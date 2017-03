Tuyển sinh ĐH, CĐ 2013 - ĐỢT 3: Thí sinh thi cao đẳng giảm mạnh

Ngày 14-7, thí sinh (TS) dự thi vào các trường CĐ có tổ chức thi đã đến làm thủ tục dự thi. Đợt thi tuyển sinh vào các trường CĐ sẽ thi cùng lúc các khối A, A1, B, C, D và các khối năng khiếu nên Bộ GD&ĐT, các trường và cả TS đều lo ngại chuyện lẫn lộn các môn thi.

Giảm mạnh nhóm ngành kinh tế

Năm nay TS dự thi CĐ giảm nhiều so với năm trước và so với hai đợt thi ĐH. Hằng năm, Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại có TS dự thi đông nhất các trường CĐ tại TP.HCM thì năm nay chỉ hơn 18.500 TS, giảm gần 10.000 so với năm trước. Tỉ lệ TS đến làm thủ tục chỉ đạt hơn 45%. Số lượng TS dự thi vào Trường CĐ Công Thương TP.HCM là hơn 14.900 nhưng đã giảm hơn 11.000 so với năm ngoái, tỉ lệ TS đến làm thủ tục giảm nhẹ còn khoảng 55%. Trường CĐ Tài chính-Hải quan TP.HCM có hơn 18.200 TS, giảm so với 22.000 của năm trước và chỉ khoảng 56% TS đến làm thủ tục dự thi…

Một phòng thi của Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại TP.HCM vắng TS. Ảnh: QUỐC DŨNG

Các trường đều cho rằng TS giảm mạnh chủ yếu rơi vào các nhóm ngành kinh tế, còn các nhóm ngành kỹ thuật-công nghệ, sư phạm vẫn ổn định. Đơn cử, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng năm nay có hơn 19.500 TS đăng ký dự thi, tăng gần 3.000 và cao nhất tại TP.HCM. Tỉ lệ TS đến làm thủ tục dự thi đạt hơn 62%. Trường CĐ Sư phạm Trung ương TP.HCM có hơn 6.200 hồ sơ, tăng gần gấp ba so với năm ngoái và có 61% TS đến làm thủ tục… Theo lý giải của nhiều trường, có lẽ TS đã làm tốt bài thi ĐH nên không dự thi CĐ. Cũng có nguyên nhân năm nay quy định về thi liên thông thay đổi nên TS cố gắng thi vào ĐH chứ không chọn đường vào CĐ.

Nhiều cách chống gian lận

Bộ GD&ĐT quy định TS tuyệt đối không được mang vào khu vực thi và phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia rượu, giấy than, bút xóa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi. Nhiều trường CĐ tại TP.HCM đã chuẩn bị sẵn giấy cam kết dành cho TS có nhu cầu mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi. Theo đó TS phải cam kết những thiết bị mang vào phòng thi không có chế độ truyền, phát tin tại chỗ; nếu ghi âm, ghi hình phải bảo đảm không ảnh hưởng tới nội quy phòng thi, nếu vi phạm sẽ bị đình chỉ thi.

Tại Trường CĐ Bách Việt TP.HCM, Phó Hiệu trưởng Trần Mạnh Thành cho biết: “Chúng tôi đã mua một số thiết bị có chức năng ghi âm, ghi hình như bút quay, đồng hồ, mắt kính để cán bộ coi thi phần nào nhận biết được các thiết bị này có hình dạng ra sao, công năng của thiết bị như thế nào. Ngoài các thiết bị được chúng tôi sưu tầm phục vụ cho kỳ thi, cán bộ coi thi được tập huấn phải giám sát chặt chẽ TS có hành động bất thường trong phòng thi”.

Còn tại Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại TP.HCM, cán bộ coi thi phải kiểm soát được các thiết bị TS mang vào phòng thi. Những thiết bị công nghệ cao như đồng hồ thông minh, bút gắn camera… đều được in hình minh họa để cán bộ coi thi dễ dàng nhận diện.

Trường CĐ Tài chính-Hải quan TP.HCM dán thông báo trước mỗi phòng thi: “Các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác. Cụ thể là không có loa và tai nghe, không có màn hình hiển thị hình ảnh, không có bộ phận chức năng truyền thông tin như bluetooth, Wi-Fi…”. Ngoài ra, cán bộ coi thi trường này được tập huấn phải giám sát mọi hành động của TS trong phòng thi.

Kiểm tra kỹ môn thi theo lịch Năm nay, thứ tự các môn thi ở tất cả khối thi tuyển sinh CĐ đều thay đổi, vừa không giống thứ tự môn thi CĐ của năm trước, vừa không giống với hai đợt thi ĐH mới diễn ra. Do đó, những TS thi cả ĐH lẫn thi CĐ phải chú ý để tránh nhầm lẫn. Khối A thứ tự các môn thi là toán, hóa, lý thay cho lý, toán, hóa. Khối A1 đổi từ lý, toán, tiếng Anh thành toán, tiếng Anh, lý. Khối B thi toán, hóa, sinh thay cho sinh, toán, hóa. Khối C vốn quen với văn, sử, địa nay đổi thành địa, sử, văn. Tương tự, khối D cũng chuyển thành toán, ngoại ngữ, văn thay cho văn, toán, ngoại ngữ. TS trước khi đến phòng thi phải xem lại buổi nào thi môn gì để tránh việc ôn tập nhầm, cũng như mang thiếu những vật dụng cần thiết phục vụ cho môn thi, ví dụ thi môn toán lại nhầm thi môn ngữ văn nên không mang máy tính để tính toán.

QUỐC DŨNG