Tuyển sinh ĐH, CĐ 2013: “Chọi” cao, đừng lo!

Hồ sơ đăng ký dự thi giảm 6% Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) thống kê cả nước có 1.710.983 hồ sơ đăng ký dự thi năm 2013, giảm 6% so với năm 2012. Trong đó, hồ sơ dự thi ĐH là 1.343.656 hồ sơ (chiếm 79%). Nếu năm 2012, khối A là sự lựa chọn của 47,2% thí sinh dự thi ĐH thì năm nay chỉ còn 39,1%. Trong khi đó, khối A1 năm nay có 10,2% (tăng 5%); khối B 23,2% (tăng 1,9%); khối C 6% (giảm 0,2%). Một số nhóm ngành tăng hồ sơ như khoa học giáo dục tăng 3,1%; khoa học sức khỏe tăng 1,7%; công nghệ kỹ thuật tăng 0,5%; môi trường và bảo vệ môi trường tăng 1,4%; nông, lâm, thủy sản tăng 0,3%. Trong khi đó, nhóm ngành kinh tế và quản lý giảm 10,5% nhưng vẫn chiếm tỉ lệ cao nhất trong tổng số hồ sơ đăng ký dự thi theo nhóm ngành. _____________________________________________ Những trường, ngành có tỉ lệ “chọi” thấp nhưng luôn có điểm trúng tuyển rất cao vì đây là các trường có truyền thống, thu hút nhiều thí sinh giỏi. Còn những trường, ngành có đông thí sinh dự thi, tỉ lệ “chọi” cao thì thường là điểm trúng tuyển không cao nên dễ thu hút thí sinh. Do đó, điểm trúng tuyển nhiều năm liên tiếp của ngành thí sinh dự thi mới là yếu tố quyết định độ khó, dễ trúng tuyển vào ĐH. Rất hiếm một ngành nào đó điểm trúng tuyển tụt xuống vì thí sinh tăng hay giảm, bởi khi nộp hồ sơ thí sinh phải biết ngưỡng nào mình có thể vượt qua. ThS MỴ GIANG SƠN, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sài Gòn