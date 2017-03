Tuyển sinh ĐH, CĐ 2013 - đợt 2: Điểm trúng tuyển sẽ cao hơn năm trước

Kết thúc kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2013, đề thi khối B, C, D tiếp tục được đánh giá nhẹ nhàng, vừa sức thí sinh (TS). Chuyên gia một số trường ĐH dựa vào số TS dự thi, mức độ đề thi… dự đoán điểm trúng tuyển của trường mình.

Điểm khối B sẽ tăng

Bà Hà Thị Kim Liên, Nhóm trưởng môn hóa học khối 12 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (TP.HCM), nhận định: “Đề môn hóa khối B năm nay cơ bản, dễ hơn đề khối A, không có dạng mới, dạng lạ hơn so với năm trước. TS đạt điểm 10 sẽ nhiều hơn khối A, còn TS trung bình đạt 5 điểm rất dễ dàng. Đề thi hoàn toàn bám sát sách giáo khoa, sách bài tập nên TS học tốt ba năm phổ thông đi thi rất tự tin. Không chỉ vậy, đề này có sự lặp lại đề thi những năm trước, nhìn vào TS biết làm ngay. Đề hoàn toàn không có câu lạ, không bắt bí TS như những năm trước. Lý thuyết và bài tập tính toán rất đơn giản, TS đi luyện thi thì đề này dưới tầm tay”.

Ông Lý Văn Xuân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Y Dược TP.HCM, dự báo điểm trúng tuyển các ngành của trường năm nay không thấp hơn năm 2012. “Bác sĩ y đa khoa, bác sĩ răng hàm mặt, dược học là ba ngành luôn có điểm trúng tuyển cao nhất trường ở mức 25-27. Năm nay chỉ tiêu của trường giảm 150 nên chỉ tiêu một số ngành cũng giảm nhưng tỉ lệ dự thi luôn đạt trên 80%. Thêm vào đó đề thi được đánh giá có dễ hơn nên khả năng tăng điểm trúng tuyển là có thể. Tuy nhiên, điểm trúng tuyển tăng hay tương đương năm trước còn phụ thuộc vào trình độ TS và phải chờ kết quả chấm thi”.

Thí sinh vui vẻ sau khi kết thúc môn thi vào hôm qua 10-7 tại Hội đồng thi Trường ĐH Sài Gòn. Ảnh: QUỐC DŨNG

Ông Nguyễn Kim Quang, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết: “TS chọn ngành thi cũng phải phù hợp với năng lực của mình. Phần lớn TS hiện nay đều đã ôn luyện kỹ nên năng lực làm bài có cao hơn. Do vậy, đề thi dù có khó hơn đôi chút thì TS vẫn làm được. Trong khi đó, đề thi khối B được đánh giá không khó hơn năm rồi nên điểm trúng tuyển khối B có thể cao hơn chút ít. Trường có nhiều ngành tuyển cả hai khối A và B nên thường những ngành khối B luôn có điểm cao hơn khối A”. Theo ông Quang, TS khá giỏi mới dám lựa ngành công nghệ sinh học, hóa học vì đây là những ngành luôn có điểm trúng tuyển cao. Thêm vào đó, năm nay ngành công nghệ kỹ thuật môi trường tăng mạnh TS dự thi nên dự kiến điểm trúng tuyển ngành này cao hơn mức điểm của năm ngoái là 18.

Biến động khối C, D

Môn văn khối C và D theo đánh giá của thầy Hồ Kỳ Thuận, Trường THPT Lương Văn Can (TP.HCM), là: “Đề hay, sáng tạo, kích thích tư duy, suy luận của TS. Ở khối C, đề thi đề cập đến tật xấu của người Việt Nam, thay vì phê phán thói xấu của một nhóm người, thành phần nào đó trong xã hội. Đây là dạng đề lạ, TS chưa gặp trong nhiều năm nay. Để làm đề này không thể áp dụng dàn bài nghị luận xã hội theo công thức mà TS phải nói lên ý kiến riêng của bản thân, phải có trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn trong văn học. TS trung bình rất khó làm được dạng đề này”.

Theo cô Vũ Thị Thanh Tâm, giáo viên Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM, câu nghị luận văn học đề thi khối D hay ở chỗ TS sẽ đối thoại với một Việt kiều nhận xét về người Việt Nam khi lâu nay người Việt Nam vẫn tự hào là cần cù và sáng tạo. Tuy nhiên, những nhược điểm của người Việt dưới cái nhìn của người nước ngoài bắt buộc TS phải nêu được suy nghĩ riêng và giải pháp khắc phục.

Với hai đề văn khối C và D năm nay, các giáo viên đều nhận định đề thi có sự phân hóa lớn, sẽ lựa chọn đúng những người giỏi văn dành cho khối này. Do đó đề này TS trung bình chỉ đạt khoảng 3-4 điểm, TS khá có thể đạt 6-7 điểm trở lên.

Ông Ngô Đức Tuấn, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Luật TP.HCM, dự kiến điểm trúng tuyển khối C, D sẽ không thay đổi nhiều, cao hơn từ 0,5 đến 1 điểm so với 18-19 điểm của năm trước. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, nhận định: “Năm nay TS dự thi vào trường tăng nhiều so với năm ngoái, nhất là ngành Việt Nam học. Dự kiến điểm trúng tuyển ngành này sẽ tăng hơn mức 14 điểm. Một số ngành còn lại dù hồ sơ có tăng nhưng không biến động nhiều nên điểm trúng tuyển không thay đổi nhiều”.

Từ nay đến 2015 vẫn thực hiện “ba chung” Tại buổi họp báo kết thúc hai đợt thi ĐH vào chiều 10-7, đánh giá kỳ thi thành công, những điểm mới trong năm nay đã làm giảm áp lực cho TS, tuy nhiên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga vẫn cho rằng áp lực đối với thi cử vẫn rất lớn. “Bộ đang nghiên cứu các phương án để làm giảm áp lực. Tuy nhiên, theo lộ trình thì từ nay đến năm 2015 vẫn ổn định “ba chung", sự thay đổi lớn của kỳ thi sẽ thực hiện sau 2015. Từ nay đến đó trường nào có phương án tuyển sinh riêng phù hợp, được xã hội đồng tình sẽ được Bộ cho phép áp dụng” - ông Ga nói. Về ý kiến cho rằng đề thi năm nay dễ, tạo điều kiện cho TS “ăn điểm”, Thứ trưởng đánh giá năm nay đội ngũ ra đề thi đã được tăng cường từ các trường THPT, ở nhiều vùng, miền khác nhau nên đề thi dễ hay khó phải xem TS làm được bài hay không và phải chờ kết quả thi. _______________________________________ 333 là tổng số TS bị xử lý kỷ luật trên cả hai đợt thi. Trong đó, khiển trách 67, cảnh cáo 17, đình chỉ 254, đến muộn không được dự thi sáu TS. Số cán bộ tham gia công tác tuyển sinh bị xử lý kỷ luật là 10 (khiển trách bảy và đình chỉ ba). Tổng số TS đến dự thi là 1.298.522, đạt 77,6 % (giảm 0,7% so với năm 2012). Đường dây nóng do Bộ trưởng Phạm Vũ Luận giữ đã nhận được những thông tin phản ánh liên quan đến kỳ thi, qua đó có được những chỉ đạo xử lý kịp thời. V.THỊNH

QUỐC DŨNG