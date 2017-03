Tuyển sinh lớp 10: TP.HCM 300 thí sinh thi muộn 70 phút

Ngày đầu tiên thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM, 316 thí sinh lớp 10 thường bỏ thi, 84 thí sinh chuyên bỏ thi, không có thí sinh vi phạm quy chế. Buổi thi môn ngoại ngữ, giờ làm bài bắt đầu tính là 14 giờ 30. Tuy nhiên, tại hội đồng thi THCS Bông Sao A, quận 8 (có 300 thí sinh dự thi) bắt đầu thi môn ngoại ngữ được tính từ 15 giờ 40, tức là muộn hơn các thí sinh khác 70 phút. Lý giải sự cố này, ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết: Giám thị 1 khi bóc đề thi phát cho thí sinh phát hiện đề thi các trang bị in trùng lắp một nội dung nên báo cáo chủ tịch hội đồng cho niêm phong và báo cho lãnh đạo Phòng Giáo dục quận 8. Phòng Giáo dục quận 8 tiến hành cho sao in đề thi tại UBND quận có sự giám sát chặt chẽ của công an, đề thi vẫn đảm bảo mật tuyệt đối. 300 thí sinh này vẫn làm bài thi trong 60 phút.

Đề văn hơi quá sức

Theo ghi nhận của phóng viên tại hội đồng thi THCS Nguyễn Du (Gò Vấp), thí sinh dự thi rất vui vẻ với đề thi văn và ngoại ngữ. Một nam thí sinh điểm thi này cho biết đề thi văn câu số 3: “Thể hiện mình là một nhu cầu của lứa tuổi học sinh. Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 01 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về cách thể hiện bản thân trong môi trường học đường” rất thoáng, chúng em được viết lên những suy nghĩ của mình, mà cũng lo không biết suy nghĩ về nhu cầu bản thân mình đúng không nữa. Một số phụ huynh sau khi đọc đề thi môn văn cho rằng người ra đề viết câu cụt, tối nghĩa khiến con họ lúng túng trong suy nghĩ.

Thí sinh vui vẻ sau giờ thi môn văn tại Hội đồng THCS Trần Văn Ơn, quận 1.

Đề mở để phân hóa giỏi, dở

Trao đổi về đề thi môn văn, thầy Nguyễn Đức Hùng, giáo viên dạy văn Trung tâm Luyện thi ĐH và bồi dưỡng văn hóa Vĩnh Viễn, nhận xét: Để đánh giá học sinh thì câu 3 là câu tương đối mở, học sinh có khả năng diễn đạt, lập luận chặt chẽ mới hưởng trọn 3 điểm. “Tôi nghĩ đề văn ra theo kiểu mở để học sinh tự do sáng tạo thì cần tôn trọng sự tự do sáng tạo của các em, dưới dạng bài nghị luận này đáp án cũng cần mở khi các em có những suy nghĩ, định hướng đúng đắn” - thầy Hùng chia sẻ.

Câu 4 chiếm 5 điểm, các em chỉ cần nắm nội dung tác phẩm, hiểu được yêu cầu đề bài: “Cảm nhận về vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên trong đoạn trích truyện Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long” là đạt điểm tối đa.

Trao đổi với báo chí, ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, nhận định: Kỳ thi mang tính chất sắp xếp chỗ học cho con em nhân dân TP.HCM, đồng thời tuyển chọn những học sinh giỏi vào các trường THPT danh tiếng. Đòi hỏi yêu cầu của đề thi tương đối cao, những câu hỏi dạng mở để học sinh sáng tạo và giám khảo chấm thi sẽ tôn trọng những suy nghĩ mới, độc đáo và sẵn sàng cho điểm tối đa với những bài văn nghị luận hấp dẫn, mang tính thuyết phục cao.

Hơn 56.000 học sinh tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM có 56.053 học sinh THCS bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, tăng hơn năm ngoái 2.000 thí sinh. Chỉ tiêu tuyển sinh vào công lập hệ thường là 47.368 và hệ chuyên là 720. Như vậy, hơn 14% học sinh bị loại sẽ học tại các trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên và các trường trung cấp chuyên nghiệp, 85,79% thí sinh được tuyển vào lớp 10 công lập. Các quận, huyện như quận 2, quận 9, quận Thủ Đức, huyện Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ, Hóc Môn xét tuyển vào các trường THPT trên địa bàn như trước đây. Dự kiến ngày 17-7, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ công bố kết quả tuyển sinh. H.LỘC

QUỐC VIỆT