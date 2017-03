Tuyển sinh ĐH, CĐ 2013: Nhiều trường thay đổi cách tuyển

Nhiều trường CĐ tăng chỉ tiêu Trong khi các trường ĐH điều chỉnh giảm chỉ tiêu ở nhiều ngành thì các trường CĐ vẫn tăng chỉ tiêu. Nhiều nhất là Trường CĐ Kinh tế đối ngoại với 2.000 chỉ tiêu đào tạo tại TP.HCM (năm trước 1.300) và 350 đào tạo tại Cần Thơ (năm trước 200). Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Vinatex TP.HCM tuyển 2.500 chỉ tiêu (tăng 500 so với năm ngoái). Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Cần Thơ dự kiến tuyển 1.300 chỉ tiêu (tăng so với 1.150 chỉ tiêu năm trước). Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng dự kiến tăng 100 chỉ tiêu so với 2.500 của năm ngoái… _____________________________________ Ngày 22-1, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức Hội nghị thi và tuyển sinh năm 2013. Về cơ bản kỳ thi vẫn áp dụng theo phương thức ba chung (chung đề, chung đợt và sử dụng chung kết quả). Chính sách ưu tiên khu vực và đối tượng vẫn như các năm trước đây. Tiếp tục thực hiện chính sách tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia. Thí sinh các huyện nghèo được xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ theo các tiêu chí do các trường đưa ra. Một số vùng như Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ sẽ được hưởng chính sách ưu tiên riêng trong tuyển sinh để đáp ứng nhu cầu nhân lực. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi dự kiến từ ngày 10-3 đến 10-4 (tại các sở GD&ĐT) và từ ngày 11 đến 17-4 tại các trường ĐH, CĐ.