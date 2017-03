Viện lý do công nghệ hòng 'qua mặt' giáo viên

Một nghiên cứu được tiến hành ở các học sinh và giáo viên cho thấy những lý do như ‘em đã làm đổ bữa tối vào bài tập về nhà’ hay ‘em đã làm rơi trên đường đến trường’ chỉ còn trong quá khứ.



Điều tra này cũng cho thấy, trung bình một giáo viên phải nghe 20 lý do khác nhau mỗi tuần cho việc không hoàn thành bài tập về nhà của học sinh.



Ông Claire Galbois-Alcaix của công ty hỗ trợ online Mozy – cơ quan đã tiến hành cuộc điều tra trên 500 giáo viên và 1.000 học sinh này – cho hay: “Công nghệ và máy vi tính đã làm thay đổi mọi thứ mà chúng ta làm trong cuộc sống của mình.”



“Tuy nhiên, không phải lúc nào những lý do này cũng là bịa đặt.” – ông nói.



“Tôi chắc rằng tất cả chúng ta đều đã từng hoảng hốt vì bị mất tài liệu do sự xâm nhập của virut, vô tình xóa mất, thậm chí là làm đổ đồ uống vào máy tính.”



Nghiên cứu này cũng cho thấy ba phần tư giáo viên nhận ra rằng tình trạng này đang ngày càng tăng.



Trong danh sách 10 lý do hoàn hảo nhất cho việc không hoàn thành bài tập về nhà của học sinh thì có 8 lý do liên quan đến công nghệ. Ví dụ như ‘em đã gửi mail cho cô nhưng mail bị trả lại’ hay ‘em đã hoàn thành bài tập nhưng lại không thể lưu nó được’.



Ngoài ra, còn có những lý do hoàn hảo khác như ‘máy in của em hết mực’ hay ‘nhà em bị trộm đột nhập và máy vi tính bị lấy mất.’



Báo cáo cũng tiết lộ rằng 8 trong 10 học sinh thường cố viện ra những lý do công nghệ mà những giáo viên đã có tuổi không thể hiểu được để ‘qua mặt’ họ.



Báo cáo này cho thấy 78% học sinh hiện đang làm bài tập trên máy vi tính.



Song 8 trong 10 giáo viên cho rằng điều này cũng tạo điều kiện cho học sinh của họ dễ viện ra những lý do công nghệ để trốn bài tập về nhà.





Theo Nguyễn Thảo (VNN/ Telegraph)