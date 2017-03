Về việc bé 2 tuổi bị buộc vào ghế: Hai bên đều có thiện chí

Ngày 24-3-2011, bà Nguyễn Thị Minh Xuyến, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: Sau khi có thông tin về việc bé trai 2 tuổi ở một cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn (mang tên Little Angel) bị cô giáo dùng khăn buộc vào ghế do quá hiếu động, các cơ quan quản lý đã tích cực vào cuộc để giải quyết vụ việc.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Xuyến, đây là một nhóm lớp mầm non tư thục đã được cấp phép hoạt động gần một năm nay với quy mô hơn 40 trẻ. Sau khi tiếp nhận giải trình từ phía nhà trường và ý kiến từ gia đình học sinh, lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận đã khiển trách nhà trường và cô giáo có liên quan đến việc buộc bé vào ghế. Đại diện gia đình học sinh cũng thể hiện thiện chí với nhà trường và có nguyện vọng tiếp tục cho con theo học. Nhà trường được yêu cầu tạo mọi điều kiện tốt nhất để đón bé đi học trở lại và phối hợp thường xuyên với phụ huynh trong việc chăm sóc, giáo dục bé. Theo Minh Khang (HNM)