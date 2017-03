Tuyển sinh ĐH, CĐ 2012: Điểm trúng tuyển tăng, giảm tùy ngành

Mặc dù công tác chấm thi chỉ mới bắt đầu nhưng dựa vào đề thi và dư luận thí sinh, hội đồng tuyển sinh nhiều trường ĐH dự kiến điểm trúng tuyển khối B, C, D không thấp hơn năm trước, thậm chí có tăng. Còn điểm sàn năm nay dự kiến tương đương năm trước để các trường khó khăn trong nguồn tuyển có thể tuyển được.

Tăng đến 1 điểm

PGS-TS Lý Văn Xuân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Y Dược TP.HCM, cho biết: “Thí sinh dự thi năm nay vào trường tăng, đề thi môn Sinh và Hóa khối B không quá khó nên chắc chắn điểm trúng tuyển của trường sẽ tăng. Trong đó nhiều ngành sẽ tăng ít nhất 0,5 đến 1 điểm như y đa khoa, dược học, răng hàm mặt... Năm ngoái điểm cao nhất vào trường là 25 và thấp nhất là 17”.

Theo ThS Phạm Thái Sơn, Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, dự kiến nhóm ngành thế mạnh của trường là thực phẩm ở khối B cũng sẽ tăng 0,5 đến 1 điểm. Còn một số ngành khó tuyển như công nghệ chế tạo máy, công nghệ kỹ thuật môi trường… điểm trúng tuyển sẽ tương đương điểm sàn.

TS Lê Quốc Hạnh, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Hà Nội, khẳng định: “Năm trước đề thi khó hơn năm kia nhưng điểm trúng tuyển vẫn tăng, do đó điểm trúng tuyển vào trường năm nay sẽ không thấp hơn, vì đề thi khối D không khó. Chất lượng thí sinh dự thi qua các năm đều ổn định, hằng năm điểm khối D thấp nhất đã là 20. Những ngành có khả năng tăng điểm trúng tuyển do thí sinh dự thi nhiều gồm kế toán, quản trị dịch vụ du lịch, quốc tế học… đòi hỏi thí sinh phải đạt 7-8 điểm/môn mới có khả năng đậu”.

Thí sinh làm bài thi tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Ảnh: QUỐC DŨNG

Tại Học viện Ngoại giao, ThS Nguyễn Thị Thìn, Trưởng phòng Đào tạo, cho hay điểm trúng tuyển sẽ tăng khoảng 1 điểm đối với ngành quan hệ quốc tế tiếng Anh, kinh tế quốc tế, truyền thông quốc tế. Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng cho biết điểm trúng tuyển khối C của trường luôn ở mức cao (khoảng trên 21-22,5 điểm) thuộc về các ngành báo in, quan hệ công chúng, báo truyền hình, quảng cáo.

Tùy vào lượng thí sinh

Theo ThS Mỵ Giang Sơn, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sài Gòn, do năm nay lượng thí sinh thi vào trường cao hơn hẳn năm ngoái nên có khả năng điểm trúng tuyển các ngành ở khối B, C, D sẽ cao hơn chút ít. Dự kiến các ngành kế toán, tài chính ngân hàng, sư phạm tiếng Anh khối D sẽ có điểm tăng 1-2 nhưng một số ngành chỉ tương đương năm trước như khoa học thư viện, giáo dục chính trị, Việt Nam học.

Năm ngoái, ngành kinh doanh thương mại của Trường ĐH Cần Thơ có tỉ lệ “chọi” thấp nên điểm chỉ ở mức 13, năm nay ngành này 1 “chọi” 30 nên dự kiến ngoài ngành này thì các ngành quản trị dịch vụ-lữ hành, quản lý tài nguyên và môi trường, quản lý đất đai, công nghệ chế biến thủy sản sẽ tăng 2-3 điểm. Trong khi đó, các ngành lâm sinh, sư phạm tiếng Pháp, ngôn ngữ Pháp điểm trúng tuyển chỉ bằng điểm sàn.

PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, cũng nhận định: “Các ngành thuộc tốp điểm trúng tuyển cao nhiều năm như quản lý môi trường, bác sĩ thú y, công nghệ sinh học, công nghệ hóa học... thì năm nay chắc cũng sẽ cao hơn từ 3 đến 4 điểm so với điểm sàn. Do năm nay tỉ lệ tốt nghiệp THPT tăng cao nên thí sinh dự thi vào trường cũng đông. Điểm sàn chung khối B năm nay cũng ở mức 14-15, khó có thể cao hơn được nữa”.

Tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trưởng phòng Đào tạo Phạm Tấn Hạ dự kiến điểm trúng tuyển vào trường cũng sẽ không biến động nhiều do thí sinh vào trường có chất lượng ổn định như nhiều năm. Những ngành có điểm trúng tuyển cao (19 điểm trở lên) gồm báo chí, quan hệ quốc tế… nhưng vẫn có nhiều ngành khả năng điểm chỉ ở mức sàn như triết học, nhân học, giáo dục học…

PGS-TS Võ Văn Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang, cho biết: “Các ngành sư phạm lịch sử, địa lý, hóa học, sinh học điểm trúng tuyển chỉ bằng sàn và sẽ tuyển thêm nguyện vọng để đủ chỉ tiêu. Tuy nhiên, ngành công nghệ thực phẩm, phát triển nông thôn, khoa học cây trồng, công nghệ sinh học điểm có thể tăng 1-2 điểm so với năm trước”. Tại Trường ĐH Đồng Tháp, các ngành khoa học môi trường, nuôi trồng thủy sản, giáo dục tiểu học năm nay được thí sinh dự thi đông, dự kiến điểm trúng tuyển sẽ nhích lên 0,5-1 điểm so với mức 14 của năm trước.

Từ ngày 20-7 công bố điểm thi Những trường ĐH có số thí sinh dự thi ít dự kiến sẽ công bố điểm thi sớm. TS Lê Duy Phát, quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Quảng Nam, cho biết: “Năm nay trường có hơn 5.000 thí sinh dự thi, cao hơn chút ít so với năm trước. Dự kiến trong khoảng 20 đến 22-7 trường sẽ chấm xong và công bố điểm thi”. Trường ĐH Tiền Giang có khoảng 3.800 thí sinh dự thi cũng dự kiến sẽ công bố điểm thi vào ngày 20-7. PGS-TS Lê Hữu Lập, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, cho hay trường chấm thi các môn tự luận, còn các môn trắc nghiệm nhờ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) chấm. Học viện dự kiến công bố kết quả thi vào khoảng ngày 25 đến 27-7. Trường ĐH Ngoại thương cũng cho biết vì môn thi tự luận ít nên chấm nhanh, dự kiến công bố điểm thi khoảng ngày 22-7. Còn Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM sẽ chấm thi trong vòng 10 ngày để công bố sớm điểm thi. Chỉ lấy bằng sàn Trường ĐH Văn hóa TP.HCM dự kiến điểm trúng tuyển sẽ bằng với năm 2011 (khối C: 14 điểm, khối D: 13 điểm), còn nếu điểm sàn thay đổi sẽ lấy bằng mức điểm sàn. Đây cũng là mức điểm Trường ĐH Phú Yên dự kiến cho năm nay. Các trường ĐH ngoài công lập có tổ chức thi, trừ Trường ĐH Hoa Sen luôn có điểm trúng tuyển một số ngành cao hơn điểm sàn 1-3 điểm thì các trường ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Lạc Hồng dự kiến điểm trúng tuyển bằng điểm sàn và dành nhiều chỉ tiêu để xét tuyển.

QUỐC DŨNG