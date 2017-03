Tuyển sinh ĐH, CĐ 2013: Hồ sơ giảm, điểm trúng tuyển giảm?

Năm nay, hồ sơ đăng ký dự thi vào 96 ngành học thuộc bảy trường thành viên, khoa trực thuộc và phân hiệu tại Quảng Trị của ĐH Huế có đến 23 ngành học có tỉ lệ “chọi” dưới 1, nghĩa là hồ sơ đăng ký dự thi không đủ so với chỉ tiêu.

Chưa thi đã lo tuyển nguyện vọng

Trong 23 ngành học nhận được ít hồ sơ dự thi thì Trường ĐH Khoa học có đến 12 ngành. Bi đát nhất là ngành toán ứng dụng chỉ có hai hồ sơ trong khi chỉ tiêu là 60. Các ngành ngôn ngữ học, Hán-Nôm, kỹ thuật trắc địa-bản đồ, địa chất học, toán học… cũng chỉ có vài hồ sơ dù có đến 50 chỉ tiêu. Tại Trường ĐH Sư phạm, hồ sơ ít rơi vào ngành tiếng Pháp gồm đào tạo sư phạm và cử nhân, ngành tiếng Trung Quốc và Việt Nam học…

Trường ĐH Cần Thơ sẽ dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho ngành sư phạm tiếng Pháp, khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, bệnh học thủy sản… do ít hồ sơ và đây cũng là những ngành khó tuyển trong nhiều năm qua.

Phụ huynh và thí sinh đến nộp hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2013 tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Ảnh: QUỐC DŨNG

ThS Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, cho biết hồ sơ năm nay vào trường tăng hơn 800 so với năm trước nhưng các ngành bảo tàng học, văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam… hồ sơ chỉ tương đương chỉ tiêu nên chắc chắn phải xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Tại Trường ĐH Mở TP.HCM, trong khi hồ sơ các ngành khoa học xã hội tăng mạnh, như ngành Đông Nam Á (hồ sơ tăng gấp ba lần so với năm ngoái), ngành xã hội học, công tác xã hội, ngôn ngữ Nhật… thì hồ sơ các ngành kinh tế giảm mạnh, trong đó tài chính-ngân hàng chỉ nhận được khoảng 20% hồ sơ so với năm trước.

Còn tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), duy nhất ngành thông tin học hồ sơ ít hơn chỉ tiêu nhưng các ngành nhân học, ngôn ngữ Ý, giáo dục học… vẫn phải xét tuyển nguyện vọng bổ sung vì dù hồ sơ có cao hơn chỉ tiêu nhưng vẫn phải trừ thí sinh “ảo”.

Xét tuyển để giữ chất lượng

Năm nay, biến động mạnh rơi vào các trường đào tạo khối ngành kinh tế, cả trường tốp trên cũng tụt dốc mạnh lượng hồ sơ đăng ký dự thi. Ngành tài chính-ngân hàng của Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) dự báo điểm trúng tuyển sẽ giảm so với mức 26,5-29,5 của năm ngoái do hồ sơ giảm mạnh.

Ngành tài chính-ngân hàng của Trường ĐH Tài chính-Marketing cũng giảm mạnh hồ sơ. Tuy nhiên, Trưởng phòng Đào tạo Hứa Minh Tuấn cho hay thí sinh sẽ có nhiều cơ hội trúng tuyển vào ngành này nhưng khi lựa chọn chuyên ngành, cạnh tranh gay gắt thuộc về các chuyên ngành thuế, hải quan, tài chính bảo hiểm và đầu tư… còn “dễ thở” sẽ là chuyên ngành ngân hàng.

Mặc dù hồ sơ vào Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM chỉ hơn 1.900 trong khi chỉ tiêu 1.500 nhưng TS Phan Ngọc Minh, Trưởng phòng Đào tạo, cho biết: “Hồ sơ thấp hơn nhiều so với năm ngoái nên khả năng giảm điểm là chắc chắn. Tuy nhiên, với mức 16-20,5 của năm trước, điểm trúng tuyển năm nay sẽ không quá thấp so với mức cũ để đảm bảo chất lượng đầu vào. Chắc chắn chỉ tiêu dành để xét tuyển nguyện vọng bổ sung sẽ nhiều”.

Năm nay Trường ĐH Kinh tế TP.HCM nhận được hơn 11.600 hồ sơ, giảm hơn 5.800 so với năm trước nhưng dự kiến điểm trúng tuyển sẽ không biến động. Từ năm 2010 trở lại đây, chỉ tiêu hằng năm vẫn là 4.000, trong khi hồ sơ mỗi năm đều giảm 2.000-4.000 nhưng điểm trúng tuyển vẫn là 19 và chưa năm nào trường phải xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Hồ sơ sai sót đều được chỉnh sửa Thời gian này, các trường phát giấy báo dự thi cho thí sinh đến trước ngày thi. Thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi ở đâu sẽ nhận giấy báo dự thi tại nơi đó. Đến ngày 20-6 nếu thí sinh chưa nhận được giấy báo trường gửi về có thể trực tiếp tới trường để xin cấp lại. PGS-TS Ngô Kim Khôi, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT), cho biết: “Khi nhận giấy báo dự thi, nếu phát hiện sai sót, thí sinh mang đầy đủ giấy tờ hợp lệ để chứng minh với hội đồng thi để được chỉnh sửa. Thí sinh cần lưu ý, việc chỉnh sửa phải hoàn thành trước khi bước vào dự thi chính thức. Do đó, nếu phát hiện giấy báo dự thi có thông tin nào sai sót hoặc chưa chính xác, thí sinh phải có mặt tại phòng thi trong buổi làm thủ tục dự thi của từng đợt thi (ngày 3-7 đối với khối A, A1, V; ngày 8-7 đối với các khối B, C, D và năng khiếu; ngày 14-7 đối với thí sinh dự thi vào các trường CĐ). Mọi chỉnh sửa phải có ký xác nhận của cán bộ làm thủ tục dự thi của trường và của hội đồng thi mới có giá trị”.

