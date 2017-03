Vào đại học nhờ những tiếp sức yêu thương

Ngày 10-9 sắp tới, Quỹ hỗ trợ tài năng Lương Văn Can dự kiến sẽ trao 40 suất học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học ĐH, CĐ trong nước. Quỹ hỗ trợ tài năng Lương Văn Can thành lập ngày 12-9-2014. Quỹ cung cấp hai loại học bổng gồm học bổng sau ĐH dành cho các cá nhân xuất sắc theo học tại các trường ĐH quốc tế ở Việt Nam và các nước khác trên thế giới; học bổng ĐH/CĐ học trong nước nhằm hỗ trợ cho các ứng viên có hoàn cảnh khó khăn. Chi tiết về tiêu chí xét chọn và hồ sơ đăng ký xem trên website của Quỹ học bổng Lương Văn Can tại địa chỉ: www.lvcfund.org.vn. H.LAN