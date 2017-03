Vận động giúp trẻ nhỏ học tốt hơn?

“Chơi thể thao và hoạt động thể chất vốn được biết đến là những liều thuốc tốt nhất cho sức khỏe trẻ nhỏ, nhưng liệu chúng còn có thể đem lại những cải thiện về mặt tư duy hay không?” đã trở thành một chủ đề được tranh luận quyết liệt ở các trường học tại Mỹ , nơi đang có ý định cắt giảm thời lượng hoạt động thể chất nhằm dành nhiều thời gian hơn cho kiểm tra và học tập.



“Sự tồn tại sợi dây liên kết giữa vận động thể chất và sức khỏe là điều không phải bàn cãi, nhưng còn có một lí do nữa để chúng ta tiếp tục dành một lượng thời gian nhất định cho giáo dục thể chất, nghỉ giải lao và những hoạt động thể thao khác trong trường học”, một chuyên gia khẳng định.









Theo Dân trí



Amika Singh, ĐH VU University Medical Center (Amsterdam), người đang theo đuổi dự án nghiên cứu về vấn đề này, đưa ra lời khuyên: “Gia đình và nhà trường nên dành ưu tiên cho cả việc học văn hóa lẫn hoạt động thể chất. Đó đơn giản có thể là đứng lên làm một vài động tác cứ sau mỗi 30 phút học, hay đi đến trường bằng xe đạp, bất cứ thứ gì bạn nghĩ đến, không đơn thuần chỉ là những bài tập thể dục cơ bản”.Singh cùng các đồng nghiệp của cô đã làm một cuộc khảo sát trên 14 đối tượng nhằm so sánh vận động của trẻ nhỏ tác động thế nào đến kết quả học tập các môn Toán, ngôn ngữ, tư duy logic, và trí nhớ.Các đối tượng được chia ra làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm 10 đứa trẻ được giám sát bằng cách hỏi phụ huynh, giáo viên hoặc chính những đứa trẻ ấy bình thường chúng vận động ra sao, sau đấy các nhà nghiên cứu sẽ theo dõi từ vài tháng cho đến vài năm để đánh giá mức độ biểu hiện của chúng trong học tập.Tiếp theo, 4 đối tượng còn lại sẽ được tham gia vào một lớp giáo dục thể chất và nhiều hoạt động thể dục thể thao khác. Kết quả học tập của nhóm này sau đó sẽ được so sánh với nhóm thứ nhất, những người không dành thời gian vận động.Báo cáo cho thấy mặc dù những đứa trẻ tham gia thể thao không nhận ra sự tồn tại mối liên hệ giữa việc vận động và khả năng học tập, nhưng khi các chuyên gia nghiên cứu về thời gian dành cho hoạt động thể chất, họ đã phát hiện ra, những đứa trẻ dành nhiều thời gian hơn cho vận động, cũng biểu hiện xuất sắc hơn ở trường học. Cụ thể, 3 trong 4 đứa trẻ (nhóm thứ hai) tham gia vào lớp giáo dục thể chất đạt điểm số cao hơn ở các môn Toán, ngữ pháp và tư duy logic, đồng thời cao hơn những đứa trẻ không tham gia vào lớp học này (tức nhóm thứ nhất.)Một báo cáo khác từ Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine cũng chỉ ra rằng những đứa trẻ vận động trung bình 90 phút mỗi tuần đạt kết quả tốt hơn trong các bài kiểm tra đánh vần, ngữ pháp và toán, cùng với đó giữ được cân nặng hợp lý trong suốt 3 năm tiếp theo.Điều này có thể được lý giải: những đứa trẻ có biểu hiện tốt hơn cũng như tập trung cao hơn khi chúng được vận động đầy đủ, vì hoạt động thể thao giúp cho lượng máu lên não tốt hơn, đồng thời tâm trạng thoải mái hơn, từ đó có những biểu hiện vượt bậc về tư duy và cảm xúc.Chúng ta ai cũng đều mong muốn một nền giáo dục tốt nhất cho trẻ nhỏ. Thay vì nhồi nhét kiến thức, học thêm tràn lan từ cấp 1, phải chăng 90 phút vận động, vui chơi thực sự mỗi tuần là liều thuốc mà bấy lâu nay chúng ta tìm kiếm? Có một điều chắc chắn rằng, trẻ em cần được sống đúng với lứa tuổi của chính mình, và phụ huynh cần là những người nhận thức ý nghĩa của chân lí ấy rõ hơn ai hết.