Vì sao sinh viên ĐHQG chê KTX mới?

KTX sẽ tiếp tục cải thiện Dọc đường đi ra KTX khu B, do không có dân ở nên nhìn vẫn còn vắng nhưng trong thời gian tới, hai bên đường sẽ xây những dãy nhà công vụ, Viện Tài nguyên Môi trường, nhà khách của ĐHQG. Ban giám đốc cũng đang quy hoạch khu bờ hồ thành khu vui chơi nên khoảng cách đi lại giữa KTX khu A và khu B sẽ gần nhau hơn. Tương lai khu vực hồ đá sẽ là trung tâm của ĐHQG với nhiều khu nhà, khu vui chơi. Trong thời gian tới, KTX sẽ bố trí xe chuyên dụng để đưa đón sinh viên từ khu A qua khu B từ 21 giờ đến 23 giờ. KTX sẽ cạnh tranh theo luật thị trường với nhà trọ bên ngoài. Chúng tôi cố gắng đáp ứng tốt nhất nhu cầu sinh sống và học tập cho sinh viên. KTX đóng cửa lúc 23 giờ nhưng đối với sinh viên làm thêm về trễ, nếu có đơn và có xác nhận của đơn vị làm việc sẽ du di về mặt thời gian. Trong KTX không được nấu ăn để đảm bảo an toàn cháy nổ và mỹ quan, không được hút thuốc, uống rượu và tụ tập. KTX chăm lo về mặt vật chất, tinh thần và đảm bảo tuyệt đối về mặt an ninh nên các bạn sinh viên cứ an tâm vào ở. Ông TRẦN THANH AN, Giám đốc KTX ĐHQG TP.HCM Một số tiện ích của KTX Theo Ban quản lý KTX ĐHQG TP.HCM, hiện tại mỗi phòng KTX rộng 30 m2 có tám sinh viên. Mỗi tầng lầu có phòng tự học, các câu lạc bộ vui chơi giải trí. Hằng tháng sinh viên chỉ phải đóng 120.000 đồng tiền phòng, tầm 15.000 đồng tiền điện, nước và 3.000 đồng tiền rác. Riêng tiền cơm chỉ có giá 12.000-15.000 đồng, đảm bảo tuyệt đối vệ sinh thực phẩm. Tại KTX có các hoạt động giải trí, câu lạc bộ tiếng Anh, guitar, tin học, điện ảnh… nếu sinh viên có nhu cầu, cơm sẽ được phục vụ tận phòng, hằng ngày có người giặt ủi quần áo tới tận phòng với giá 7.000 đồng/kg, đổ rác tận phòng. HÀN GIANG