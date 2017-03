"Vỡ mộng" du học

Trở ngại đầu tiên - tiếng

Luôn nuôi một tâm lý "cứ đi khắc biết", Hạnh, sinh viên dự bị đại học ở Wellington (New Zealand) đã thực sự shock khi chân ướt chân ráo từ Việt Nam sang.

Tốt nghiệp một trong những trường có tiếng của Hà Nội, Hạnh luôn tự hào bản thân mình có một khả năng ngoại ngữ tốt. Sau ba tháng ôn thi cấp tốc, cô tự tin bước lên máy bay tới vùng đất hứa. Trong hai tuần đầu tiên, những bài học trên lớp là một cực hình với Hạnh vì cô không hiểu giáo viên đang nói gì.

Để được vào học đại học ở đây, Hạnh phải thi IELTS (một chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) đạt 6.0 nhưng cho tới nay đã qua hai lần thi, hai năm dự bị đại học Hạnh vẫn ở mức ngấp nghé trong khi bạn bè cùng trang lứa ở Việt Nam đã chuẩn bị ra trường.

Trở ngại về tiếng không chỉ mang lại khó khăn trong việc học hành mà ngay cả trong việc hoà nhập với cộng đồng cũng khiến nhiều bạn trẻ Việt Nam thu mình vào vỏ ốc.

Có một thực tế rằng cộng đồng sinh viên Việt Nam ở các nước châu Âu thường bị xem là những "con người trầm lặng". Đó không phải là do sinh viên Việt Nam không muốn hoà đồng mà bởi họ không thạo tiếng.

Hải, sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học thuộc Rouven - Pháp cảm thấy như bị "bỏ rơi" khi đi du học. Mặc dù là một sinh viên khá giỏi ở Việt Nam, được chính phủ Pháp cấp 90% học phí nhưng vấn đề tiếng vẫn là khó khăn lớn nhất đối với cậu.

Theo học ngành môi trường, Hải có rất nhiều bài tập thực hành theo nhóm cùng với sinh viên bản xứ nhưng sinh viên Pháp thường từ chối không cho Hải vào nhóm vì Hải không thạo tiếng. Tuy là sống ở Pháp nhưng bạn bè của Hải chủ yếu là người Việt và một vài sinh viên châu Á khác. Việc giao tiếp khó khăn đã khiến sinh viên bản địa không muốn cộng tác với sinh viên Việt Nam trong học tập vì họ cho đây là những kẻ ỷ lại.

Trường hợp tương tự cũng xảy ra với Ngọc (Giảng Võ - Hà Nội) một du học sinh ở Đức. Nuôi mơ ước được đi du học từ ngày học cấp ba nhưng chỉ sau một tháng nơi đất khách quê người, Ngọc đã khóc lóc gọi điện xin gia đình cho về.

"Mình không hiểu bài giảng của thầy giáo và có lẽ mình không thể hoàn thành đại học trong ba năm như đã dự định", Ngọc tâm sự.

Đây cũng không phải vấn đề của riêng Ngọc. Nhiều sinh viên Việt Nam bên Đức đều phải kéo dài quá trình học đại học từ 6 kì (3 năm) thành từ 10 tới 12 kì (từ 5 tới 6 năm) vì nợ môn, vì thi trượt.

Trở ngại thứ hai - chi phí

Dẫu biết rằng cuộc sống du học là đắt đỏ nhưng thường thì các bạn trẻ không thể mường tượng nổi "đắt" là tới mức độ nào.

Một bữa ăn bình dân cho sinh viên ở Pháp có giá từ 2.8 tới 3 euro (khoảng 60.000 VND) và theo những sinh viên ở đây thì bữa ăn hoàn toàn không đủ no.

Hiền, sinh viên du học tại Pháp, đã phải giấu nhà trường đi làm thêm bởi "nếu họ biết, mình sẽ bị đuổi học ngay". Một ngày của Hiền gồm 7 tiếng học trên lớp, 8 tiếng làm thêm và 3 tiếng di chuyển. Như vậy, Hiền chỉ được ngủ khoảng 4 tiếng một ngày.

Sang đây, Hiền làm thêm đủ các nghề, từ thu hoạch rau quả tới bồi bàn, rửa bát thuê. Có những ngày Hiền phải đi hái nho từ sớm tới tận trưa giữa tiết trời oi nắng lại chưa có gì bỏ bụng, cô đã ngất xỉu ngay ngoài ruộng nho vì quá mệt.

Nghỉ hè, Hiền không về Việt Nam với lý do bận học nhưng thực chất là vì cô không đủ kinh phí và cũng phải ở lại làm thêm để trang trải cho kì học sau. Cả một mùa hè, thức ăn duy nhất của Hiền là khoai tây luộc, một phần do quá chán nản một phần là do thiếu tiền. Cuộc sống khổ sở như vậy nhưng Hiền giấu gia đình ở Việt Nam bởi lẽ với bố mẹ, con gái họ đang được hưởng một cuộc sống sung túc "du học mãi tận bên Pháp".

Bởi lỡ tuyên bố với bố mẹ "chỉ cần cho con học phí một năm đầu, các năm sau con sẽ tự kiếm thêm" mà Ngọc (du học sinh ở Đức) ngày ngày phải đi làm việc trong các nhà máy sản xuất cá hộp. Ngọc tâm sự trong nước mắt: "Nhiều khi đi làm về mệt quá cứ thế lăn ra ngủ, sáng hôm sau tới lớp ai cũng bịt mũi khi đứng cạnh mình vì chúng nói "mày có mùi cá chết".

“Vị đắng” của du học

Minh và Mạnh (P18 Trương Định) là một cặp sinh đôi, học hết cấp ba liền được gia đình "tống" sang Trung Quốc du học. Sau 4 năm du học trở về, hai cậu bập bẹ được vài câu "ni hao".

Cặp quí tử song sinh này đã nhiều phen làm bạn bè Trung Quốc "lác mắt" vì lối chơi trên tiền, một buổi sinh nhật trên sàn nhảy đã ngốn hết gần nửa học phí một năm.

Mang tâm lý "phải cho chúng nó thấy người Việt Nam không thua kém ai hết", Minh và Mạnh tiêu tiền không rát tay. Thời gian lên lớp thì ít, thời gian lên sàn nhảy thì nhiều, sau khi bị bố mẹ cắt mất trợ cấp "tiêu vặt" hàng tháng, hai cậu quí tử lấy hẳn tiền học phí một năm chơi nốt cho đỡ phí. Kết quả là hai cậu bị đuổi học, lại trở về Việt Nam với tấm bằng tốt nghiệp cấp ba hệ đào tạo từ xa.

Cho tới bây giờ, khi được hỏi hai con du học ở trường nào bên Trung Quốc, cha mẹ Minh, Mạnh đều ấm ớ không biết chúng học đại học hay cao đẳng.

Về khoản tiêu tiền, để chứng minh phái yếu cũng không kém cạnh gì phái mạnh, Ngọc, cô sinh viên 21 tuổi nổi tiếng Bắc Kinh là "người đẹp vì tiền" thường xuyên bao bạn bè đi mua sắm. Cứ hai tuần một lần, Ngọc lại đổi điện thoại cho hợp mode. Hôm nào thấy buồn buồn trong người, Ngọc lại "nhảy" máy bay sang Singapore mua lấy vài chục bộ quần áo.

Minh, Mạnh và Ngọc là những trường hợp không hiếm của sinh viên Việt Nam ở Trung Quốc. Với các phụ huynh, chỉ tới khi nhận được giấy báo đuổi học của trường, các vị phụ huynh này mới nhận ra "vị đắng" của sự đầu tư cho con em mình.