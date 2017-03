Tuyển sinh ĐH, CĐ 2012: Điểm môn Sử và tiếng Anh quá thấp!

Thống kê điểm thi khối C của Trường ĐH Quảng Nam cho thấy trong số 975 thí sinh thi khối C chỉ có 17 thí sinh có điểm từ 5 trở lên môn Sử. Tỉ lệ thí sinh có điểm từ 0 đến 1 chiếm 55%, trong đó gần 20% thí sinh điểm 0.

Tại Trường ĐH Cần Thơ, nhiều thí sinh đạt điểm cao môn Văn và Địa nhưng bị điểm 0 môn Sử. Chẳng hạn, một thí sinh thi ngành sư phạm lịch sử nhưng điểm môn Sử chỉ có 0,25, còn môn Văn và Địa đều 5 điểm. Cũng vậy, một thí sinh thi ngành luật đạt 5 điểm môn Văn và 5,25 điểm môn Địa nhưng điểm môn Sử chỉ là 0,25!

Về tiếng Anh, theo thống kê, trường có tỉ lệ thí sinh dưới điểm trung bình môn tiếng Anh chiếm tỉ lệ cao nhất hiện nay là ĐH Quảng Nam. Chỉ có bốn thí sinh trong số 472 thí sinh dự thi đạt từ 5 điểm trở lên, cao nhất là 6 điểm. Bi đát không kém là Trường ĐH Đồng Tháp chỉ có chín thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên và cao nhất là 7 điểm.

ThS Văn Quang Viên, Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Đà Lạt, nhận xét: “Điểm thi môn tiếng Anh năm nay của trường thấp hơn năm trước, tỉ lệ dưới trung bình chiếm hơn 90%, mặc dù đây là môn học trong suốt bảy năm liền và thi trắc nghiệm. Đối với thi trắc nghiệm, trường hợp bất khả kháng vẫn có thể đánh hú họa để kiếm điểm nhưng phổ điểm không cho thấy được mức điểm đẹp, nghĩa là thí sinh hoàn toàn yếu tiếng Anh”.

Nhận định về lý do điểm thi Sử thấp, ThS Nguyễn Kim Tường Vy, Tổ trưởng tổ Sử - Địa - Giáo dục công dân Trường THPT Nguyễn Hiền (TP.HCM), nói: “Đề thi năm nay “gây khó” cho những thí sinh học tủ, học nhưng không hiểu kỹ bài. Do đó, thí sinh khó đạt điểm trung bình. Một nguyên nhân nữa là khối C trước đây thí sinh vào vì yêu thích, có năng lực mới dự thi. Còn nay thì do không thi được khối nào nên mới chọn khối C. Khối C dễ nhưng thật ra rất khó vì thí sinh phải biết suy luận, phân tích, chứng minh… mới làm được bài”.

Theo ThS Vy, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh có thể học tủ vì đề chỉ yêu cầu cơ bản. Nhưng kỳ thi ĐH thí sinh phải tư duy, biết vận dụng kiến thức, xâu chuỗi các sự kiện. “Tôi cho rằng cách học chỉ một phần, quan trọng là thí sinh khi chọn khối C phải yêu thích và nắm chắc kiến thức thì điểm mới không quá thấp” - bà nói.

Trường ĐH đầu tiên công bố điểm trúng tuyển Chiều 25-7, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố điểm thi đồng thời công bố điểm trúng tuyển. Thủ khoa của trường đồng thời là thủ khoa có điểm cao nhất phía Nam hiện nay là Võ Văn Huy (học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên) thi ngành khoa học máy tính đạt 29 điểm. Đối với khối V, trường chỉ xét tuyển các thí sinh đạt điểm môn năng khiếu từ 5 điểm trở lên, đồng thời đạt điểm từ 24 điểm trở lên (trong đó môn Toán hệ số 2, điểm Vật lý và năng khiếu hệ số 1). Đối với tất cả các ngành tuyển khối A và khối A1, điểm trúng tuyển như sau: 19,5 điểm ngành xây dựng, kỹ thuật địa chất-dầu khí; 19 điểm ngành điện-điện tử; 18,5 điểm ngành công nghệ thông tin, cơ khí-cơ điện tử, công nghệ hóa-thực phẩm-sinh học; 18 điểm ngành quản lý công nghiệp; 16,5 điểm ngành kỹ thuật và quản lý môi trường, kỹ thuật giao thông, vật lý kỹ thuật-cơ kỹ thuật; 16 điểm ngành kỹ thuật dệt may, kỹ thuật hệ thống công nghiệp, kỹ thuật vật liệu, trắc địa-địa chính, vật liệu và cấu kiện xây dựng. Trường xét nguyện vọng bổ sung chuyển ngành vào bảy ngành gồm: kỹ thuật và quản lý môi trường: 19 điểm (18 chỉ tiêu); kỹ thuật hệ thống công nghiệp: 18 (59), vật liệu và cấu kiện xây dựng: 18 (65), vật lý kỹ thuật-cơ kỹ thuật: 18 (79), kỹ thuật vật liệu: 16,5 (205), trắc địa-địa chính: 16,5 (84), kỹ thuật dệt may: 16 (57). Tính đến nay, cả nước đã có bảy thủ khoa cùng đạt 29 điểm thuộc các trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Ngoại thương, ĐH Dược Hà Nội (ba thí sinh), ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính. QUỐC DŨNG

