Tuyển sinh ĐH, CĐ 2013: Nguồn tuyển dồi dào, không lo thiếu

Ngày 8-8, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố điểm sàn năm 2013. Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết điểm sàn được xác định sau khi xem xét các điều kiện về chỉ tiêu tuyển sinh chính quy, kết quả thi của thí sinh và phổ điểm từng khối thi, chính sách ưu tiên theo đối tượng và khu vực, nhu cầu tuyển sinh theo cơ cấu vùng miền và loại hình trường.

Đổi cách tính điểm sàn

So với năm 2012, điểm sàn tuyển sinh ĐH năm nay khối A, A1, B và D không đổi, riêng khối C giảm 0,5 điểm. Giải thích điều này, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết: “Hội đồng điểm sàn đã thay đổi cách tính. Trước đây Bộ giao chỉ tiêu và các trường buộc phải thực hiện chỉ tiêu này nên điểm sàn dựa vào chỉ tiêu là chính. Năm nay, chỉ tiêu do các trường tự đề xuất trên cơ sở các yếu tố đảm bảo chất lượng (giảng viên, diện tích xây dựng…) nên điểm sàn phải làm sao xác định ngưỡng tối thiểu để thí sinh học tập được ở bậc ĐH, CĐ. Do đó, các trường không nhất thiết phải tuyển đủ chỉ tiêu đã thông báo mà tuyển từ trên xuống. Hội đồng điểm sàn dựa vào phổ điểm (bình quân các môn thi của các khối thi) để xác định ngưỡng tối thiểu, kết quả là điểm sàn tương đương năm ngoái”.

Theo ông Ga, thống kê điểm bình quân các khối thi năm nay tăng cao hơn so với năm ngoái nhưng vẫn nằm trong ngưỡng từ 13 đến 14 điểm. Trong đó, khối A đạt 13,29 điểm, khối A1: 12,85 điểm, khối B: 14,43 điểm, khối C: 13,61 điểm và khối D: 13,41 điểm. Trong khi đó, năm 2012 điểm bình quân của khối A là 10,5 điểm, khối A1: 11,3 điểm, khối B: 11,5 điểm, khối C: 12,1 điểm và khối D: 12,6 điểm. “Thực tế, những năm trước việc xác định điểm sàn với những thông số không có rõ ràng nên xã hội nghi ngờ cách xác định điểm sàn không chuẩn. Năm nay Bộ đã công khai cách xác định điểm như thế thì bất kỳ ai cũng có thể xác định được điểm sàn ĐH, CĐ” - ông Ga cho hay.

Trên điểm sàn không đương nhiên đậu

Với điểm sàn năm nay, số thí sinh trượt ĐH, CĐ là hơn 610.000 thí sinh. Thứ trưởng Bùi Văn Ga thông tin: “Từ mức sàn năm nay, có hơn 562.000 thí sinh có kết quả thi cao hơn điểm sàn. Trong đó, số thí sinh ĐH trên sàn dư đến hơn 238.768, so với mức dư năm ngoái là 141.000 thí sinh. Như vậy hệ số dư năm nay tăng gần 100.000 thí sinh. Điều này giúp các trường những năm trước khó tuyển sinh như các trường tốp dưới, trường ngoài công lập năm nay được cải thiện hơn”.

Theo tính toán của Bộ GD&ĐT, nguồn tuyển năm nay sẽ dư tương đối khá so với mọi năm. Khối A năm nay dư trên 77.000 thí sinh, khối A1 trên 26.000, khối B dư hơn 95.000, khối C dư 70.000, khối D1 dư gần 33.000 thí sinh. “Không có nghĩa thí sinh trên sàn đều đậu ĐH, CĐ mà các trường sẽ tuyển từ trên xuống cho đến đủ chỉ tiêu. Các trường có tuyển đủ chỉ tiêu hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không chỉ điểm sàn vì hiện nay, thí sinh chọn trường dựa vào nhiều yếu tố, đó là uy tín của trường, học phí, vị trí địa lý của trường, công việc sau khi tốt nghiệp… Vì vậy, trường còn chỉ tiêu mà thí sinh không đến học thì phải xem lại nhiều yếu tố khác” - ông Ga phân tích.

Trường lớn xét tuyển điểm cao Chiều 8-8, ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn, nhiều trường ĐH lớn đã công bố điểm trúng tuyển đồng thời công bố chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Trường ĐH Luật TP.HCM tuyển 150 chỉ tiêu với điểm nhận hồ sơ từ 19 đến 22 điểm khối A, A1, C, D1, D3. Trường ĐH Sài Gòn tuyển 335 chỉ tiêu hệ ĐH với điểm từ 14 đến 18 các khối A, A1, B, C, D1, ngoài ra còn tuyển 990 chỉ tiêu CĐ với mức điểm nhận hồ sơ từ 11 đến 15 (cao hơn cả điểm sàn ĐH). Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) tuyển 280 chỉ tiêu các khối A, A1, C, D1, D3 với điểm nhận hồ sơ từ 15 đến 21. Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tuyển 520 chỉ tiêu các khối A, A1, C, D1 với điểm nhận hồ sơ từ 15 đến 21. Trường ĐH Tài chính-Marketing TP.HCM cũng dành 200 chỉ tiêu xét tuyển từ mức 16,5 đến 18,5 điểm. Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM xét 700 chỉ tiêu tất cả các ngành với điểm từ 16,5 đến 17,5. - 13 là điểm sàn của khối A và A1; khối B và C: 14 điểm; khối D: 13,5 điểm. Đối với CĐ, điểm sàn thấp hơn 3 điểm tương ứng với từng khối thi, riêng khối D là 10 điểm. Điểm sàn liên thông cũng bằng điểm sàn của ĐH, CĐ chính quy. Điểm trúng tuyển vào ngành liên thông do hiệu trưởng các trường quyết định, không nhất thiết phải bằng với điểm trúng tuyển ngành hệ chính quy. Thí sinh dự thi liên thông nếu không trúng tuyển được xét tuyển vào học liên thông các trường khác, cùng khối thi, trong vùng tuyển và đáp ứng được yêu cầu của trường cần tuyển. - Đối với thí sinh không trúng tuyển vào trường ĐH, CĐ đã dự thi (hoặc trường không tổ chức thi, chỉ xét tuyển), nếu có kết quả thi bằng hoặc lớn hơn điểm sàn CĐ đối với từng đối tượng và khu vực (không có môn nào bị điểm 0), được trường tổ chức thi cấp ba giấy chứng nhận kết quả thi ĐH, CĐ, có chữ ký và đóng dấu đỏ của trường. Các trường có thể thực hiện nhiều đợt xét tuyển, bắt đầu từ ngày 20-8, thời gian xét tuyển mỗi đợt là 20 ngày, tính từ ngày thông báo xét tuyển. Thời hạn kết thúc việc xét tuyển là ngày 31-10-2013.

