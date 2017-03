Việt Nam “xuất siêu” du học

Học bổng tiến sĩ tại New Zealand 2012 Đại học Canterbury, New Zealand cấp học bổng tiến sĩ nghiên cứu về lĩnh vực máy tính và điều khiển robot năm 2012. Chuyên ngành: Khoa học máy tính, kỹ thuật cơ điện tử. Có tất cả ba học bổng tiến sĩ trong thời gian ba năm gồm lương 30.000 đôla New Zealand và học phí 4.000 USD mỗi năm. Ngoài ra, học bổng còn hỗ trợ thiết bị dành cho nghiên cứu, chi phí đi lại và tham dự các hội nghị liên quan đến dự án. Nộp đơn qua email, hạn chót: 31-1-2012. Xem thông tin chi tiết tại: www.sait.asia. Học bổng thể thao và âm nhạc tại Đại học Abertay, Anh Đại học Abertay công bố chương trình học bổng dành cho sinh viên quốc tế năm 2012 chuyên ngành thể thao và âm nhạc. Quỹ hỗ trợ học bổng dành cho các cá nhân dựa trên thành tích học tập, và/hoặc có thành tích cá nhân trong cả hai môn thể thao hay âm nhạc. Học bổng cấp cho sinh viên nhập học tại Abertay University trong tháng 9-2012, hạn chót nộp hồ sơ: 31-1-2012, 30-4-2012 và 31-7-2012. Xem thông tin chi tiết tại: www.sait.asia. Học bổng Nieman tại Đại học Harvard, Mỹ Quỹ Nieman dành cho nhà báo tại Đại học Harvard chào đón ứng viên nộp đơn xin học bổng Nieman trong lĩnh vực Báo cáo y tế toàn cầu tại Harvard University, 2012-2013. Điều kiện: Thông thạo tiếng Anh; có hơn năm năm kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí; có kinh nghiệm biên tập trong lĩnh vực phát thanh và truyền hình; được cơ quan cho đi học trong thời gian 13-14 tháng. Nộp đơn qua đường bưu điện, hạn chót: 31-1-2012. Xem thông tin chi tiết tại: www.sait.asia. Học bổng thạc sĩ tại University of Western Australia Học bổng nghiên cứu sau đại học tại Đại học Australia (IPRS) dành cho các ứng viên xuất sắc từ các quốc gia trên thế giới theo đuổi các nghiên cứu thuộc thế mạnh của trường. Học bổng bao gồm học phí quốc tế đến bốn năm cũng như chế độ bảo hiểm y tế cho sinh viên nước ngoài và sinh hoạt phí. Hạn chót nộp hồ sơ: 3-2-2012, nơi học: University of Western Australia. Xem thông tin chi tiết về học bổng tại www.sait.asia. HSV