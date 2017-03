Tuyển sinh ĐH đợt 2: Nóng từ lúc hừng đông

Đến trường cùng sĩ tử



Hơn 4 giờ sáng, trên hầu khắp các tuyến đường dẫn đến các địa điểm thi trên địa bàn TP.HCM, nhiều TS, phụ huynh đã bắt đầu xuất phát cho ngày thi đầu tiên.



4 giờ 50 phút sáng, tại hội đồng thi trường THPT Nguyễn Trãi của ĐH Luật TP.HCM đã có hơn 20 thí sinh và phụ huynh tập trung trước cổng trường ăn sáng, xem lại các vật dụng mang theo, sẵn sàng cho một buổi thi. Mười phút sau, cũng tại hội đồng thi này, số lượng TS đến dự thi đông gấp nhiều lần, một số TS tranh thủ đọc lại bài trước khi thi.



5 giờ 35 phút sáng, đông đảo thí sinh đổ về dự thi tại hội đồng thi trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP.HCM. Lúc này ở đây, các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi, lực lượng công an, bảo vệ hội đồng thi bắt tay vào công việc phần luồng giao thông, đãm bảo thông thoáng trước hội đồng thi. Cùng thời điểm, nhiều thí sinh tranh thủ ôn lại bài trước khi bước vào phòng thi.







Tranh thủ từng phút ôn bài trước giờ G (ảnh chụp lúc 5 giờ 35 phút, trước hội đồng thi trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP.HCM). Ảnh: ANH PHÚ

Tình nguyện viên tại hội đồng thi ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (1 Võ Văn Ngân, Thủ Đức) giăng hàng phân luồng giao thông, giúp thí sinh, phụ huynh qua đường (ảnh chụp lúc 6 giờ 10 phút). Ảnh: ANH PHÚ



Áp lực lớn trong môn thi đầu

ANH PHÚ



5 giờ 55 phút sáng, tại cầu Sài Gòn, lượng phương tiện di chuyển theo hướng từ trung tâm thành phố ra Thủ đức, nơi có nhiều điểm thi đại học đợt 2 trật kín đường. Tận dụng từng phút ôn lại bài, nhiều thí sinh trong khi ngồi trên xe di chuyển tới điểm thi vẫn lấy tải liệu ôn để xem lại.6 giờ 10 phút sáng, hơn 100 tình nguyện viên tại hội đồng thi ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (1 Võ Văn Ngân, Thủ Đức) giăng hàng phân luồng giao thông, giúp thí sinh, phụ huynh qua đường. Lúc này, thí sinh, phụ huynh nườm nượp đổ về dự thi. Một số thí sinh chỉ mới tới TP.HCM được vài tiếng, chưa kịp tìm chỗ trọ nên mang theo cả hành lí để để trước phòng thi và dự thi luôn.6 giờ 25 phút sáng, tại hội đồng thi ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, thí sinh xếp hàng trước phòng thi chờ điểm danh, gọi tên để vào dự thi. Lúc này, các phụ huynh đang ngồi trong khu vực sân trường được yêu cầu ra khỏi vực hội đồng thi để tránh ảnh hưởng tới buổi thi.6 giờ 45 phút sáng, cổng hội đồng thi ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM khép lại. Một số thí sinh vẫn tiếp tục đổ về dự thi. Một số thí sinh, phụ huynh đi trễ không được gửi xe trong khu vực trường phải tìm khoảng không trống trước các quán cà phê ven đường để gửi.6 giờ 55 phút sáng, các tình nguyện viên trực trong khuôn viên trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM chuẩn bị sẵn xe máy để chở những thí sinh đi trễ từ cổng trường vào phòng thi, do khoảng cách từ cổng trường vào phòng thi là khá xa.7 giờ 15 phút sáng, tại hội đồng thi ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, khi chuông báo hiệu bắt đầu tính thời gian làm bài môn thi đầu tiên vang lên cũng là lúc các phụ huynh lo lắng, hồi hộp cùng thí sinh. “giờ giới nghiêm đã điểm”!Khoảng 10 phút sau, những phụ huynh tụ tập trước cổng trường tản ra tìm bóng mát, quán giải khát để ngồi chờ thí sinh. Lúc này lực lượng an ninh, bảo vễ được giăng kíp trước và trong hội đồng thi.Chung tình trạng, 8 giờ 10 phút sáng, tại khu vực làng đại học, lực lượng an ninh, tình nguyện viên, bảo vệ lập chốt chặn xe tải, ô tô trên 4 chỗ tại tất cả các con đường dẫn đến các điểm thi. Nhiều vật dụng hàng ngày như ghế, bàn, dù, xe đạp… thậm chí cả xe máy được lực lượng an ninh dùng làm công cụ phân luồng giao thông, ngăn cản các phương tiện giao thông lớn.Với quan niệm “đầu có xuôi đuôi mới lọt”, nhiều TS, phụ huynh tỏ ra lo lắng trong buổi thi đầu tiên này.Có mặt lúc hơn 5 giờ sáng tại Hội đồng thi ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP.HCM (quận 1), chú Nguyễn Văn Việt (bố của thí sinh Nguyễn Thu Hoa dự thi khối C vào khoa Giáo dục của trường) tâm sự: “Cả đêm qua hai bố con tôi hồi hộp, không ngủ được nên mới hơn 4 giờ hai bố con đã thuê xe ôm tới đây luôn, sợ đi trễ, kẹt xe. Đây là môn thi đầu, rất quan trọng. Cầu trời cho con bé sáng nay làm bài thi tốt để thoải mái làm những môn sau”. Chú Việt cũng cho biết, đây là năm thứ hai Hoa dự thi ĐH. Năm trước, do Hoa quá lo lắng nên ở môn thi đầu tiên (môn Ngữ Văn) làm chỉ được 2,5 điểm, ảnh hưởng các môn thi sau, khiến Hoa không thể vượt qua kì thi trong lần đầu dự thi.Chung tâm trạng, cô Lê Thị Hồng Mến (quê ở Vĩnh Hưng, Long An đưa thí sinh Trần Hồng Chuyên dự thi vào trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) chia sẻ, đây là lần đầu tiên cô đưa con dự thi ĐH. “Lên đây thấy nhiều phụ huynh thấp thỏm chờ con ngoài cổng trường khiến mình cũng hồi hộp lây. Cả tháng nay nghĩ đến ngày ngồi ngoài cổng chờ con thi thế này là tôi lại không ngủ được. Thương nó quá chừng, đêm qua tôi bảo con bé ngủ một chút để hôm nay có sức làm bài mà nó không chịu. Con bé nói là đọc lại mấy cái công thức để sáng nay làm bài… Lúc nãy thấy bước vào phòng thi với điệu bộ mệt mỏi tôi muốn rớt nước mắt. Không biết giờ này con bé có làm được bài không nữa” – Chị Mến lo lắng.