Tuyển sinh lớp 10: Công bố điểm chuẩn chậm nhất ngày 14-7

Nghệ An: Hơn 40.300 HS thi tuyển vào lớp 10 Theo Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, kỳ thi vào lớp 10 năm học 2012-2013 diễn ra trong hai ngày 23 và 24-6 với ba môn thi: Toán, Ngữ văn và Lịch sử. So với năm trước, năm nay số HS đăng ký dự thi giảm tới gần 6.000 thí sinh. Nguyên nhân số HS đăng ký dự thi giảm do tổng số HS tốt nghiệp THCS giảm so với năm trước. Đồng thời, năm nay hàng ngàn em ở các huyện miền núi tỉnh Nghệ An không thi vào lớp 10 do hoàn cảnh gia đình khó khăn và các em lo sợ học cao cũng khó kiếm việc làm nên chuyển sang đăng ký học nghề. ĐẮC LAM