Tuyển sinh vào lớp 6 tại TP.HCM

Thi tuyển vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa Năm học 2014-2015, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển 360 học sinh vào lớp 6 với hình thức thi tuyển. Thí sinh dự thi ba môn: Tiếng Việt (sáng 29-6, thi 90 phút); tiếng Anh (chiều 29-6, thi 60 phút) và Toán (sáng 30-6, thi 90 phút) Đối tượng dự tuyển là học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại TP.HCM và có học lực môn năm của năm học lớp 5 hai môn tiếng Việt và Toán đạt loại giỏi. Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (theo giấy khai sinh hợp lệ). Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước. Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định. Hồ sơ dự tuyển gồm: Đơn xin dự tuyển (theo mẫu do trường phát hành từ 7 giờ ngày 6-6); bản sao hợp lệ học bạ lớp 5 (có ghi kết quả xếp loại); hai ảnh 3cm x 4cm (ảnh chụp không quá một năm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, phía sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh). Hồ sơ này không được trả lại. Thời hạn nộp hồ sơ: Học sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa từ ngày 11-6 đến ngày 14-6. Học sinh nhận phiếu báo danh tại trường từ ngày 24-6 đến ngày 26-6. Điều kiện trúng tuyển: Điểm xét tuyển là tổng số điểm của ba môn: Tiếng Việt, tiếng Anh và Toán (điểm các bài thi đều tính hệ số 1). Thủ tục nhập học: Kết quả điểm số và điểm chuẩn sẽ được công bố vào ngày 7-7 tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Học sinh trúng tuyển phải nộp đủ hồ sơ nhập học gồm: Học bạ cấp tiểu học (bản chính); bản sao giấy khai sinh hợp lệ. Thời gian nộp hồ sơ nhập học: Từ ngày 8-7 đến 16 giờ ngày 12-7. Sau thời gian này, học sinh không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển. Lưu ý, nếu sau khi nộp đủ hồ sơ nhập học, trường phát hiện có sai sót so với các quy định trên đây hoặc không đủ điều kiện dự thi thì thí sinh sẽ bị loại khỏi danh sách học sinh của trường. Những học sinh không trúng tuyển vào trường vẫn được xét tuyển vào lớp 6 theo quy định của Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận, huyện. Phúc khảo: Học sinh nộp đơn xin phúc khảo điểm bài thi tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa từ 8 giờ ngày 8-7 đến 16 giờ ngày 10-7.