Vắng lặng chờ Những điều cần biết…

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, do thí sinh chưa có trong tay quyển Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011 nên các điểm nhận hồ sơ đều vắng bóng thí sinh.

Đối với các trường, việc quyển Những điều cần biết… cũng giống như quyết định cuối cùng của Bộ về ngành tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh. Đối với hàng triệu thí sinh trên cả nước, quyển sách này là cẩm nang giúp các em hiểu rõ những quy định tuyển sinh. Lẽ ra tài liệu này phải được phát hành trước thời hạn nộp hồ sơ nhưng lâu nay năm nào Bộ cũng phát hành trễ. (Năm 2010, nhận hồ sơ từ ngày 10-3 nhưng sách phát hành ngày 12-3, năm 2009 phát hành ngày 10-3, năm 2008 phát hành ngày 16-3, năm 2007 phát hành ngày 18-3…).

Bà Tạ Song Hà, Phó Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở GD&ĐT TP Hà Nội, cho biết: “Đến 14 giờ ngày 14-3, Sở mới nhận được quyển Những điều cần biết… Đến thời điểm này, Hà Nội chưa nhận được hồ sơ nào của thí sinh”.

Giám thị Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM) hướng dẫn cách ghi hồ sơ đăng ký dự thi ĐH năm 2011 cho học sinh lớp 12A1. (Ảnh chụp chiều 14-3). Ảnh: QD

Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Sở GD&ĐT Cần Thơ, cho hay: “Từ ngày 15-3, chúng tôi mới triển khai hướng dẫn các trường về công tác tuyển sinh 2011. Năm nay, mọi thứ đều mới nên tốt nhất là phải chờ thông tin chính thức từ Bộ, sau đó sẽ tổ chức thu nhận hồ sơ của thí sinh”.

Tại TP.HCM, theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT, các trường sẽ nhận hồ sơ đăng ký dự thi theo từng lớp để không làm ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Bà Huỳnh Thị Liễu, giám thị Trường THPT Lê Quý Đôn, trường phải đợi Những điều cần biết… phát hành mới biết được có những khoản nào, mục nào thay đổi so với năm ngoái, khi đó sẽ tư vấn giúp các em chọn trường nào phù hợp”.

Ngay cả ông Nguyễn Quốc Cường, Chuyên viên tuyển sinh Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP.HCM, cũng cho hay: “Chúng tôi không khuyến khích thí sinh nộp hồ sơ vào những ngày đầu, nhất là khi quyển Những điều cần biết… chưa phát hành sẽ không biết có thay đổi gì về mã ngành dự thi hay các điều kiện khác không”. Ông Cường lưu ý thí sinh nên cân nhắc kỹ rồi hãy nộp hồ sơ, vì thời gian thu nhận hồ sơ kéo dài hơn một tháng.

Ông Cường cũng lưu ý thi ĐH, CĐ không hạn chế tuổi, chỉ trừ các trường thuộc khối quốc phòng, công an, một số ngành năng khiếu (vì phải qua sơ tuyển). Thí sinh thi vào các trường này phải nộp trực tiếp tại trường dự thi (đối với trường năng khiếu) và nộp cho công an quận, huyện, thị xã (đối với các trường công an) và ban chỉ huy quân sự quận, huyện, thị xã (đối với các trường quân đội) nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú.

Đến 17 giờ hôm qua, Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ mới nhận được một hồ sơ đăng ký vào ngành tâm lý học Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP.HCM chỉ nhận được một hồ sơ thi vào Học viện Hành chính.

