Văn, sinh: Dễ - bỏ thi: 6.646 thí sinh

BÊN LỀ Tại các điểm thi có đông thí sinh đồng bào dân tộc hai huyện A Lưới, Nam Đông ở Thừa Thiên-Huế, rất nhiều phụ huynh tập trung trước cổng trường, gây kẹt xe và lộn xộn. Lực lượng an ninh đã kịp thời giải tán đám đông, yêu cầu dạt ra cách xa địa điểm thi. Trong ngày thi đầu tiên, tại Hội đồng thi Trường Đặng Văn Ngữ, xe quảng cáo biểu diễn ca nhạc ngang nhiên gây ồn ào đã bị lực lượng an ninh áp giải, xử lý. Các điểm thi tại Đà Nẵng cảnh sát giao thông, kết hợp cùng với công an khu vực đã chặn tất cả những người không có nhiệm vụ thâm nhập vào khu vực phòng thi cách 100 m nên tình trạng ném “phao” và leo rào như mọi năm giảm hẳn.