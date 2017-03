Tuyển sinh ĐH, CĐ 2012: Tốp trên điểm cao, tốp dưới đụng sàn

Hôm nay (30-7), các trường lớn như ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ĐH Ngân hàng TP.HCM, ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Y Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Luật Hà Nội sẽ công bố điểm thi.

8 điểm ba môn thi vẫn trượt

Trong hơn 160 trường đã công bố điểm, hầu hết điểm của các trường tốp trên đều tăng rõ rệt dù đề thi năm nay được đánh giá không dễ.

PGS-TS Lý Văn Xuân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Y Dược TP.HCM, cho biết: “Hội đồng tuyển sinh của trường đã đưa ra phương án điểm trúng tuyển cho ba ngành y đa khoa: 26,5 điểm, răng hàm mặt: 26, dược học: 25,5. Các ngành khác sẽ công bố đầu tuần này”. Theo thống kê, trừ chỉ tiêu dành cho hợp đồng đào tạo, điểm trúng tuyển các ngành đều tăng 2-4,5 điểm so với năm trước.

TS Lê Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Ngoại thương, cho hay: “Điểm sàn trúng tuyển khối A của cơ sở Hà Nội và TP.HCM đều là 24 điểm, còn khối A1-D thì 22,5 đối với Hà Nội và 23 đối với TP.HCM. Riêng ngành kinh tế đối ngoại khối A là 26 (Hà Nội) và 25 (TP.HCM). Như vậy, nhiều ngành khối A thí sinh dù đạt 8 điểm ba môn vẫn trượt. Đối với thí sinh đã trúng tuyển vào trường nhưng chưa trúng truyển vào ngành đăng ký dự thi, trường sẽ đưa ra chỉ tiêu các ngành còn thiếu để thí sinh chuyển ngành.

Thí sinh làm bài thi môn Toán tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Ảnh: QUỐC DŨNG

Dự kiến điểm trúng tuyển vào Trường ĐH Luật TP.HCM nhiều ngành sẽ tăng 2-4 điểm, trong đó tăng cao nhất là ngành quản trị-luật khối A-A1 (19 điểm), khối D1-D3 (20 điểm). Đối với ngành luật học, chỉ riêng khối D1 đã có tổng thí sinh vượt chỉ tiêu so với mức điểm năm trước nên ngành này sẽ tăng 2-2,5 điểm, trong đó khối A-A1: 18, khối C: 19,5, khối D1: 18,5, khối D3: 19. Còn ngành quản trị kinh doanh điểm trúng tuyển cũng tăng cao ít nhất 2,5 điểm với khối A: 17,5, khối A1: 18, khối D1-D3: 18,5 điểm.

Theo TS Nguyễn Kim Quang, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), mọi năm khối B luôn có thí sinh ảo trúng tuyển nhiều hơn khối A vì thường thí sinh khối B đã đậu các ngành, trường tuyển khối A nên không nhập học. Do đó, trường xác định điểm trúng tuyển nhiều ngành khối B thấp hơn một chút để trừ số hao hụt nhưng điểm khối này vẫn cao. Theo thống kê, ngành khoa học môi trường có 150 chỉ tiêu khối A và B, trong đó so với năm trước, điểm khối B đã tăng 2,5 lên 20 điểm. Cũng vậy, ngành công nghệ sinh học đã được trừ hao gấp đôi mà điểm vẫn tăng 1,5 lên 21,5 điểm.

Đối với các trường tuyển sinh khối C, điểm trúng tuyển nhiều trường cũng tăng cao. Tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), dự kiến điểm trúng tuyển ngành du lịch tăng 4,5 lên 21 điểm, ngành quan hệ quốc tế tăng 2,5 lên 21 điểm, ngành báo chí tăng 2 lên 21,5 điểm. Học viện Báo chí-Tuyên truyền cũng dự kiến khối C ngành tăng cao nhất là báo truyền hình 23 điểm, báo in 21,5, báo phát thanh 22, báo ảnh 22 (tăng 3,5 điểm)…

Điểm trúng tuyển bằng điểm sàn

Trong khi các trường tốp trên lấy điểm cao ngất thì ở các trường tốp dưới dù tổ chức thi tuyển nhưng hầu hết chỉ tiêu đều dành để xét tuyển với điểm chỉ bằng điểm sàn. Trường ĐH Tân Tạo có 500 chỉ tiêu nhưng chỉ có 73 thí sinh dự thi. Tương tự, Trường ĐH Chu Văn An có 700 chỉ tiêu nhưng chỉ có 97 thí sinh dự thi, nếu tính cả điểm ưu tiên thì có 20 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên. Trường này xác định điểm trúng tuyển sẽ bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT và nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 10-8.

ThS Lâm Thành Hiển, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng, cho hay: “Trường có 2.400 chỉ tiêu và có 1.290 thí sinh đạt điểm sàn năm ngoái. Chúng tôi xét tuyển khối A, B, C, D1 với mức bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT”. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành dành 80% để xét tuyển nguyện vọng 2. Trường có 1.500 chỉ tiêu tuyển cho các khối A, A1 và D1.

Trong khi đó, dù là trường đặc thù, có tiếng tại TP.HCM nhưng điểm thi vào Trường ĐH GTVT TP.HCM năm nay không cao. Dự kiến điểm trúng tuyển phần lớn các ngành sẽ bằng mức sàn, riêng ngành xây dựng công trình giao thông, kỹ thuật công trình xây dựng, kinh tế vận tải sẽ ở mức 14,5-17 điểm. Trường ĐH Văn hóa TP.HCM cũng xác định điểm trúng tuyển bằng sàn. Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM trừ các ngành công nghệ sinh học, công nghệ kỹ thuật hóa học điểm trúng tuyển 17-19 trở lên thì nhiều ngành điểm chỉ bằng sàn.

Trường vùng, địa phương phần lớn bằng điểm sàn Các trường ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế, ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng); ĐH Y Dược, ĐH Kinh tế, khoa Luật (ĐH Huế) có điểm trúng tuyển cao thì các trường thành viên của hai ĐH này như ĐH Nông Lâm, ĐH Khoa học, ĐH Ngoại ngữ điểm trúng tuyển cũng chỉ tương đương điểm sàn. Còn PGS-TS Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang, cho biết: “Toàn trường chỉ có 1.646 thí sinh đạt tổng ba môn từ 13 điểm trở lên. Năm nay, trường tuyển 3.040 chỉ tiêu nên điểm trúng tuyển các ngành nhiều khả năng sẽ bằng điểm sàn”. Tại các trường ĐH Tây Nguyên, ĐH Phú Yên, ĐH Phạm Văn Đồng, ĐH Quảng Bình, ĐH Quảng Nam, ĐH Tiền Giang, ĐH Đồng Tháp, ĐH Quy Nhơn… dự kiến nhiều ngành cũng bằng sàn.

QUỐC DŨNG