Vết trượt của nam giảng viên ngữ văn hoạt ngôn

Ông Vinh năm nay 53 tuổi, quê gốc ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp Đại học sư phạm Vinh, người này được nhận vào làm giảng viên ở Đại học Đồng Tháp. Hơn 10 năm sau (1997), thạc sĩ Vinh xin chuyển về Đại học Vinh, công tác tại Khoa ngữ văn.

Đầu năm 2000, với khả năng hoạt ngôn, ông Vinh khoe quan hệ rộng với nhiều sếp ở Thanh Hóa nên có thể "chạy" nhận thầu san lấp mặt bằng, cung cấp vật liệu... tại dự án xây dựng Nhà máy lọc hóa dầu ở Khu công nghiệp Nghi Sơn.

Tin lời vị giảng viên có tài ăn nói này, một nữ giám đốc ở huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) đã đưa trước 700 triệu đồng nhờ "tác động" để có được hợp đồng san lấp mặt bằng nhà máy và thi công con đường ở huyện Quảng Xương. Giao xong tiền, vị doanh nhân ngồi đếm hết cái hẹn này tới cái hẹn khác của ông Vinh mà vẫn không thấy có được hợp đồng nào. Biết bị lừa, nữ giám đốc tới công an tố cáo.

Cùng thời gian này tại quê nhà, ông Vinh khoe có khả năng đưa người đi nước ngoài, "chạy việc", "chạy dự án". Nhận tiền của nhiều người "nhờ vả", vị giảng viên mua ôtô, chi tiêu phóng tay khiến nhiều đồng nghiệp ngỡ ngàng về tài làm ăn của thạc sĩ lý luận văn học này.

Khi bị cảnh sát xác minh về nội dung tố cáo của nhiều nạn nhân, ông Vinh vẫn ung dung đi dạy. Nhiều đồng nghiệp dù không hiểu rõ chuyện song vẫn khuyên ông ta nếu phạm tội thì hãy khai nhận. "Khi thấy 2 tổ cảnh sát đến làm việc, chúng tôi đã cung cấp đầy đủ thông tin, đồng thời gặp riêng thầy Vinh để nắm được tình hình. Lúc này, thầy vẫn khẳng định không làm gì vi phạm pháp luật", tiến sĩ Đinh Trí Dũng, Trưởng khoa Ngữ văn cho biết.

Đến cuối năm 2008, ông Vinh xin nghỉ dạy 3 tháng với lý do chữa bệnh trầm cảm. 5 tháng sau không thấy vị giảng viên quay lại trường, Ban chủ nhiệm Khoa Ngữ văn đã họp và đề nghị Ban giám hiệu Đại học Vinh có hình thức kỷ luật. Ông Vinh bị đuổi việc. Cùng thời gian này, rộ lên thông tin ông Vinh dù có gia đình nhưng vẫn quan hệ tình cảm với nhiều người, trong đó có cả nữ sinh viên.

Năm 2009, Công an tỉnh Thanh Hóa ra lệnh truy nã toàn quốc với ông Vinh. Công an Nghệ An sau đó cũng phát lệnh truy nã cựu giảng viên này về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cho rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, sau thời gian đi lại nhiều tỉnh thành, ông Vinh về sống với người vợ bé ở huyện Diễn Châu. Hằng ngày, người đàn ông bị truy nã vẫn lái ôtô hưởng thụ cuộc sống như đại gia vùng quê này.

Hành tung của Nguyễn Hữu Vinh bị các trinh sát Đội 1 Phòng 4 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) phát hiện. Giữa tháng 6, khi đang giao dịch tại một ngân hàng ở huyện Diễn Châu, người đàn ông mang 2 lệnh truy nã đã bị bắt.

Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi từ ngày bị đuổi việc, ông Vinh bặt tăm với các đồng nghiệp và bạn bè ở Vinh. Nhiều người còn tin rằng ông ta bị mất tích sau đợt điều trị stress.

Theo Trường Long (VNE)