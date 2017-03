Tuyển sinh ĐH, CĐ 2012: Nhiều lựa chọn mới cho thí sinh

Nhiều trường tăng chỉ tiêu Trường ĐH Cần Thơ dự kiến tuyển 7.000 chỉ tiêu hệ ĐH, tăng 500 chỉ tiêu, tuyển mới hệ CĐ với 200 chỉ tiêu ngành công nghệ thông tin theo hình thức xét tuyển. Trong tổng số 7.000 chỉ tiêu ĐH có 560 chỉ tiêu đào tạo tại khu Hòa An (tỉnh Hậu Giang). Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM dự kiến tăng 50 chỉ tiêu ĐH và 400 chỉ tiêu CĐ. Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tăng 400 và đổi tên ngành sư phạm sử - giáo dục quốc phòng thành ngành giáo dục quốc phòng - an ninh. Trường ĐH Thương mại tăng 1.100 chỉ tiêu ĐH lên 4.500. Trường xác định điểm trúng tuyển theo điểm sàn của khối, không theo ngành như mọi năm, nhằm tạo điều kiện cho thí sinh nếu không trúng tuyển ngành có điểm cao thì được xét vào ngành có điểm thấp hơn. Trường ĐH Tài chính-Marketing cũng tăng mạnh lên 2.400 chỉ tiêu ĐH (tăng 1.000 so với năm ngoái). Các trường thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM tăng chỉ tiêu nhưng không nhiều, chỉ từ 20 đến 100 chỉ tiêu.