân thu nhập của một sinh viên mới ra trường khoảng 2,5 triệu đồng/tháng. Khi bạn học nghề đương nhiên bạn vẫn có thể học liên thông lên học các hệ cao hơn (Trung cấp lên CĐ, CĐ lên ĐH).

Được biết trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An đặt ra tiêu chí khá chuẩn: khi tham gia giảng dạy đại học-cao đẳng thì phải có trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ trở lên có đúng không, học phí như thế nào, có cao lắm không? (Hải Duyên, TP Vũng Tàu)

Thạc sĩ Nguyễn Minh Khoa, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An trả lời: Xin cám ơn đã có thông tin về trường. Trường ĐH Kinh tế công nghệ Long An là trường mới thành lập tháng 5.2007. Do vậy, Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu cương quyết lấy chất lượng đào tạo là chỉ tiêu hàng đầu và muốn đạt chất lượng thì một trong những yêu cầu chủ yếu là đội ngũ giảng viên. Đó là lý do mà trường chọn đội ngũ giảng viên đạt từ thạc sỹ trở lên và đã kinh qua giảng dạy. Tuy nhiên, về học phí, trường phấn đấu không lấy cao hơn các trường có cùng điều kiện. Vì trường được hỗ trợ bởi nhiều tập đoàn kinh doanh như: tập đoàn kinh doanh đầu tư Nam Quân, Hoàng Quân, Miền Nam... Các nhà sáng lập trường không lấy lợi nhuận làm mục tiêu kinh doanh. Do vậy, trường cố gắng tạo mọi điều kiện tốt cho các em học tập tại trường.

Tốt nghiệp trung cấp nghề có được dự thi vào ĐH tại các trường ĐH không? Trường CĐ nghề TP.HCM có đào tạo bậc liên thông lên ĐH hay không? (Nguyễn Danh Chánh, tỉnh Đồng Nai)

Ông Trần Kim Tuyền, Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ nghề TP.HCM trả lòi: Khi tốt nghiệp Trung cấp nghề bạn hoàn toàn đủ điều kiện dự thi vào các trường ĐH và dự tuyển liên thông lên khối K của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Nhóm PV tường thuật