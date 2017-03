Tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 - Đợt 2: Đề thi thời sự, gần gũi

Ứng thí ở tuổi 56 Đó là TS Nguyễn Thị Phong (xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An) dự thi vào khoa Ngôn ngữ Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM. Sáng 9-7, sau khi thi xong môn Văn, bà cho biết mặc dù đi thi thấy mình tụt hậu nhiều so với lớp trẻ nhưng bà làm rất tốt câu 2 viết bài văn ngắn trình bày suy nghĩ về ý kiến “Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu” vì có lợi thế hơn các TS khác là có nhiều kinh nghiệm sống. “Tôi đi thi để thử sức mình. Con trai, con dâu và hai cháu nội đều ủng hộ tôi đi thi ĐH. Trước ngày thi con dâu ở TP.HCM có gửi cho tôi bộ sách đề thi để tôi ôn luyện” - bà Phong nói. Cách nay hơn 35 năm, bà Phong từng thi đậu vào Trường ĐH Thủy lợi nhưng do nhận được giấy báo trúng tuyển quá muộn nên bà không được nhập học. Năm 1978, bà Phong lập gia đình, sinh được con trai rồi hai vợ chồng ly hôn, bà nuôi con một mình. Hiện con trai của bà là giám đốc đào tạo và phát triển nhân lực của một tập đoàn ở TP.HCM. Đ.LAM 140 TS vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật (trong đó khiển trách bảy, cảnh cáo hai, đình chỉ thi 124 và bảy TS không được dự thi do đến muộn), hai cán bộ coi thi bị khiển trách, một cán bộ bị đình chỉ. Tại điểm thi của ĐH Cần Thơ xảy ra trường hợp phòng thi thiếu giấy thi phát cho TS. Có hai TS được phát giấy thi mới nhưng có màu vàng nhạt khác biệt so với các TS trong phòng nên giám thị đã lập biên bản báo cáo sự việc để bài thi hai TS này được chấm riêng.