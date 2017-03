Vở luyện chữ sai kiến thức lịch sử

Một phụ huynh có con học lớp 3 tại một trường tiểu học quận Tân Bình (TP.HCM) ngỡ ngàng khi thấy con phát hiện kiến thức lịch sử sai trong Vở luyện từ và câu lớp 3, tập 2.

Đây là cuốn vở in chữ sẵn cho học sinh nhìn để luyện chính tả theo. Trang 5 có đoạn viết: “Quân Nam Hán đưa một đạo quân rất đông sang đánh nước ta. Lý Thường Kiệt dùng kế chôn cọc gỗ đầu bịt sắt nhọn dưới sông Bạch Đằng. Quân Nam Hán đến cửa sông vào lúc thủy triều lên che lấp các cọc nhọn. Lý Thường Kiệt cho thuyền nhẹ bơi ra khiêu chiến, vừa đánh vừa rút lui nhử cho giặc vào nơi quân ta mai phục. Vừa lúc ấy, thủy triều xuống, quân mai phục hai bên bờ sông đổ ra đánh rất mạnh. Giặc hốt hoảng quay thuyền chạy thì bị va vào cọc, thuyền bị thủng đâm hàng loạt. Cuộc xâm lược của địch hoàn toàn thất bại. Mùa xuân năm 939, Lý Thường Kiệt lên ngôi vua….”.

Bìa tập vở có nội dung lịch sử sai.

Trang 5 của cuốn vở in sai nội dung cuộc chiến chống quân Nam Hán.

Phụ huynh này cho biết cuốn vở này được nhà trường mua rồi phát cho học sinh để tham khảo và luyện chính tả tại lớp. “Tôi nghĩ dù là vở luyện chữ nhưng kiến thức trong đó cũng phải chính xác vì con trẻ rất dễ bị ảnh hưởng. Những sự kiện lớn của nước nhà mà để sai sót như vậy thì đừng trách con trẻ hiểu sai về lịch sử!” - phụ huynh này bức xúc.

Theo thông tin trên bìa, cuốn vở này do Nhà xuất bản Hà Nội phát hành, in tại Công ty Cổ phần In và Vật tư Hải Dương, in xong và nộp lưu chiểu tháng 5-2012. Nhóm tác giả biên soạn gồm: Lê Ngọc Điệp (chủ biên), Lê Hữu Tỉnh, Xuân Thị Nguyệt Hà, Nguyễn Trí Dũng và Mai Nhị Hà.

Để làm rõ thông tin này, cuối tuần qua, chúng tôi đã liên hệ với Nhà xuất bản Hà Nội nhưng chưa liên lạc được. Chúng tôi sẽ sớm cập nhật khi có thông tin mới nhất về vấn đề này để bạn đọc được rõ.

PHẠM ANH