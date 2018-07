Vụ bạo hành ở Bình Chánh: Công an đưa bé Diễm đi giám định

Chiều 27-7, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, đại diện Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho hay cơ quan điều tra vẫn đang làm việc với cô giáo, bé Ngọc Diễm thì đã được đưa đi giám định pháp y. "Còn việc có khởi tố vụ án hay không thì cơ quan công an vẫn còn xem xét"- vị đại diện Công an Bình Chánh thông tin.



Sau khi bé Ngọc Diễm bị cô giáo bạo hành tại cơ sở Ánh Sao Vàng, cơ quan điều tra đã đưa bé đi giám định pháp y. ẢNH: NGUYỄN QUYÊN

Bố bé Ngọc Diễm cũng xác nhận, trong sáng 27-7 ông đã đưa con đi giám định pháp y theo quyết định trưng cầu giám định của công an. Hiện tại sức khỏe của bé đã dần ổn định. Kết quả chụp X-quang cho thấy bé bị lệch một bên má, tổn thương này trong quá trình điều trị kết hợp với uống thuốc sẽ khỏi.

“Cơ quan có yêu cầu chụp CT nhưng tôi không đồng ý, vì cháu còn quá nhỏ, tôi sợ việc làm này sẽ ảnh hưởng đến bộ não của cháu sau này. Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình”, bố bé Diễm nói.



Cũng theo ông, từ khi sự việc xảy ra đến thời điểm này, gia đình đã nhận được sự quan tâm, hỏi thăm từ phía Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT huyện Bình Chánh cũng như phía cơ sở Ánh Sao Vàng. “Phòng GD&ĐT đã hứa, bao giờ cháu ổn định về tâm lý và hồi phục sức khỏe sẽ giới thiệu cháu vào học tại một trường công lập trên địa bàn. Nhận được sự quan tâm của mọi người, tôi cũng an ủi phần nào”, ông nói.

Ông cho biết thêm, sau khi bị bạo hành, bé có tâm lý hoảng sợ, đặc biệt khi bé gặp cô giáo tại công an xã, bé rất hoảng loạn. Đêm về ngủ cháu bật khóc, thế nhưng đến ngày hôm nay, tâm lý của bé đã ổn hơn, vết thương trên mặt cũng đỡ. “Hiện tại, cháu nói không muốn đi học vì đang bị khủng hoảng tinh thần. Cho nên, tôi sẽ cho cháu ở nhà với bà nội để cháu bình phục lại tâm lý lẫn sức khỏe. Sự việc xảy ra đối với con, khiến tôi rất đau lòng”, ông bày tỏ.

Đề cập đến hành vi của cô giáo, ông cho biết, thấy con bị đánh đập đến bầm tím mặt mũi, bản thân thấy rất tức giận, khi đó chỉ muốn tìm gặp cô giáo để làm rõ sự việc. Thế nhưng cho đến bây giờ khi biết hoàn cảnh của cô giáo đó, anh nghĩ họ còn khổ hơn gia đình mình nhiều. Cô giáo đó có con còn nhỏ hơn con gái anh, lại vừa ly hôn chồng trong khi đó, mẹ và chị gái đang phải nhập viện. Nói chung hoàn cảnh của cô cũng rất bi đát. “Vì thế, tôi quyết định sẽ không đề nghị khởi tố hình sự cô giáo (nếu cơ quan tố tụng vẫn truy tố thì) tôi muốn giảm án cho cô giáo, hiện cô giáo đang phải làm việc với cơ quan điều tra”, ông chia sẻ.

Ông cũng cho hay, việc con bị bạo hành khiến bản thân rất đau lòng. Vì từ khi sinh ra, cháu đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Mẹ cháu mất khi cháu mới 18 tháng, cháu phải ở với bà nội và các cô. “Giờ tôi chỉ mong con nhanh chóng hồi phục sức khỏe, ổn định lại tâm lý, quay trở lại vui vẻ như ngày xưa”, ông nói.