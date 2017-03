Tuyên truyền đồng thuận đưa trẻ HIV/AIDS đến trường

Trước thực trạng 15 trẻ ở Trung tâm Mai Hòa (huyện Củ Chi, TP.HCM) bị phụ huynh học sinh phản đối không cho học chung tại Trường tiểu học An Nhơn Đông (xã An Nhơn Tây), sáng 21-10, Ủy ban Phòng chống AIDS TP.HCM tổ chức hội nghị truyền thông cập nhật thông tin về HIV/AIDS dành cho cán bộ, đảng viên xã An Nhơn Tây (Củ Chi).

Tại hội nghị, tiến sĩ-bác sĩ Lê Trường Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Phòng chống AIDS cho biết những băn khoăn, lo lắng của phụ huynh là chính đáng. Tuy nhiên, đó là do phụ huynh chưa có đầy đủ thông tin.

Bác sĩ Giang cũng cho rằng cách tốt nhất để quản lý HIV/AIDS là giáo dục, khuyến khích người bệnh không lây cho người khác. Tại TP.HCM, có ít nhất 2.000 trẻ HIV/AIDS sinh sống. Tại Trung tâm Mai Hòa chỉ có khoảng 20 em và Trung tâm Tam Bình cũng chỉ có hơn 100 em. Phòng bệnh HIV/AIDS cho những trẻ học chung trường có trẻ HIV/AIDS dễ hơn nhiều so với những trẻ bị lây nhiễm từ cha mẹ. Toàn thành phố sẽ thực hiện chương trình phòng thủ tất cả dịch bệnh trong trường học, kể cả HIV/AIDS trong năm nay.

Ông Bùi Công Tạng (ấp Gót Chàng) đặt thẳng vấn đề: “Được bác sĩ Giang tư vấn thì bà con hiểu. Nhưng tôi cũng ngán khi cho con học chung với trẻ nhiễm HIV/AIDS. Tụi con nít chơi, lỡ đâm nhau đổ máu, lây bệnh thì ai chịu trách nhiệm?”.

“Các cháu nhiễm HIV/AIDS ý thức rất rõ về căn bệnh của mình. Tôi tin rằng ở trẻ HIV/AIDS không bao giờ xảy ra chuyện đánh nhau, nghịch ngợm. Còn nguy cơ ngẫu nhiên là khó xảy ra. Nhà nước có đủ biện pháp can thiệp lây nhiễm một cách an toàn tuyệt đối” - bác sĩ Giang nhấn mạnh.

Sau khi nghe bác sĩ Giang giảng giải, Chủ tịch UBND xã An Nhơn Tây Hồ Văn Quân hứa: “Chúng tôi sẽ làm tốt và thực hiện truyền thông đi vào chiều sâu”.