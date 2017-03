Tuyển sinh ĐH, CĐ 2012: Công bằng trong xét tuyển

Dừng tuyển sinh Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn Ngày 4-5, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã ký quyết định dừng tuyển sinh năm 2012 đối với Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn. Nguyên nhân bị đình chỉ là do trường thành lập các cơ sở đào tạo trái phép; tổ chức tuyển sinh và đào tạo ngoài địa điểm được phép; chưa xây dựng được cơ sở vật chất trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường; nội bộ mất đoàn kết kéo dài. Theo quyết định này, sau thời hạn dừng tuyển sinh, nếu nguyên nhân dẫn đến việc dừng tuyển sinh được khắc phục và có hồ sơ đề nghị tuyển sinh trở lại của nhà trường thì cấp có thẩm quyền xem xét cho phép tuyển sinh trở lại. Theo tìm hiểu của Pháp Luật TP.HCM, trước đó kết luận thanh tra của Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết trường mở mã ngành và đào tạo trình độ CĐ ngành công nghệ thông tin khi chưa được phép; liên kết đào tạo không đúng quy định với bốn đơn vị; thành lập và hoạt động 10 cơ sở chi nhánh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; năm 2008 tuyển sinh vượt chỉ tiêu đến 64%; bổ nhiệm ba phó hiệu trưởng không đúng quy định... Đồng thời, Sở cũng chuyển hồ sơ có dấu hiệu làm giả phôi chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, B của Bộ GD&ĐT do trường cấp sang cơ quan công an để làm rõ. Q.DŨNG