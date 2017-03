Vài chuyện hậu trường giảm tải sách giáo khoa

Chủ biên không đồng tình, người cắt cứ cắt! . Dư luận có quá nhiều băn khoăn về các nội dung giảm tải, chẳng hạn địa lý và lịch sử bị cắt giảm khá nhiều so với môn khác, chưa kể hàng loạt điều bất ổn khác trong việc cắt xén SGK theo kiểu “giảm chữ, giảm trang”, gây khó khăn cho thầy và trò. Ở góc độ nhà làm SGK, ông nhận định thế nào? + ÔngNgô Trần Ái: Hệ thống chương trình SGK luôn mang tính kết nối lôgic với nhau giữa các bài học, môn học và cấp, lớp. Do đó việc “giảm tải” phải đặt trên việc xem xét lại cả hệ thống chương trình chứ không đơn giản chỉ là cắt cơ học, vụn vặt từng bài, sẽ gây hổng kiến thức cho học sinh ở những phần học khác. Chỉ xin vài ví dụ: Ở Chương II của Hình học 10, tài liệu giảm tải đề nghị không dạy Xoắn 1 mà chỉ giới thiệu bảng lượng giác của các góc đặc biệt nên học sinh không tính được hàm số lượng giác của các góc trên 90o ở các phần sau đó. Có tình trạng hội đồng đề nghị giảm tải nhưng chủ biên lại đề nghị bảo lưu. Đoạn trích Sau phút chia ly của Chinh phụ ngâm ở Ngữ văn 7 được đưa vào phần giảm tải vì lý do khó dạy nhưng chủ biên và không ít giáo viên lại cho rằng không hẳn thế. Điều quan trọng hơn, SGK môn Ngữ văn viết theo hướng tích hợp, các phân môn phải phục vụ lẫn nhau. Trong lúc học Sau phút chia ly ở phần văn học thì Tiếng Việt dạy điệp ngữ mà đoạn trích Sau phút chia ly được mọi người thừa nhận là văn bản vận dụng thành công nhất thủ pháp tu từ điệp ngữ, không chỉ trong Chinh phụ ngâm mà có thể nói, trong toàn bộ lịch sử văn học dân tộc. Tại sao lại bỏ lỡ “cơ hội vàng” đó để thực hiện hướng tích hợp? Chưa hết, chương trình còn yêu cầu cho học sinh biết - dù là sơ bộ - các thể thơ, trong đó có thể song thất lục bát. Đoạn trích nói trên cũng là ngữ liệu duy nhất ở Ngữ văn 7 viết theo thể song thất lục bát. Vậy gác đoạn trích đó ra ngoài, khi giới thiệu thể song thất lục bát, giáo viên lấy gì làm ngữ liệu? . Nghĩa là ông muốn chỉ ra tình trạng có cắt nhưng cắt chưa trúng chỗ? Lo giảm “lượng” chứ không chú ý vấn đề “chất”… + Đã có ý kiến cho rằng môn toán có thể bớt 30% và chỉ cần dạy những gì cần cho cuộc sống. Tôi cho đó là ý kiến thiếu thận trọng. Vấn đề không phải là bớt bao nhiêu phần trăm mà là bớt có “trúng” hay không, đó mới là cái khó. Còn cái gì là “cần” đối với mỗi bộ môn là cả một câu chuyện dài, đặc biệt với những môn có tính chất “công cụ” như toán học. Trên đại thể, trong điều kiện hiện nay, bớt nội dung dạy trực tiếp trên lớp là chính, song nói thế không loại trừ một vài trường hợp có thể nên thêm. Chẳng hạn, SGK Giải tích 12 - chuẩn vì không có phần dạy tìm điểm uốn, quãng lồi, quãng lõm nên học sinh cũng không thể vẽ được thật chuẩn xác đồ thị hàm bậc ba có đạo hàm vô nghiệm.