Tuyển sinh ĐH-CĐ 2011: Đông chưa hẳn vui

Vì thế, ngay trước hai đợt thi vừa qua, các trường đại học có thi tuyển đều đã tìm mọi cách để bảo đảm phòng thi cho tất cả TS, dù biết gánh nặng chi phí hoàn toàn không nhẹ chút nào.



Ông Trần Khắc Thạc, cán bộ phụ trách tuyển sinh của Trường Đại học Thủy lợi, cho biết giá thuê mỗi phòng thi vừa qua là 350.000 đồng/phòng, tăng khoảng 30% so với năm 2010. Với 13 điểm thi, năm nay, Trường Đại học Thủy lợi phải chi trên 150 triệu đồng chỉ riêng cho khoản tiền phòng thi.



Thêm vào đó, giá in sao đề thi cũng tăng từ 11.000 đồng/bộ năm ngoái lên 14.500 đồng/bộ. Như vậy, chỉ riêng tiền đề thi cho TS dự thi, Trường Đại học Thủy lợi đã chi hơn 180 triệu đồng, chưa kể các chi phí văn phòng phẩm khác cũng đều tăng tới 30% - 40%.



Ông Dương Văn Sao, Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn, cho biết năm 2010, trường này lỗ khoảng 700 triệu đồng sau mùa tuyển sinh, năm nay chưa tổng kết nhưng chắc chắn chẳng thấp hơn. Theo tính toán của ông Sao, trường chỉ thu được của mỗi TS 67.000 đồng nhưng tiền thuê phòng đã mất khoảng 250.000 đồng/phòng, cộng thêm tiền mua đề, tiền thuê giám thị chấm thi (từ 12.000 đồng đến 15.000 đồng/bài). Năm nay, Trường Đại học Công đoàn có tới 4.000 TS dự thi nhờ để xét tuyển vào trường khác và chỉ riêng việc tổ chức thi cho số TS này, trường sẽ lỗ khoảng vài trăm triệu đồng.



Với Trường Đại học Y Hà Nội, việc tăng gần 3.000 hồ sơ đăng ký dự thi so với năm trước cũng khiến ban tuyển sinh nhà trường đau đầu. Hồ sơ đăng ký dự thi tăng kéo theo số điểm thi của trường tăng lên thành 26, trong khi năm ngoái chưa tới 20 điểm. Ông Nguyễn Hữu Tú, phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết ngoài giá thuê phòng tăng, trường còn phải chịu mức phí lớn để bù cho tiền thù lao giám thị coi thi, chấm thi. Kỳ thi năm 2010, mức chi cho giám thị coi thi là 300.000 đồng/người/đợt thi nhưng năm nay có nhiều trường đã phải trả lên 500.000 đồng/người/đợt thi.



Nhiều trường và nhiều ngành học đang lo vì không biết có tuyển đủ sinh viên để đào tạo theo kế hoạch hay không. Thế nhưng, có đông TS dự thi thì cũng chưa hẳn đã là vui. Bởi thế, hiệu trưởng của một trường đại học nói rằng họ chỉ mừng khi Bộ GD-ĐT cải tiến mạnh mẽ việc thi cử hay ít ra là giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các trường. Vấn đề rất đáng để suy nghĩ.





Theo Hoàng Lan (NLĐ)