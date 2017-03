Tuyển sinh ĐH, CĐ 2012: Nhiều ngành thiếu thí sinh

Hơn 1,8 triệu hồ sơ dự thi ĐH, CĐ PGS-TS Ngô Kim Khôi, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT), cho biết kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 có 1.812.592 hồ sơ đăng ký dự thi, giảm 7,74% so với năm ngoái. Lượng hồ sơ vào ĐH là 1.358.381, chiếm 75%, giảm 7,71% so với năm ngoái. Còn hồ sơ dự thi vào CĐ là 454.211, chiếm 25% và giảm 7,83%. Khối A vẫn là khối có tỉ lệ thí sinh đông nhất với hơn 640.900 hồ sơ đăng ký vào các trường ĐH; khối B có hơn 289.300 hồ sơ; khối C hơn 84.400 hồ sơ và khối D1 có hơn 219.500 hồ sơ. Các khối khác có 49.700 hồ sơ. Năm nay khối A1 là khối thi mới nhưng tổng hồ sơ chỉ thấp hơn một ít so với khối C, với hơn 74.400 hồ sơ, chiếm 5,2%. Năm nay hồ sơ đăng ký dự thi cao nhất vẫn là nhóm ngành kinh doanh và quản lý, chiếm 30,44% (so với năm ngoái giảm 10,66%). Các ngành khoa học xã hội - nhân văn chiếm 4,43% (tương đương năm trước), ngành nông - lâm - thủy sản chiếm 2,93% (tăng 0,4%)… Trong khi đó, các ngành nghệ thuật, báo chí, toán và thống kê, khách sạn, thể dục thể thao có lượng hồ sơ đăng ký dự thi thấp, chiếm dưới 1%.