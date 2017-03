Tuyển sinh ĐH, CĐ 2011: Điểm sàn khối A sẽ không thấp hơn 13

Nhiều sự cố trong công tác coi thi

Liên quan đến vụ “giám thị ký nhầm, thí sinh phải chép lại bài thi” tại điểm thi Trường SQCHKTTT (Khánh Hòa), trưa 5-7, Bộ GD&ĐT đã có công văn khẩn về việc xử lý sự cố. Theo đó, việc giám thị thu lại bài làm của thí sinh sau 120 phút làm bài và phát giấy thi mới để thí sinh chép lại bài thi là vi phạm Quy chế tuyển sinh.

Hội đồng tuyển sinh của Trường SQCHKTTT đã gặp các thí sinh này xin lỗi và thông báo phương án xử lý của Bộ. Kết quả, 21 thí sinh đồng ý với phương án nhân 1,3 số điểm thực tế của bài thi đã chép lại, ba thí sinh chọn thi lại môn toán (bằng đề thi dự phòng) vào chiều cùng ngày.

Tại ĐH Giao thông vận tải, trong buổi thi môn hóa đã xảy ra sự cố nhầm mã đề thi tại sáu điểm thi. Trước đó, thí sinh tại điểm thi Trường CĐ Cộng đồng Hà Nội phát hiện trang một của đề thi là mã đề 318 nhưng trang hai lại ghi mã 482. Ông Nguyễn Thanh Chương, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Giao thông vận tải, cho biết các thí sinh bị nhầm mã đề được cộng 10 phút vào thời gian làm bài. Theo ông Chương, đề thi của trường do Trường ĐH Kinh tế quốc dân in sao, bán lại, sai sót có thể diễn ra trong quá trình in, sao đề thi.

l Chiều 5-7, Giám đốc-Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng Trần Văn Nam cho biết đã xử lý kỷ luật hai giám thị coi thi tại phòng số 3, khu F, điểm thi Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng.

Tại buổi thi môn toán, giám thị hành lang đã phát hiện bài thi của gần 40 thí sinh thi vào ngành kiến trúc của ĐH Bách khoa Đà Nẵng bị hai giám thị trên ký nhầm vào ô giám khảo. Khi phát hiện sai sót, các giám thị này vẫn tiếp tục cho thí sinh làm tiếp bài thi và đến ngày thi cuối cùng sau môn hóa mới thông báo về hội đồng tuyển sinh. Ông Nam cho hay: “Tôi đã quyết định kỷ luật hai giám thị này và sẽ có biện pháp xử lý thích đáng. Các thí sinh cứ yên tâm vì chúng tôi đã báo cáo sự việc và quyết định sẽ chấm công khai, điểm thi vẫn được công nhận trên bài thi của các em vì lỗi này thuộc các giám thị”.

