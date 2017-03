Vi phạm liên kết đào tạo, Raffles Hà Nội bị Bộ GD-ĐT tuýt còi

Cụ thể, mức phạt 5 triệu đồng cho vi phạm tổ chức đào tạo cấp độ 1, cấp độ 2 thuộc chương trình CĐ của Raffles College of Higher Education, Singapore trên lãnh thổ Việt Nam; phạt 10 triệu đồng vì tổ chức đào tạo cấp độ 3 thuộc chương trình ĐH của Raffles College of Design & Commerce, Úc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; phạt 60 triệu đồng cho vi phạm tổ chức tuyển sinh trái phép trên lãnh thổ Việt Nam với tổng số 628 sinh viên theo 3 cấp độ thuộc chương trình CĐ của Raffles College of Higher Education, Singapore và chương trình ĐH của Raffles College of Design & Commerce, Úc.



Bộ GD-ĐT cho biết, trung tâm đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội không được phép tổ chức hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ hoặc tuyển sinh đào tạo ở cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam theo chương trình giáo dục phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.



Tuy nhiên, từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo cấp độ 1, cấp độ 2 và cấp độ 3 theo chương trình cao đẳng của Raffles College of Higher Education, Singapore và chương trình đại học của Raffles College of Design & Commerce, Úc, trên lãnh thổ Việt Nam chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép với tổng số 628 sinh viên, trong đó 238 sinh viên đã tốt nghiệp (có 136 sinh viên hoàn thành cấp độ 1 và cấp độ 2 được Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội chuyển điểm sang Raffles College of Higher Education, Singapore cấp bằng cao đẳng và 28 sinh viên hoàn thành cả 3 cấp độ, đã được Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội chuyển điểm sang Raffles College of Design & Commerce, Úc cấp bằng đại học). Hiện tại, Trung tâm đang có 99 sinh viên theo học cấp độ 1; 172 sinh viên theo học cấp độ 2; 47 sinh viên theo học cấp độ 3 thuộc các chương trình nêu trên.



Ngoài việc xử phạt, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội chấm dứt hoạt động quảng cáo, tuyển sinh và đào tạo trái phép để cấp chứng chỉ cấp độ 1, cấp độ 2 và cấp độ 3 theo chương trình cao đẳng của Raffles College of Higher Education, Singapore và chương trình đại học của Raffles College of Design & Commerce, Úc của trên lãnh thổ Việt Nam. Bên cạnh đó, trả lại kinh phí cho người học, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người học, giải quyết hậu quả.



Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng giao Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng xem xét, không công nhận các văn bằng của Raffles College of Higher Education Singapore và Raffles College of Design & Commerce, Úc đã cấp cho học viên theo các chương trình do Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội tổ chức trái phép trên lãnh thổ Việt Nam.



Được biết, Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội là đơn vị có 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập ngày 18/4/2006 với tên đăng ký ban đầu là Trung tâm đào tạo kinh doanh Hartford Việt Nam (nay là Trung tâm Đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội), có trụ sở tại địa chỉ 106 Tôn Đức Thắng, Hà Nội. Lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép đầu tư: đào tạo ngắn hạn trong các lĩnh vực Tiếng Anh, Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính và kế toán, Du lịch, Thương mại điện tử với quy mô không quá 150 học viên quy đổi toàn phần và cấp chứng chỉ cho học viên tốt nghiệp. Hoạt động trên của trung tâm không bao gồm đào tạo các chương trình Diploma và Advanced Diploma.





Theo Nguyễn Hùng (DT)