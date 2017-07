Vấn nạn thiếu giáo viên cho năm học mới

Những ngày qua các quận, huyện từ nội thành đến ngoại thành đều ráo riết tuyển giáo viên (GV), nhân viên cho các cấp học thông qua hình thức xét tuyển.

Nội, ngoại thành đều “săn” giáo viên

Những nơi có nhu cầu tuyển nhiều nhất vẫn là Bình Tân, Bình Chánh, Gò Vấp, Tân Phú... với số lượng cần tuyển khoảng 200-300 GV. Đây là những địa bàn đông dân nhập cư, hằng năm có số lượng học sinh (HS) tăng mạnh nhất.

Do nguồn tuyển hạn chế nên thay vì chỉ tuyển dụng ứng viên có hộ khẩu TP như trước đây, nhiều quận, huyện ngoại thành đã mở rộng đối tượng tuyển dụng có KT3 nhưng vẫn không đủ. Thiếu nhiều nhất là quận Bình Tân, cần khoảng 400 GV. Tiếp đó là huyện Bình Chánh cũng đang tuyển 261 GV, quận Tân Phú 211 GV…

Ngay quận trung tâm TP như quận 1 cũng đang thiếu đến 206 GV từ mầm non đến THCS. Quận 8 thì cần tới 253 GV mới đáp ứng được việc giảng dạy cho năm học mới.

Hiệu trưởng một trường mầm non tại quận 1 cho hay hầu như năm nào trường cũng loay hoay với việc thiếu GV. “Năm rồi không tuyển được GV nên buộc lòng quận phải hợp đồng lại với những GV đã nghỉ hưu. Công việc chăm trẻ mầm non vất vả và nhiều áp lực, thiếu GV, có khi cả ban giám hiệu cũng phải xắn tay vào phụ với các cô mới xuể” - vị này nói.

Riêng với khối THPT, giáo dục thường xuyên, TP cũng đang cần tuyển 420 GV, nhân viên. Theo ông Nguyễn Huỳnh Long, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD&ĐT TP, số hồ sơ nộp hiện giờ đã lên tới 1.400 hồ sơ nhưng lại tập trung chủ yếu ở các môn toán, lý, hóa trong khi những môn như mỹ thuật, âm nhạc, công nghệ, tiếng Anh tỉ lệ đăng ký lại không nhiều.



Tuyển đủ giáo viên mầm non là vấn đề nan giải nhất của TP.HCM. Ảnh minh họa: PHẠM ANH

Tuyển hoài mà vẫn thiếu

Tình trạng thiếu GV kéo dài, theo lý giải của Sở GD&ĐT, đầu tiên là thu nhập thấp và chế độ đãi ngộ chưa đủ để GV gắn bó với công việc, khó thu hút nhân lực lâu dài. Tiếp đó là đầu vào của các trường trung cấp, cao đẳng, đại học sư phạm còn hạn chế, mỗi năm có khoảng 2.600 sinh viên sư phạm tốt nghiệp từ hệ trung cấp đến đại học, trong đó chừng 30% có hộ khẩu TP. Như vậy, TP có tuyển hết số lượng sinh viên được đào tạo cũng vẫn không đủ.

Cấp học thiếu nhiều và khó tuyển GV nhất hiện nay tại TP là mầm non. Sở cũng dự báo đến năm 2020, khi số lượng trường mầm non lên tới con số gần 2.000 trường thì số GV cũng sẽ phải tăng gấp đôi so với năm 2017. Tiếp đó là thiếu GV tiếng Anh ở bậc tiểu học và THCS.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học của Sở GD&ĐT TP, cho biết nhiều năm nay dù đã cố gắng nhưng chưa thể đảm bảo số lượng theo quy định của Bộ GD&ĐT. Đã vậy nhiều GV giỏi ở các trường công lập lại đang có khuynh hướng chuyển sang trường ngoài công lập hoặc ngành nghề khác. “Nếu cứ tiếp tình trạng này, việc đảm bảo đủ GV tiếng Anh để đẩy mạnh việc nâng cao năng lực tiếng Anh cho HS và nhất là chuẩn bị cho triển khai chương trình giáo dục phổ thông tổng thể sắp tới sẽ rất khó khăn” - ông Vinh lo lắng.

Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP, cho biết: “Thời gian qua Sở đã tập trung xây dựng chế độ, chính sách để trình UBND TP về chăm lo cho khối mầm non trước để giữ chân GV và thu hút nhân lực. Sắp tới Sở sẽ tiếp tục đề xuất những chính sách cụ thể để chăm lo cho GV tiểu học” - ông Nam nói.