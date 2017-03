Tuyển sinh ĐH, CĐ 2013: Cẩn trọng với quy định riêng

Năm nay, thông tin tuyển sinh nhiều trường có sự thay đổi so với trước đây. Do đó khi khai hồ sơ đăng ký dự thi, thí sinh phải xem kỹ ngành, khối thi mình sẽ thi. Ngoại trừ trường công an, quân đội, còn lại ít trường tổ chức sàng lọc trước nên thí sinh phải tự sàng lọc theo yêu cầu của trường. Nếu không, cho dù đủ điểm trúng tuyển, thí sinh cũng không được gọi nhập học vì những sơ suất không đáng có.

Trúng tuyển vẫn bị loại

PGS-TS Nguyễn Văn Thư, Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, cho biết: “Năm nay trường bắt đầu tuyển thí sinh nữ vào ngành điều khiển tàu biển, vận hành khai thác máy tàu thủy cả hai hệ ĐH và CĐ. Điều kiện để học ngành này của nữ cũng như nam, thí sinh phải có tổng thị lực hai mắt đạt 18/10 trở lên, không mắc bệnh mù màu, phải nghe rõ khi nói thường cách 5 m, nói thầm cách 0,5 m và cân nặng từ 45 kg trở lên. Ngành điều khiển tàu biển nam phải cao từ 1,64 m trở lên và nữ phải từ 1,60 m trở lên; ngành vận hành khai thác máy tàu thủy phải cao từ 1,61 m trở lên với nam và 1,58 m trở lên với nữ”. Trong khi đó, Trường ĐH Hàng hải (Hải Phòng) không tuyển nữ ngành điều khiển tàu biển, khai thác máy tàu biển và yêu cầu tổng thị lực hai mắt, nghe rõ cũng tương tự. Riêng về chiều cao ngành điều khiển tàu biển từ 1,62 m và ngành khai thác máy tàu biển từ 1,58 m trở lên.

Thí sinh dự thi năng khiếu vào Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM. Ảnh: QUỐC DŨNG

Thí sinh dự thi vào chuyên ngành quay phim truyền hình của Học viện Báo chí và Tuyên truyền phải có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh, dị tật về mắt, ngoại hình phù hợp (nam cao 1,65 m, nữ cao 1,60 m trở lên). Còn Học viện Hành chính chưa có chương trình đào tạo đặc biệt dành cho thí sinh khiếm thị hoặc khiếm thính. Các trường sư phạm bắt buộc thí sinh không bị dị tật, không nói ngọng, không nói lắp. Nữ cao từ 1,50 m; nam cao từ 1,55 m trở lên. Riêng ngành giáo dục thể chất, thí sinh không thi sơ tuyển nhưng phải đảm bảo chiều cao và cân nặng theo quy định chung của ngành học thể dục thể thao: tối thiểu nam cao 1,65 m, nặng 45 kg trở lên; nữ cao 1,55 m, nặng 40 kg trở lên.

Điều kiện riêng

ThS Ninh Quang Thăng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, lưu ý: “Tuy trường tuyển sinh cả nước nhưng thí sinh muốn đăng ký dự thi tại cơ sở Cần Thơ phải có hộ khẩu thường trú ở 13 tỉnh, TP thuộc ĐBSCL. Còn cơ sở Đà Lạt chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở năm tỉnh Tây Nguyên. Thí sinh trúng tuyển hai cơ sở này phải học tại đó trong suốt khóa học”.

Các trường ĐH Bạc Liêu, ĐH Đồng Nai, ĐH Phạm Văn Đồng, ĐH Quảng Bình, ĐH Quảng Nam, ĐH Hà Tĩnh, ĐH Hải Phòng, ĐH Hoa Lư Ninh Bình các ngành sư phạm tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, các ngành ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước. Còn Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM tuyển sinh từ Quảng Trị trở vào.

Chú ý trường tổ chức thi nhưng không thi một vài khối Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội chỉ tổ chức thi tuyển hai khối A và D1, không tổ chức thi khối B, V, H dù có tuyển các khối này. Do đó, thí sinh các khối này có nguyện vọng học tại trường phải xét tuyển nguyện vọng 2 các ngành có tuyển các khối B, V, H tại các trường có tổ chức thi khác để xét trúng tuyển vào trường. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội không nhận hồ sơ thí sinh dự thi nhờ. Năm nay trường này cũng thay đổi vùng tuyển, chỉ tuyển thí sinh từ Thừa Thiên-Huế trở ra thay vì tuyển cả nước như mọi năm. Trường cũng không thi khối B mà chỉ xét tuyển. Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội chỉ thi khối S, không thi khối A nên thí sinh có nguyện vọng học ĐH và CĐ khối A phải dự thi khối này tại các trường có tổ chức thi khác để xét tuyển.

QUỐC DŨNG