Việt Nam xếp thứ hai về số lượng du học sinh tại Nhật Bản

Hình minh họa. (Nguồn: keroroslayer.com)

Trong số du học sinh này, lượng du học sinh Việt Nam tăng 91,6%, thêm 12.640 người lên mức 26.439 người, gần gấp đôi chỉ sau 1 năm, một con số kỷ lục.



Du học sinh Trung Quốc giảm 3.476 người nhưng vẫn đạt mức cao là 94.399 người trong khi du học sinh từ Hàn Quốc cũng giảm 1.506 người xuống mức 15.777 người. Như vậy, du học sinh Việt Nam đã vượt số du học sinh Hàn Quốc, giữ vị trí thứ hai về xếp hạng số lượng du học sinh tại Nhật Bản.



JASSO cho biết: “Do căng thẳng chính trị nên du học sinh Trung Quốc và Hàn Quốc có xu hướng giảm và các trường Nhật ngữ chuyển sang tích cực tiếp nhận du học sinh Việt Nam. Phía Việt Nam cũng đang quan tâm nhiều hơn đến tiếng Nhật do các doanh nghiệp Nhật Bản đang thâm nhập vào thị trường Việt Nam.”



Trong khi đó, Bộ Giáo dục Nhật Bản ngày 27/2 cho biết số người Nhật đi du học ở bậc đại học trong năm 2012 tăng lên 61.138 người, nhiều hơn 2.637 người so với năm trước đó; tuy nhiên con số này chỉ bằng 3/4 mức đỉnh điểm 82.945 người năm 2004.



Theo Bộ Giáo dục Nhật Bản, có được kết quả trên chính là nhờ sự hỗ trợ du học sinh của Bộ, theo đó Bộ mở rộng diện học bổng cho sinh viên Nhật Bản du học ngắn hạn ở nước ngoài và sẽ tiếp tục khuyến khích sinh viên ra nước ngoài học tập.



Về địa điểm lựa chọn du học của các sinh viên Nhật, Trung Quốc là điểm đến hàng đầu với 21.126 sinh viên, tăng thêm 3.165 người so với năm trước. Trong khi đó, lượng du học sinh Nhật Bản đến Mỹ là 19.568 người và Anh là 3.633 người, giảm so với năm trước đó.