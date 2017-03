Tuyển sinh ĐH, CĐ 2013: Đằng sau điểm thi ĐH cao là gì?

Một số trường ĐH đã dự kiến điểm trúng tuyển, trong đó hầu hết điểm từng trường đều tăng 1-3 điểm so với năm ngoái, riêng điểm từng ngành tăng đến 5 điểm. Đáng chú ý là Trường ĐH Y Hà Nội dự kiến điểm trúng tuyển ngành y đa khoa là 28 điểm, tức thí sinh (TS) đạt trên 9 điểm/môn thi vẫn trượt ĐH. Điều này có nghi ngại đề thi tuyển sinh ĐH năm nay dễ hơn những năm trước nên điểm trúng tuyển tăng vọt.

Phân loại rõ rệt trình độ thí sinh

nhiều giáo viên có kinh nghiệm cho rằng đề thi năm nay đáp ứng được tính chất một kỳ thi tuyển chọn gắt gao. Đề thi có những câu rất khó để phân loại TS và đây là những câu chỉ dành cho TS thật sự giỏi. Bên cạnh đó, đề thi cũng có nhiều câu dễ nên số lượng TS đạt điểm 5-6 ở mỗi môn nhiều hơn năm trước. Dễ thấy điều này, dù điểm trúng tuyển dự kiến của nhiều trường tăng nhưng với tất cả trường đã công bố điểm thi, năm nay chỉ có một TS đạt 30 điểm (làm tròn từ 29,75). Trong khi năm ngoái có một TS đạt điểm tuyệt đối 30/30 và một TS đạt 30 điểm nhờ làm tròn.

Thí sinh kết thúc môn thi tuyển sinh ĐH 2013 tại hội đồng thi Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Ảnh: QUỐC DŨNG

Ở đề thi khối A, với môn Toán, các giáo viên nhận xét, đề thi có những câu kiểm tra kiến thức căn bản dành cho TS trung bình và có khoảng 30% kiến thức lớp 10 và 11. TS trung bình khá không khó đạt được điểm 5-6. Nhưng điểm 7-8 đòi hỏi TS phải có khả năng suy luận cao. Với đề thi môn Vật lý, đề có đến 15 câu khó dùng để phân hóa, trong đó có năm câu vừa rất khó vừa lạ. Những câu khó này TS phải suy nghĩ, vận dụng hết kiến thức đã học, tổng hợp lại thì mới có thể giải được. TS giỏi cũng chỉ ở mức 7-8 điểm, phổ điểm tập trung nhiều ở mức 5-6 điểm”.

Khối C được đánh giá là đề dễ ở môn Lịch sử và Địa lý do không cần phải tư duy, chỉ cần học thuộc lòng. Khối này chỉ có môn Văn là hay, sáng tạo, kích thích tư duy, suy luận của TS. “Đề thi đòi hỏi TS phải biết vận dụng kiến thức, do vậy mà học tủ trong môn Văn đã bị triệt tiêu. Đề hoàn toàn không có khuôn mẫu và không thể áp dụng dàn bài nghị luận xã hội theo công thức để làm. TS trung bình rất khó làm được dạng đề này” - ông Hồ Kỳ Thuận, giáo viên Trường THPT Lương Văn Can (TP.HCM), đánh giá.

Đề không dễ với thí sinh khá giỏi

ThS Phạm Hồng Danh, Trưởng bộ môn Toán cơ bản Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, nhận định: “Đề thi có nhiều câu cơ bản để phân loại TS nên điểm thi của TS năm nay cao hơn năm trước. Nhưng đề không dễ với TS khá giỏi, vì mức 8-9 sẽ không quá nhiều. Phổ điểm tập trung mức 5-6 nên nguồn tuyển của các trường sẽ nhiều hơn”.

ThS Hoàng Xuân Quảng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang, cho biết: “Nói một cách công bằng thì mức độ phân loại đề thi năm nay tốt hơn năm ngoái nên phổ điểm các trường đẹp hơn. Mức điểm trung bình cân đối hơn năm ngoái, không nghiêng về vùng điểm quá thấp hay điểm quá cao. Năm nay điểm thi khối C cao hơn hẳn, còn khối A, B cũng cân đối hơn. Không phải đề thi dễ mà năm nay điểm trúng tuyển nhiều trường cao hơn năm ngoái. Thực tế đề thi ra phù hợp với trình độ TS, đề không đánh đố hoặc quá khó nên TS có học lực trung bình cũng làm được. Do đó, nói đề thi dễ hơn là không chính xác”.

TS Nguyễn Kim Quang, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho rằng: “Có ý kiến cho rằng đề thi phân hóa chưa cao lắm nên điểm thi năm nay cao. Tuy nhiên, với kết quả thi vừa qua, ngay trường tôi số điểm 10 cũng không nhiều, như vậy đề thi không phải dễ. Cái chính là những TS thật sự giỏi đã tập trung nhiều vào những trường, ngành có điểm trúng tuyển cao nên những ngành đặc biệt như y, dược điểm luôn cao là vậy. Cũng phải nhìn nhận TS hiện nay đã được ôn tập tốt, những dạng thức làm bài được lặp đi lặp lại nên kỹ năng làm bài được nâng lên”.

Điểm trên trung bình chiếm tỉ lệ cao Thống kê điểm thi tại những trường tốp trên cho thấy điểm 9-10 chiếm tỉ lệ rất thấp, còn điểm trên trung bình chiếm tỉ lệ cao. Trường ĐH Y Dược TP.HCM có 17.200 TS dự thi thì chỉ có ba điểm 10 môn Sinh, từ điểm 9 trở lên có 390 TS (chiếm 2,2%), trong khi điểm 5 trở lên chiếm hơn 51%. Môn Toán có 59 điểm 10, tỉ lệ trung bình trở lên chiếm 43%. Môn Hóa cũng có 47% trên điểm 5, có 27 điểm 10. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) chỉ có một điểm 10 môn toán khối A, còn tỉ lệ trên trung bình chiếm 62%. Môn Vật lý cao nhất là 8,75 và tỉ lệ trên trung bình cũng chiếm 63%. Còn môn Hóa có 80% trên 5 điểm, có 18 điểm 10. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội có thủ khoa 30 điểm thì chỉ có 14 điểm 10 môn Toán, tỉ lệ trên trung bình chiếm 77%. Môn Vật lý có một điểm 9,75 và 78% trên trung bình. Còn môn Hóa có 83% trên điểm 5.

QUỐC DŨNG