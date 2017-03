Tuyển sinh ĐH-CĐ 2011: Ít thí sinh đạt điểm cao

Chưa rõ giải pháp hạn chế sai sót trong in, sao đề Theo ông Ngô Kim Khôi, hiện có 25 cơ sở in, sao đề thi trong cả nước. Bộ đã có quy định cách ly hoàn toàn với cán bộ in, sao đề để đảm bảo tuyệt đối bí mật. Cơ sở in, sao phải thiết kế thành ba phòng độc lập, có sự giám sát của công an, an ninh. Về mặt kỹ thuật: máy in, photocopy phải đảm bảo kỹ thuật, nếu máy hỏng thì phải đưa máy mới vào. Tuy nhiên, ông Khôi thừa nhận trong 10 năm thực hiện “ba chung”, lượng TS dự thi đã tăng rất nhiều nhưng cơ sở in, sao đề thì không tăng. “Có trường phải in, sao đề cho 10 trường khác. In, sao nhiều như vậy thì việc sai sót về sự cố kỹ thuật là không tránh khỏi” - ông Khôi nói. B.PHƯỢNG Kiến nghị lùi thời gian bắt đầu làm bài thi trắc nghiệm Chiều 10-7, tại buổi tổng kết công tác coi thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011 tại cụm thi Vinh (Nghệ An), PGS-TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh, Chủ tịch Hội đồng coi thi liên trường cụm thi Vinh, kiến nghị kỳ thi ĐH, CĐ những năm tới nên đưa thi tự luận vào buổi sáng, thi trắc nghiệm vào buổi chiều. Thời gian làm bài trắc nghiệm ít hơn tự luận nên lùi thời gian làm bài muộn hơn sẽ giúp TS có thời gian nghỉ trưa và tâm lý làm bài tốt hơn. Đ.LAM Gây rối cán bộ, bị đình chỉ thi Trong môn thi cuối tại điểm thi Trường THCS Phú Mỹ, Huế, một TS thi khối B đã bị đình chỉ thi do gây rối với cán bộ coi thi. Sau khi cán bộ coi thi phát đề, theo quy định, TS phải úp đề thi xuống nhưng TS này không làm theo. Sau đó, thông thường các TS phải xác nhận mã đề thi trên biên bản nhưng TS này cũng không làm. Không dừng lại đó, TS này còn cười đùa, trêu trọc cán bộ coi thi. Đến khi giám thị lấy lại biên bản xác nhận, TS này còn giằng co với giám thị và bị giám sát bắt lại. M.PHƯƠNG Vi phạm quy chế: TS tăng, cán bộ giảm Tổng kết hai đợt thi có 326 TS vi phạm bị xử lý, trong đó khiển trách 69, cảnh cáo 17, đình chỉ 240. Năm 2010 có 256 TS vi phạm bị xử lý kỷ luật. Sáu cán bộ tham gia công tác tuyển sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó cảnh cáo một và đình chỉ năm. Năm 2010 có chín cán bộ bị kỷ luật. Kết thúc hai đợt tuyển sinh, có 30 TS khuyết tật được đặc cách vào các trường ĐH trên toàn quốc.