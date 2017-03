Vẫn chưa gút số phận trường trăm tuổi ở Cần Thơ

Ngày 16-3, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội thảo dự án Trường THPT Châu Văn Liêm - ngôi trường được người Pháp xây dựng từ năm 1917, tức còn một năm nữa (năm 2017) trường này sẽ tròn một trăm tuổi. Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo TP nhiều thời kỳ, cựu giáo viên và cựu học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm và các cơ quan, ban ngành liên quan.



Một dãy phòng học của Trường THPT Châu Văn Liêm, phía cổng chính đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, được cho là còn giữ nguyên hình ảnh cách nay 99 năm. Ảnh: N.NAM

Theo đó, có hai luồng quan điểm đưa ra tại hội thảo. Một luồng ủng hộ phương án xây mới trường nhưng bảo tồn một dãy phòng. Ông Nguyễn Kỳ Nam - Viện trưởng Viện Kiến trúc TP Cần Thơ, cũng là cựu học sinh của trường này cho rằng về mặt tình cảm thì học sinh nào cũng muốn lưu giữ lại hình ảnh của bao thế hệ thầy cô và học trò của trường mình trong một trăm năm qua. Tuy nhiên, về lý thì đây là một ngôi trường để dạy học thì xét về công năng nó không đảm bảo các tiêu chí đạt trường chuẩn quốc gia (cơ sở vật chất). “Tôi chọn phương án giữ lại để trùng tu một khối được xây dựng từ năm 1917, còn lại xây mới hoàn toàn đạt chuẩn trường quốc gia với kiến trúc tương xứng với khu nhà cũ” - ông Nam nói.





Cổng trường chính khi xây trường nhìn từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh vào nhưng hiện nay, học sinh và thầy cô vào trường từ cổng sau phía đường Ngô Quyền. Ảnh: N.NAM

Ông Trần Phước Thuấn - đại diện phụ huynh của trường, từng có hai con học tại trường này cho biết phụ huynh có con học ở đây vừa mừng vừa lo. Mừng vì con mình được học ở ngôi trường có chất lượng giảng dạy tốt nhất nhưng lo vì không biết khi nào tai nạn xảy ra với con mình do trường đã xuống cấp nhiều chỗ. Nhiều khu vực trường đã đóng cửa không cho học sinh lại gần để đảm bảo an toàn. “Cá nhân tôi mong muốn trường có cơ sở vật chất đảm bảo an toàn cho các cháu và gia đình an tâm học hành. Còn nếu giữ lại thì tôi cho là khu hiệu bộ còn tốt và ít chịu áp lực về số lượng người sử dụng thì có thể bảo tồn” - ông Thuấn nêu ý kiến.



Luồng ý kiến thứ hai cho rằng dù biết là trường có những giá trị tinh thần với nhiều thế hệ học sinh, người dân Cần Thơ nhưng vì là môi trường giáo dục phải đảm bảo an toàn nên cần được xây mới. Tất nhiên, để mỗi người khi đi qua trường cũ đều nhận ra ngôi trường của mình thì nên chọn phương án xây mới theo kiến trúc cũ. Do người Pháp đã có văn bản thông báo trường hết niên hạn sử dụng gần 30 năm nay mà cứ cố sử dụng nếu có tai nạn gì xảy ra thì ai chịu trách nhiệm? “Giữ gìn hồn cốt cũ ai cũng muốn nhưng hồn cốt ấy không đảm bảo an toàn thì có nên giữ lại hay không” - ông Quách Thanh Triệu, Phó Giám đốc Đài PTTH Cần Thơ, nêu ý kiến.



Hành lang của một dãy phòng học tại Trường THPT Châu Văn Liêm. Ảnh: N.NAM

Hơn một năm trước, UBND TP đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trường này với chi phí gần 100 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi thông tin xây mới trường đưa ra đã có nhiều ý kiến cho rằng cần giữ lại hồn cốt của trường hoặc cần bảo tồn vì những công trình tồn tại cả trăm năm không nhiều… Sau đó, UBND TP đã tạm dừng dự án này để nghe ý kiến của các ngành.