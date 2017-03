Tuyển sinh ĐH, CĐ 2013: Đến làm thủ tục ngày đầu để yên tâm hơn

Thêm nhiều loại máy tính được mang vào phòng thi

Năm nay, Bộ GD&ĐT bổ sung thêm bốn loại máy tính cầm tay được phép mang vào phòng thi là: Casio FX 570VN Plus; VinaCal 570ES Plus II; Vietnam Calculator VN 500ES Plus function, VN 570ES Plus. Ngoài ra, thí sinh được mang các loại máy: Casio FX 95, FX 220, FX 500A, FX 500MS, FX 500ES, FX 500VN Plus, FX 570MS, FX 570ES, FX 570ES Plus; VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus; Vietnam Calculator VN 500RS, VN 500ES, VN 570RS, VN 570ES; Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM; Canon FC 45S, LS 153TS, F 710, F 720.

Đối với môn hóa học, TS không được phép mang vào phòng thi bảng tuần hoàn Mendeleev.