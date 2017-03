Tuyển sinh ĐH - CĐ 2011: Những lưu ý trước ngày thi

Yêu cầu cán bộ coi thi ký tên vào giấy nháp Những năm trước cán bộ coi thi chỉ ký tên vào giấy thi. Từ kỳ thi năm nay, Bộ GD&ĐT yêu cầu thí sinh trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh (cả phần chữ và phần số) vào giấy thi, giấy nháp và thí sinh phải yêu cầu cả hai cán bộ coi thi ký và ghi rõ họ tên vào giấy thi lẫn giấy nháp. Thí sinh không được mang bảng tuần hoàn Mendeleev vào phòng thi trong buổi thi môn hóa học và không được mang điện thoại di động. Một số thí sinh không để ý dù điện thoại đã tắt nguồn nhưng vẫn có thể phát báo thức theo giờ hẹn. Tuyệt đối không được mang vào khu vực thi và phòng thi giấy than, bút xóa, tài liệu, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để làm bài thi và các vật dụng khác. Thí sinh không làm bài bằng hai thứ mực, mực đỏ, bút chì (trừ hình tròn vẽ bằng compa được dùng bút chì). Các phần làm sai nếu muốn bỏ thí sinh phải dùng thước gạch chéo, không dùng bút xóa. Ngày 2-7, Ban tuyển sinh ĐH Đà Nẵng cho biết đã cấp lại hơn 350 giấy báo dự thi sai sót, kịp thời sửa chữa nhiều hồ sơ có lỗi về họ tên, khối thi cho các thí sinh. Riêng các trường hợp sai sót còn lại chưa đến chỉnh sửa sẽ được các cán bộ coi thi và hội đồng thi sửa chữa ngay trong ngày thí sinh làm thủ tục. Hàng ngàn thí sinh phải về trường huyện dự thi Theo Ban Chỉ đạo cụm thi Vinh (Nghệ An), kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011 có tới 75.699 hồ sơ (TS) đăng ký dự thi (tăng hơn 10.000 hồ sơ với năm 2010) vào ĐH Vinh và 39 trường ĐH ở Hà Nội. Do đó, các trường trên địa bàn TP Vinh không đủ phòng thi nên Cụm thi Vinh phải bố trí nhiều điểm thi tại huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò (Nghệ An).