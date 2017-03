Tuyển sinh ĐH, CĐ 2013: Trường lớn miễn, giảm học phí hút thí sinh

Từ kỳ thi tuyển sinh năm 2013, thí sinh học tại cơ sở Hà Nội - Trường ĐH Lâm nghiệp sẽ được giảm 50% học phí nếu trúng tuyển các ngành hệ thống thông tin, công nghệ chế biến lâm sản, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, lâm sinh, kỹ thuật cơ khí, công thôn, khuyến nông, lâm nghiệp.

Ngành đặc thù được miễn học phí

Cũng trong năm nay, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên với mức tối thiểu bằng học phí sinh viên phải đóng. Để được hỗ trợ chi phí học tập, thí sinh phải thi vào các ngành máy tính và khoa học thông tin, khoa học vật liệu, thủy văn học, hải dương học, địa lý tự nhiên, kỹ thuật địa chất, quản lý tài nguyên và môi trường, khoa học đất (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên); Hán-Nôm, lịch sử, nhân học, triết học, văn học, Việt Nam học (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn). “Đây là các ngành khoa học cơ bản đang rất cần nhân lực cho tương lai nhưng hằng năm đều rất ít thí sinh đăng ký dự thi, ngay cả xét tuyển nguyện vọng bổ sung cũng khó tuyển” - PGS-TS Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) sẽ miễn học phí đối với sinh viên trúng tuyển ngành triết học và chuyên ngành Hán-Nôm. Thí sinh dự thi vào ngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệp Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM hay các chuyên ngành sư phạm kỹ thuật của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cũng sẽ được miễn học phí.

TS Phạm Tấn Hạ, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), tư vấn ngành nghề năm 2013 cho thí sinh và phụ huynh. Ảnh: QUỐC DŨNG

PGS-TS Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), thông tin: Trường sẽ miễn 100% học phí trong suốt bốn năm học đối với những thí sinh có tổng điểm thi từ 23 trở lên với ngành quản lý nguồn lợi thủy sản; từ 23,5 điểm trở lên với ngành kỹ thuật điện tử-truyền thông; từ 24 điểm trở lên các ngành thuộc khối ngành kỹ thuật-công nghệ (kỹ thuật y sinh, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, kỹ thuật xây dựng, công nghệ thông tin, kỹ thuật hệ thống công nghiệp) và từ 25 điểm trở lên với ngành quản trị kinh doanh, tài chính-ngân hàng, toán ứng dụng (kỹ thuật tài chính và quản lý rủi ro). Sinh viên cũng được miễn 50% học phí suốt bốn năm học nếu có điểm thi thấp 1 điểm so với trường hợp miễn 100% học phí. Những thí sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sẽ nhận học bổng toàn phần, tùy loại giải thưởng. Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi quốc tế được nhận học bổng toàn phần bốn năm học, còn đạt giải khuyến khích quốc tế nhận ba năm.

Không còn ưu tiên nam

PGS-TS Nguyễn Văn Thư, Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, cho biết năm nay trường bắt đầu tuyển thí sinh nữ vào ngành điều khiển tàu biển, vận hành khai thác máy tàu thủy cả hai hệ ĐH và CĐ. Trong khi đó, Trường ĐH Hàng hải (Hải Phòng) không tuyển nữ hai ngành này.

Các trường khối công an không giới hạn tỉ lệ nữ sơ tuyển nhưng số lượng tuyển dụng nữ công an sẽ do công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định. Đối với các trường khối quân đội thì hầu hết không tuyển thí sinh nữ, trừ Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quân y, Trường ĐH Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội. Riêng hệ dân sự của khối quân đội thì Học viện Hậu cần, Trường ĐH Trần Đại Nghĩa (Trường Sĩ quan Kỹ thuật Vinhempich trước đây) có tuyển thí sinh nữ cả bậc ĐH và CĐ.

Nhiều ngành xét tuyển

TS Tân Hạnh, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cho biết: “Học viện tổ chức thi khối A, A1 nhưng khối D1 các ngành công nghệ đa phương tiện, quản trị kinh doanh, marketing, kế toán không tổ chức thi. Thí sinh muốn học khối D1 tại học viện phải thi nhờ tại một trường ĐH khác theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển”.

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội chỉ tổ chức thi tuyển hai khối A và D1, không tổ chức thi khối B, V, H dù có tuyển các khối này. Do đó, thí sinh có nguyện vọng học tại trường phải xét tuyển nguyện vọng bổ sung tại các trường có tổ chức thi khác để xét trúng tuyển vào trường. Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội chỉ thi khối S, không thi khối A nên thí sinh có nguyện vọng học ĐH và CĐ phải dự thi khối này tại các trường có tổ chức thi khác để xét tuyển. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cũng cho biết không tổ chức thi khối B mà chỉ xét tuyển.

ThS Võ Văn Tuấn, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Văn Lang, lưu ý: “Dù trường không tổ chức thi nhưng các ngành khối H và V chỉ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của những thí sinh đã dự thi trong năm 2013 tại sáu trường: ĐH Kiến trúc TP.HCM, ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Mỹ thuật TP.HCM, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Mỹ thuật Công nghiệp”.

Thêm trường tổ chức thi, thêm khối A1 Năm 2013, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Bình Dương sẽ tổ chức thi tuyển cả ba đợt thay vì xét tuyển như mọi năm. Trường ĐH Xây dựng Miền Trung cũng tổ chức thi CĐ thay cho xét tuyển. Các trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, ĐH Ngân hàng TP.HCM, ĐH Tài chính-Marketing, ĐH Cần Thơ, ĐH Đồng Tháp, ĐH Tiền Giang, ĐH Xây dựng Hà Nội, Học viện Ngân hàng, Học viện Hàng không Việt Nam tuyển bổ sung thêm khối A1 (toán, vật lý, tiếng Anh).

