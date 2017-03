Vụ bài thi 8,5 điểm thành 0 điểm: Nỗi đau của cô học trò giỏi

Gần đến mức tuyệt vọng, cô học sinh giỏi lớp 9 mới được minh oan cho bài thi môn toán của mình là 8,5 điểm chứ không phải 0 điểm. Tuy nhiên, sự sai sót này vẫn chưa được giải thích rõ ràng khi kết quả phúc khảo vẫn là điểm 0.

“Đi thi về, em tự tin với dự tính môn toán sẽ đạt từ 8 điểm trở lên. Nhưng kết quả là điểm 0, em bàng hoàng, không thể hiểu nổi! Em làm đơn phúc khảo nhưng kết quả vẫn không đổi”.

Thư viết tay của học sinh Nguyễn Thị Thanh Thảo gửi đến Sở GD-ĐT TP.HCM

Những dòng chữ trong bức thư tha thiết trên của Nguyễn Thị Thanh Thảo (viết ngày 22-7) cùng hồ sơ, học bạ thành tích học sinh giỏi năm lớp 9 được bố em mang đến Sở GD-ĐT TP.HCM một lần nữa nhờ hội đồng chấm xem xét lại bài thi của em.

Cũng trong thư, Thanh Thảo viết: “Điểm 0 có nghĩa là em không có cơ hội vào bất cứ trường nào. Em tủi hổ vì làm cha mẹ đau lòng. Bạn bè rủ nhau làm thủ tục nhập học lớp 10, em gần như tuyệt vọng, không biết phải đi đâu. Em ước mong được nhìn thấy bài làm của em một lần, bài thi được sở xem xét lại để em khẳng định với mọi người mình không phải bất tài vô dụng, em muốn được đi học, được đến trường như các bạn...”.

Sau bức thư này, chiều 23-7, gia đình nhận được tin báo rằng bài thi của em đạt 8,5 điểm chứ không phải điểm 0.

Cô Nguyễn Thị Kim Loan - giáo viên Trường THCS Trần Quang Khải, Q.12, cô chủ nhiệm lớp 9 của Thảo - kể: “Hồi thi xong, Thảo hào hứng hi vọng điểm thi 7-8 trở lên. Nhưng khi em lên mạng coi 0 điểm, mình cũng không tin được! Cứ trấn an em rằng điểm trên mạng có thể sai, nhưng điểm trên danh sách giấy trắng mực đen dán ở trường cũng là 0. Ở trường này có những em học lực chỉ vừa đủ tốt nghiệp THCS nhưng vẫn được 4,75 điểm toán, lý do nào một học sinh 8,8 điểm trung bình lại bị điểm 0? Sau hôm nhận kết quả, Thảo và gia đình liên tục chạy từ trường lên quận, rồi từ quận lên sở. Có hôm em đến trường cùng các bạn, vẫn chào cô nhưng không dám nhìn lên...”.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, cô Nguyễn Thị Thu - phó hiệu trưởng Trường THCS Trần Quang Khải (Q.12), nơi Thảo học lớp 9 - xác nhận Thảo có làm đơn phúc khảo điểm thi môn toán. Có tất cả ba trường hợp học sinh trường này có đơn phúc khảo. Kết quả phúc khảo cả ba trường hợp đều không thay đổi điểm thi. Ai cũng ngạc nhiên vì thật sự Thảo học giỏi toán, thật khó tin chuyện em không làm được gì bài thi môn này.

Phòng GD-ĐT Q.12 cho biết theo danh sách thí sinh thay đổi điểm số sau phúc khảo (ký ngày 17-7-2009) do sở chuyển về quận này, chỉ có một học sinh Huỳnh Ngọc Tuyết Minh, học sinh Trường THCS Nguyễn Hiền, được thay đổi điểm thi môn văn từ 6,5 lên 7,5 điểm.

Trong khi đó, bức xúc trước vụ việc của học trò mình, cô Nguyễn Thị Kim Loan nói: “Khi nhận điện thoại báo tin bài thi em Thảo được công nhận 8,5 điểm, tôi nghe giọng ba em nghẹn lại vì vui mừng. Còn tôi vẫn thắc mắc ai là những người chấm bài cho Thảo? Theo tôi hiểu, mỗi bài thi có hai người chấm, vì sao cả hai đều chấm điểm 0? Khi mang bài thi ra chấm phúc khảo, có lẽ sở đã phải tìm hiểu nguyên nhân sai sót điểm ở từng bài, vậy vì sao có sai sót này? Chúng tôi mong nhận được sự giải thích (tốt nhất bằng văn bản) từ phía sở”.

* Ông Trần Văn Nghĩa (phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ GD-ĐT): Nếu vấn đề đặc biệt nghiêm trọng, bộ sẽ can thiệp Thông thường khi kết quả chấm thi đầu tiên không chính xác hoặc nhập dữ liệu sai thì khi chấm phúc khảo, vấn đề này phải được phát hiện và điều chỉnh ngay. Sở GD-ĐT TP.HCM cần phải tiến hành kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân, tập thể trong sự việc dẫn đến làm sai điểm thi của học sinh. Về phía Bộ GD-ĐT, nếu có những vấn đề đặc biệt nghiêm trọng hay trước những bất thường thuộc trách nhiệm của Sở GD-ĐT TP.HCM nhưng không được xử lý thấu đáo thì bộ sẽ can thiệp, chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Vĩnh Hà ghi * Ông Huỳnh Công Minh (giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM): Sẽ kiểm điểm làm rõ và xử lý sai sót Theo giải thích của ông Lê Hồng Sơn - phó giám đốc sở và phòng khảo thí Sở GD-ĐT TP.HCM chiều 24-7, vẫn là nhầm lẫn trong khâu nhập điểm thi. Sau phúc khảo, phòng khảo thí đã có thiếu sót báo điểm phúc khảo về quận. Ngày 24-7, sở đã có văn bản báo kết quả và bổ sung tên Thảo vào danh sách trúng tuyển. Thế nhưng, thắc mắc lớn nhất từ phía phụ huynh em Thảo, nhà trường và dư luận muốn tìm sự thật: sau phúc khảo, điểm thi của Thảo là bao nhiêu? Sự nhầm lẫn (nếu có) trong khâu báo điểm phúc khảo về Q.12 cụ thể như thế nào vẫn chưa được giải thích rõ. Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 24-7, TS Huỳnh Công Minh nói: “Vụ việc đã được xác nhận do sai sót kỹ thuật trong khâu nhập điểm thi nhưng sau đó bộ phận khảo thí đã xử lý không đúng, không công khai trước sai sót này. Tôi khẳng định sai sót này thuần túy kỹ thuật, không vì động cơ cá nhân. Quyền lợi, kết quả của học sinh phải được trân trọng. Trách nhiệm của sở sẽ kiểm điểm làm rõ và xử lý đến nơi đến chốn sai sót này”.

Phản hồi của bạn đọc:

Nội dung:

Địa chỉ: Quan 12, Quoc lo 1A

Email: duongnga1@...

Nội dung:

Cuối cùng vẫn là kiểm điểm và xử lý sai sót. Tôi không đồng ý với lý vụ việc của ông Giám đốc Sở Giáo dục. Nếu em Lan và gia đình không bình tĩnh đi đến cùng của sự thật thì đến hôm nay không biết em sẽ ra sao? Nếu muốn lấy lại uy tín ngành giáo dục, trước mắt, là người đứng đầu ngành, ông phải là người chịu trách nhiệm quản lý. Ngoài ra, cần công khai xin lỗi gia đình em Lan. Sau đó hãy kiểm điểm và khác phục sai xót.

Nội dung:

Địa chỉ: Phan Thiết - Bình Thuận

Điện thoại: 0985719...

Email: nammttqbt@...

Nội dung:

Tôi cho rằng trong cuộc sống không ai là không mắc sai lầm. Tuy nhiên với việc hệ trọng này, đã qua hai lần mà vẫn còn sai sót không đáng có thì phải xem lại. Thật đáng tiếc. Tôi nghĩ, Ngành giáo dục cần lưu ý vấn đề này và Sở Giáo dục Đào tạo TP. HCM phải nghiêm khắc kiểm điểm để làm rõ nguyên nhân.